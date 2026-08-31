México

Lost media: qué es y cuáles son los casos más conocidos en México

Algunos casos han llamado la atención de foros y redes sociales, la comunidad busca encontrarlos indagando en archivos

El texto LOST MEDIA en letras blancas sobre una ilustración de Alicia en el país de las maravillas, un carrete de cine y líneas de interferencia.
La lost media conocida como La Canción de Alicia fue localizado después de tres años de búsqueda en foros (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La lost media es un fenómeno que capta la atención de internautas mexicanos e incluso hay materiales del país que se han perdido.

Uno de ellos fue localizado recientemente y pertenecía a El Chavo del 8, sólo había sido transmitido una vez.

Qué es la lost media

Este término en inglés significa literalmente medios perdidos, es decir, material como películas, libros, canciones, programas, doblajes, capítulos de series, transmisiones en vivo de los que se sabe su existencia, pero ya no están disponibles para el público general.

lost media el chavo del 8 capítulos perdidos
El episodio contaba con la participación de María Luisa Alcalá y se había transmitido sólo una vez en 1974 CRÉDITO: Televisa

Algunos materiales están perdidos por completo, mientras que de otros sólo se conoce un fragmento.

En internet hay foros y grupos de redes sociales dedicados a compartir información sobre estos casos con el objetivo de localizarlos.

Lo cierto es que algunos materiales fueron destruidos físicamente para siempre, esto sucede usualmente en incendios como el de la Cineteca Nacional de 1982 o el de la Biblioteca de Alejandría, un centro de conocimiento muy importante de Egipto que fue parcialmente destruido hacia el 47 a.C

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Silvia Pinal fue presentadora de 'Mujer, casos de la vida real'
Silvia Pinal fue presentadora de 'Mujer, casos de la vida real'

Algunos materiales están perdidos por qué la casa de televisión o su productora han decidido no distribuirlos, como es el caso de algunos capítulos de la serie unitaria Mujer, Casos de la vida real. Ciertos episodios son considerados “perturbadores” y se asume que han sido censurados.

Qué casos lost media son populares

Otro caso muy conocido —y longevo— dentro de la comunidad de lost media es Londres después de media noche (1927), una película de terror sobre vampiros que se perdió durante el incendio de la MGM en 1965. Entre sus protagonistas se encontraban Lon Chaney y Marceline Day.

Cabe señalar que algunos casos se resuelven de maneras inusuales, como Ulterior Motives, esta canción se conoció durante un tiempo como Everyone Knows That y fue localizada en una película para adultos de los años ochenta.

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Ulterior motives fue encontrado en una película para adultos de los años ochenta
Ulterior motives fue encontrado en una película para adultos de los años ochenta

Por otra parte, Wavin’ Flags & Singing Soccerballs fue un video del Mundial 2010 que se eliminó de YouTube, muchas personas querían localizarlo por nostalgia e incluso internet le añadió un significado “oscuro” —como creepypasta—.

Finalmente fue localizado por un niño de 9 años utilizando Web Archive para rescatar la animación.

Otro caso muy popular fue Dreams 4ever, que inicialmente se conoció como La Canción de Alicia, diversos foros mexicanos lo abordaron en redes sociales y resultó ser de Bad Influence, una banda peruana que fue localizada por un compañero de universidad de uno de los integrantes.

En la búsqueda de lost media ha habido casos que se conocen como hoax, es decir, situaciones construidas artificialmente de material que nunca existió, simplemente se crean fragmentos de “canciones” o “videos” y alguien anónimo los deja en un foro mostrando interés por encontrarlos, pero nunca fueron reales.

Cómo se diferencia la lost media del Efecto Mandela y la lost memory

La lost media suele ser confundida con otros fenómenos de medios atribuidos principalmente al funcionamiento de la memoria.

london after midnight
(MGM)

El efecto Mandela ocurre cuando una parte de la población recuerda un fenómeno de cierta manera, pero en la realidad no ocurrió así —y nunca fue de esa manera—, por ejemplo, el emblema de Monopoly, pues el adulto mayor nunca tuvo un monóculo.

El origen del efecto Mandela fueron reportes de que Nelson Mandela, líder sudafricano, había muerto en prisión hacia 1980, pero no fue cierto. Es un error en la memoria colectiva.

Por otra parte, la lost memory es un recuerdo perdido en lo individual.

Hay películas, series y canciones que muchas personas conocieron en la infancia o en alguna etapa de su vida, pero ya no saben su nombre, sólo tienen referencias vagas.

Una lost memory puede ser resuelta consultando con personas de mayor edad, especialistas en cierto género de música, el público en general o cualquier persona que pueda reconocer la referencia vaga para proporcionar el año de la canción, el cantante, el título de la película o los actores de una serie.

La lost memory puede ser reconocido mundialmente y estar disponible en plataformas de manera pública, pero sólo una persona no la recuerda, usualmente estos casos se dan a conocer en foros.

Finalmente, la lost media está relacionada con el estado en que se encuentra un material audiovisual o analógico, pero puede ser claramente recordado por muchas personas.

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