Melenie Carmona comparte fotografía junto a su novio tras confirmar su embarazo

La hija de la cantante compartió una serie de mensajes en su cuenta personal de Instagram. Crédito: IG/meleniecarmona

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Melenie Carmona confirmó su embarazo y, horas después, compartió una fotografía junto al hombre con quien espera a su primer hijo. La publicación permitió conocer un poco más sobre su relación, aunque la joven mantiene la identidad de su pareja fuera de los reflectores.

El anuncio de su embarazo

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona confirmó la noticia mediante una fotografía publicada en Instagram. En la imagen aparece con un vestido blanco y acompañó el anuncio con una frase breve: “El secreto ya no era tan secreto”.

La confirmación ocurrió después de varias semanas de especulaciones sobre un posible embarazo. Incluso antes de que Melenie hablara públicamente, la cuenta de espectáculos Chamonic aseguró que la joven estaba embarazada y señaló que esperaba una niña.

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Melenie Carmona Villarreal anuncia su embarazo a través de una publicación en redes sociales junto con un mensaje de su padre Arturo Carmona. (Instagram: Melenie Carmona)

Hasta el momento, Carmona no ha ofrecido mayores detalles sobre su embarazo ni ha confirmado públicamente el sexo del bebé.

La noticia también generó atención por el cambio que representa en su vida personal. En años anteriores, Melenie había hablado sobre su deseo de formar una familia y llevar una vida alejada de la exposición mediática.

Melenie Carmona publica foto de su novio

Después de confirmar el embarazo, Melenie publicó otra fotografía en la sección de instantáneas de Instagram. En ella aparece junto a su pareja, quien le da un beso en la mejilla.

El rostro del hombre no aparece completamente visible. La joven ha mantenido esa decisión desde que comenzó a compartir algunos momentos de su relación en redes sociales.

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La fotografía fue acompañada por un emoji de un pollito saliendo del cascarón y la canción “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley. La publicación provocó mensajes de felicitación dirigidos a la pareja por la llegada de su primer hijo.

Melenie publicó otra fotografía en la sección de instantáneas de Instagram. En ella aparece junto a su pareja, quien le da un beso en la mejilla. (Instagram: Melenie Carmona)

Lo que se sabe de su pareja

La identidad del novio de Melenie Carmona continúa siendo un dato reservado. La joven ha explicado que él no pertenece al medio artístico y que prefiere mantenerse lejos de las cámaras.

En abril de 2025, Pati Chapoy reveló en Ventaneando, a partir de declaraciones de Alicia Villarreal, que Melenie vivía en unión libre y estaba muy enamorada.

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Meses después, Carmona habló sobre sus planes personales y aseguró: “En 10 años me veo casada con el amor de mi vida. Con mis hijos y viviendo una vida tranquila. Me veo dedicándome cien por ciento a mi familia, si Dios quiere. Siendo muy feliz”.

En marzo de 2026, después de que ambos fueran captados durante un concierto en Nuevo León, Melenie pidió que se respetara la privacidad de su pareja.

Melenie Carmona camina junto a su pareja por las instalaciones de un evento en el municipio de García, Nuevo León. (YouTube: Todo para la Mujer)

“No escogí ser pública, pero él sí. Nada más pedirles a ustedes que respeten como que ese espacio que él requiere”, expresó.

Desde entonces, las imágenes que ha publicado junto a él mantienen su rostro oculto y tampoco ha vinculado sus redes sociales. La nueva fotografía, publicada tras confirmar su embarazo, mantiene esa misma línea de privacidad.

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