México

TV Azteca se deslinda de la producción de La Casa de los Mañosos, polémica sátira política contra la 4T

La televisora anunció acciones legales contra un sitio que vincula el programa como parte de su parrilla de contenido original

Personajes con atuendos variados caminan por una mansión con sofás amarillos y un piso de ajedrez junto al texto La Casa de los Mañosos México
Varios personajes caricaturizados caminan por una mansión lujosa en una escena de la sátira política La Casa de los Mañosos México. (YouTube)
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TV Azteca se deslindó de la producción del programa La Casa de los Mañosos, sátira política producida por @LCDLManosos y @juguitodepolitica.mx que cuestiona a figuras clave del movimiento de la Cuarta Transformación.

En un comunicado difundido en sus cuentas oficiales, la televisora anunció acciones legales en contra de un sitio que “dolosamente” ha vinculado a La Casa de los Mañosos como un proyecto original.

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“No es nuestro. No lo producimos. No lo operamos y no tiene ninguna vinculación con nosotros. A quienes están detrás e intentan ligarnos dolosamente con este sitio: ya iniciamos las acciones legales correspondientes para dar con ustedes y llevarlos ante las autoridades. No tengan ninguna duda de que llegaremos hasta las últimas consecuencias legales”, advierten voceros.

Publicación en redes sociales de la cuenta de TV Azteca con un mensaje de texto y la captura de pantalla de un sitio web no oficial
La cadena TV Azteca desmiente la relación con el portal denominado La Casa de los Mañosos e inicia acciones legales contra sus creadores. (X)

El origen de la controversia

La controversia surge durante una etapa de conversión en TV Azteca que derivó en cambios en los noticieros Hechos y del canal ADN 40. Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación, sostuvo que los ajustes tenían el objetivo de hacer periodismo “a la altura del momento que vivimos. Periodismo que defienda la libertad para decir la verdad”.

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A finales de agosto, Azteca Uno y ADN 40 integraron a su señal episodios de La Casa de los Mañosos, un proyecto digital que tomaba elementos del reality show La Casa de los Famosos México para cuestionar a figuras clave de la 4T.

Parodias hechas con inteligencia artificial de Andrés Manuel López Beltrán, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Layda Sansores, Cuauhtémoc Blanco y Andrea Chávez conviven en una casa con situaciones cómicas, austeridad simulada y peleas ficticias por obtener una inmunidad absoluta.

Aunque el proyecto no era un contenido original de TV Azteca, la empresa afirmó que su proyección en sus canales generó incomodidad dentro de la dirigencia de Morena.

En un artículo publicado en su portal, acusan al partido oficialista de lanzar “todo el aparato del Estado por emitir una sátira política que sirve para evidenciar a sus figuras más criticadas”.

Un texto sobre fondo negro, varios personajes de caricatura y una carpa de circo sobre terreno lodoso
El programa de sátira política La Casa de los Mañosos presenta caricaturas de figuras públicas y una carpa de circo con la inscripción El Circo del Bienestar. (YouTube)

Si bien la televisora destaca la aportación del proyecto a la libertad de expresión, subraya que su producción corresponde a otras plataformas. “No permitiremos que se manipule la realidad para servir a intereses políticos”, concluye el comunicado.

Previamente, la transmisión de La Casa de los Mañosos en Azteca Uno y ADN 40 alentó versiones sobre una supuesta acción legal de parte de Televisa contra TV Azteca por violaciones de derechos de autor vinculadas al uso de marcas registradas de La Casa de los Famosos México.

Dichos rumores fueron desestimados por voceros de la empresa bajo el argumento de que la televisora no producía el proyecto.

Cambios en noticieros

En lo que concierne a sus programas originales, los cambios en su contenido informativo incluyen cambios en conducción de espacios, contenido y horarios.

Así queda la nueva programación de Hechos

  • Hechos Contigo: conducido por Jorge Zarza y Alejandra Molina, de lunes a viernes a partir de las 5:50 a 7:00 horas.
  • Hechos AM: con Manuel López San Martín, de lunes a viernes a partir de las 7:00 y hasta las 9:00 am
  • Hechos Meridiano: con Alejandro Villalvazo y Christian Lara, de lunes a viernes a las 14:00 horas.
  • Más Hechos: con Uriel Estrada
  • Hechos Noche: Un espacio conducido por Javier Alatorre
  • Hechos Sábado: con Claudia Echeverry, a partir de las 8:00 am
  • Hechos Domingo: con Juan Manuel Jiménez, a partir de las 8:00 am.

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