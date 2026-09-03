Ángela Aguilar confiesa que preferiría perder la fama y se avergüenza de entrevistas pasadas: “Por niña dije cosas equivocadas”

La hija de Pepe Aguilar aseguró que preferiría perder la fama. (Foto: Instagram/@prensaaguilarof)

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Ángela Aguilar habló en una entrevista sobre lo que ha circulado en redes sociales durante los últimos meses en torno a su vida personal, en medio de las críticas por su romance y matrimonio con Christian Nodal y por la ruptura del sonorense con Cazzu. La cantante aseguró que preferiría perder la fama y reconoció que le da pena ver entrevistas suyas del pasado.

Consultada sobre si, de poder elegir, renunciaría a su carrera a cambio de una vida sin exposición pública, respondió sin titubear. “¿Ahorita?”, preguntó primero, y de inmediato confirmó: “Sí.” Ante la insistencia del entrevistador, repitió la misma palabra sin matices y agregó: “Además, no sería famosa.”

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“Ahorita veo entrevistas y me da pena”

La artista, de 22 años, explicó que buena parte del contenido que hoy se comenta en redes corresponde a declaraciones que dio cuando era menor de edad. “Muchas veces por niña dije cosas equivocadas y ahorita veo entrevistas y me da pena, o sea”, relató.

La cantante reconoció que le da pena ver declaraciones que dio de niña y aseguró que preferiría perder la fama antes que seguir bajo el escrutinio público que enfrenta desde su relación con Christian Nodal. (La caminera/Exa)

Según su testimonio, el problema no fue solo lo que dijo en su momento, sino haber crecido bajo escrutinio constante. “Lo que fue difícil para mí, siento yo, fue como que crecer con el público, porque me vieron en todas las etapas, en las más estúpidas que tuve, en las más inconscientes, en las más arrogantes”, explicó. “De muchas formas me expuse y eso es lo más difícil”, añadió.

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La cantante se encerró meses sin salir de casa

La cantante relató un episodio de aislamiento voluntario que atribuyó a un ataque que sufrió mientras salía sola. “Duré como dos, tres meses sin salir de mi casa en lo absoluto, porque me pasó... yo era muy de salir sola y de repente como que viví una que otra agresión que dije: ‘no, ya’, y dejé de salir”, contó.

Fue por indicación de su psicóloga que retomó su rutina fuera de casa. “Las primeras tres veces mi mamá me acompañó al súper”, recordó, y describió el respaldo de su madre como determinante en ese proceso: “Mi mamá es lo máximo.”

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La artista vinculó su exposición temprana a las exigencias impuestas dentro de su familia. Señaló que su padre, Pepe Aguilar, le transmitió desde niña una carga ligada al linaje artístico al cual llaman, “La Dinastía Aguilar”. “Mi papá es muy perfeccionista y creo que también nos enseñó a tenerle muchísimo respeto al apellido, al trabajo, al sudor de la garganta, como él diría”, explicó.

La artista habló sobre el aislamiento que vivió tras sufrir una agresión y sobre el peso de crecer bajo el apellido Aguilar. (Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

Esa exigencia, dijo, generó una responsabilidad que no siempre pudo sostener a corta edad. “Desde muy temprana edad sentí una responsabilidad que muchas veces no pude cumplir”, afirmó, en un pasaje que enlaza con las críticas que hoy recibe en redes por declaraciones de años anteriores.

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Al preguntarle qué momento de su carrera reviviría, ubicó el punto de partida de su reconocimiento público en un escenario específico. “Como a los dieciséis, mi vez que canté en los Grammys, siento que esa fue la primera vez que la gente me reconoció como por mí”, dijo. En 2018 durante la 19ª edición del Grammy Latino, donde recibió una ovación de pie y elogios de artistas como Vicente Fernández. Su álbum Primero soy mexicana estuvo nominado ese año a mejor álbum de música ranchera y mariachi, y meses después obtuvo una nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum de música regional mexicana.

Posteriormente, Aguilar interpretó el famoso tema “La Llorona” durante la ceremonia previa de los premios Grammy, en Los Ángeles. La entonces adolescente de tan solo 16 años compartió escenario con grandes de la música como Aida Cuevas y Natalia Lafourcade en un homenaje al folclore mexicano.

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