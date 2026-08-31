Gerardo Fernández Noroña rechaza la propuesta de Morena para la Mesa Directiva, habla de ruptura

Noroña sostuvo que la presidencia de la Mesa Directiva pesa por la presión de Estados Unidos, la ofensiva de la ultraderecha y la elección intermedia de 2027 con 17 gubernaturas. Foto: Cámara de Diputados

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La bancada de Morena en el Senado eligió por unanimidad a Higinio Martínez Miranda como su propuesta para presidir la Mesa Directiva durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

Esa definición provocó el rechazo público de Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó este 30 de agosto que su ausencia en la plenaria rompe el supuesto consenso porque, a su juicio, la decisión refleja una línea de cercanía con la oposición en un periodo que considera decisivo para la 4T.

En un comunicado difundido por el propio senador, Noroña sostuvo que la presidencia de la Mesa Directiva del Senado tendrá peso en los meses por venir por tres factores: la “ofensiva” de la ultraderecha a nivel mundial, la presión del gobierno de Estados Unidos y el proceso electoral intermedio de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, los congresos locales y la mayoría de los ayuntamientos.

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Fernández Noroña planteó que no faltó a la plenaria por motivos de salud, aunque explicó que el 28 de agosto de 2026 le retiraron el yeso por una fractura en la muñeca izquierda y que el dolor seguía siendo intenso en movimientos básicos. Dijo que su ausencia obedeció a una razón política: rechazar que se llamara consenso a una definición en la que, según su interpretación, no existía unanimidad.

Noroña rechaza que la designación pueda llamarse consenso

El senador explicó que le retiraron el yeso por una fractura en la muñeca izquierda, pero atribuyó su inasistencia a una razón política. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El legislador subrayó que el término “consenso” implica consentimiento de todos los integrantes de un grupo. A partir de esa base, sostuvo que lo ocurrido en la plenaria no cumplía con ese criterio y que, en el mejor de los casos, podía hablarse de una mayoría.

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Fernández Noroña agradeció a sus compañeros de bancada con quienes habló para solicitar respaldo ante una eventual votación. También distinguió tres respuestas que recibió: quienes le ofrecieron apoyo sin condiciones, quienes le dijeron que solo lo respaldarían si no existía una decisión tomada fuera del Senado y quienes le comunicaron que ya habían comprometido su voto con otro aspirante.

Para Noroña, un proceso de elección libre habría permitido expresar dos formas de hacer política dentro del grupo parlamentario. Afirmó que una votación interna habría funcionado como definición colectiva sobre el rumbo que la bancada considera adecuado frente a la coyuntura, más allá de aspiraciones personales.

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El morenista aseguró que el debate no se reduce a nombres, sino a una decisión política sobre la relación que el Senado debe mantener con la oposición. Señaló que la presidencia de la Cámara alta representa la pluralidad del órgano legislativo, pero sostuvo que esa pluralidad no debe, en su visión, cobijar conductas que calificó como traición al pueblo y a la patria.

El senador reivindica su paso por la Mesa Directiva y critica la línea actual

Noroña planteó que una votación interna en el Senado habría definido el rumbo de la bancada sobre la relación con la oposición, más allá de nombres. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Noroña recordó que presidió la Mesa Directiva durante el primer año de la actual legislatura y consideró que su desempeño fue positivo. Como principal resultado mencionó que durante ese periodo salió adelante la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, además de que, según su balance, mantuvo una conducción seria, respetuosa y firme, con debate abierto.

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El senador también evocó el cierre de su gestión, cuando dijo haber sufrido una agresión de legisladores del PRI encabezados por su dirigente nacional, Alito Moreno, y por los coordinadores de las bancadas en ambas cámaras. Afirmó que ese episodio marcó su periodo, que permanece impune y que, además, los agresores recibieron después espacios dentro del propio movimiento.

Sobre la gestión posterior, reconoció el trabajo de Laura Itzel Castillo Juárez al frente de la Mesa Directiva. Señaló que la senadora mantuvo una conducción seria, respetuosa y moderada, sin controversias, y aun así no recibió reconocimiento de la oposición; incluso, dijo, fue criticada de manera injusta durante una ausencia causada por una fractura.

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El legislador recordó que presidió la Mesa Directiva el primer año y señaló como resultado la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En la parte central de su mensaje, Fernández Noroña sostuvo que la definición adoptada por su bancada equivale a una presidencia de “connivencia” con la oposición. Consideró que esa ruta fortalece campañas contra el movimiento y contra el gobierno, en especial las acusaciones de vínculos con el narco que describió como falsas y parte de una operación para descarrilar a gobiernos populares y democráticos.

Fernández Noroña afirmó que quiso dejar constancia de su desacuerdo para que, con el tiempo, pueda valorarse si su advertencia era correcta. “Mi ausencia es la ruptura del consenso”, escribió.

Noroña dice que ya no busca cargos dentro del Senado

Fernández Noroña aseguró que ya no busca cargos dentro del Senado y advirtió que Morena puede avanzar hacia el verticalismo. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

En su comunicado, el senador sostuvo que su postura no responde a una disputa por posiciones internas. Aseguró que ser senador de la República ya representa una alta dignidad de servicio público y que, a partir de esta definición, ya no tiene aspiración alguna dentro del Senado.

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También hizo un llamado a fijar una posición “clara y contundente” contra el injerencismo, la violencia de la ultraderecha y las campañas de intriga contra el gobierno y el movimiento. Añadió que Morena debe exigir respeto a sus senadores y senadoras, y defender mecanismos de decisión democráticos y colectivos.

Como cierre, Fernández Noroña advirtió que su preocupación de fondo es que el movimiento avance hacia el verticalismo. Dijo que esa práctica fue una de las características del sistema político autoritario que la izquierda combatió durante décadas y que no debería reproducirse ahora.