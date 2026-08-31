México

Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana

La investigación apunta a que los acusados sometieron con violencia a un joven recién internado en el Centro Jireh, donde murió por sofocación, según la necropsia practicada por el Semefo de Baja California

Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. Cortesía

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La Fiscalía General del Estado de Baja California detuvo a dos hombres acusados de golpear hasta matar a un paciente recién internado en el Centro de Rehabilitación Jireh, vinculado en redes sociales a la Patrulla Espiritual, en Tijuana. Los detenidos, identificados como Mario Antonio “N” y Anthony “N”, fueron capturados el 29 de agosto de 2026 en la colonia Ejido Matamoros, ocho días después del crimen. La necropsia determinó que la víctima, un joven de 28 años identificado como Richard Damián, murió por asfixia mecánica por sofocación.

Los hechos ocurrieron el 21 de agosto, alrededor de las 16:30 horas, al interior de un dormitorio del centro ubicado en la calle Melchor Ocampo de la colonia Poblado Ejido Matamoros. Según la investigación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ambos imputados agredieron físicamente a Damián y ejercieron fuerza en su contra hasta ocasionarle lesiones mortales. El titular del Servicio Médico Forense (Semefo) de Baja California, César González Vaca, precisó que durante el examen externo se documentaron lesiones en todo el cuerpo de la víctima.

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“Durante el examen externo se lograron documentar varias lesiones en su cuerpo, en todo su cuerpo, y la causa determinante del fallecimiento fue una asfixia por sofocación en la variante de obstrucción de orificios respiratorios”, declaró González Vaca el pasado 27 de agosto. El especialista señaló que ese tipo de asfixia se asocia con un homicidio, aunque aclaró que existen casos en que puede ser accidental, por lo que la carpeta de investigación y las demás lesiones documentadas serían determinantes para el proceso judicial.

Detención tras labores de inteligencia

La FGE cumplimentó dos órdenes de aprehensión emitidas por un juez de control de Baja California. Mario Antonio “N” y Anthony “N” fueron localizados alrededor del mediodía del 29 de agosto en la misma colonia donde se ubica el centro, tras labores de inteligencia coordinadas por la AEI. Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado con ventaja y son considerados probables responsables mientras no exista una resolución judicial en su contra.

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Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. Cortesía
Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. Cortesía

Ambos imputados, descritos como pacientes internos en proceso de rehabilitación y colaboradores del centro, justificaron la violencia contra Damián por su resistencia a ser sometido y trasladado a un espacio privado.

El Centro Jireh y la Patrulla Espiritual

El Centro de Rehabilitación Jireh es propiedad de Jesús Ignacio Osuna, conocido como “Chikilin”, y está vinculado a un grupo de amplia presencia en redes sociales denominado Patrulla Espiritual. La organización opera bajo un esquema de atención a personas con adicciones en Tijuana.

Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. Cortesía. RRSS
Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. Cortesía. RRSS

Tras trascender la muerte de Damián, Osuna respondió públicamente a las versiones que lo señalaban. “Que hasta tengo una orden de aprehensión en mi contra; la gente habla mucho”, afirmó.

Fuga del supervisor y complicidad interna

Uno de los elementos más graves del caso es la fuga de al menos tres personas: el llamado “supervisor” del centro y sus dos ayudantes, quienes abandonaron el lugar una vez que advirtieron que Damián no presentaba signos vitales. Según la investigación, colaboradores del centro fueron cómplices al permitir esa huida sin dar aviso a las autoridades. Hasta la publicación de los reportes consultados, la FGE no había confirmado la ubicación de estos tres individuos.

Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. Cortesía
Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en la clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana. Cortesía

Fiscalía omitió datos clave en su comunicado

El boletín oficial emitido por la FGE de Baja California omitió información básica para identificar públicamente el caso: no se incluyó la dirección exacta del centro, ni su nombre formal ni su denominación popular, Patrulla Espiritual. La decisión generó cuestionamientos sobre la transparencia del comunicado institucional en un caso de alto interés público en la región.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar los pasos a seguir en el proceso penal.

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