México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 30 de agosto

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
Guardar

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes.

En la ciudad de Veracruz industrias como el transporte marítimo o aéreo dependen del conocimiento previo del clima para operar con seguridad y eficiencia, evitando retrasos o accidentes causados por condiciones meteorológicas severas.

Para este domingo se pronóstica una temperatura máxima de 25° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 17 km/h , por su parte, la nubosidad será del 16% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima promedio en Veracruz

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

PUBLICIDAD

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)
El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una de las festividades más emblemáticas y alegres de México, conocido como "el más alegre del mundo". Se celebra en el puerto de Veracruz y es una explosión de color, música y tradición que combina influencias coloniales, indígenas y afroantillanas.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con celebraciones de bailes de máscaras durante la época colonial, que evolucionaron en el siglo XIX hacia desfiles callejeros y en 1925 se organizó oficialmente con un Comité Directivo. El carnaval incluye eventos como la Quema del Mal Humor, donde se incineran figuras que representan lo negativo del año, desfiles de carros alegóricos, comparsas, coronaciones de reyes y reinas y el Entierro de Juan Carnaval, un cierre simbólico con un funeral paródico.

Tradicionalmente, el Carnaval de Veracruz se realizaba en febrero o marzo, antes de la Cuaresma, siguiendo la tradición católica de "carnem levare" (quitar la carne). Sin embargo, desde 2022, se trasladó al verano para atraer más turismo.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruzmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

A dos años del gobierno de Sheinbaum, reunión con madres buscadoras y colectivos sigue pendiente

Hasta la fecha no se ha dado a conocer algún encuentro entre familiares de personas desaparecidas con la presidenta de México

A dos años del gobierno de Sheinbaum, reunión con madres buscadoras y colectivos sigue pendiente

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 30 de agosto

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo del estado del aire en la capital del país y zona conurbada del Edomex

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 30 de agosto

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Melenie Carmona comparte fotografía junto a su novio tras confirmar su embarazo

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona confirmó la noticia mediante una fotografía publicada en Instagram

Melenie Carmona comparte fotografía junto a su novio tras confirmar su embarazo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto

Ataque contra policías en Villa García, Zacatecas: saldo de dos heridos y un detenido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Jefe de la DEA afirma que EEUU continuará buscando activos de Genaro García Luna tras recuperación de 5.8 millones de dólares de México

Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

ENTRETENIMIENTO

Melenie Carmona comparte fotografía junto a su novio tras confirmar su embarazo

Melenie Carmona comparte fotografía junto a su novio tras confirmar su embarazo

Wendy Guevara confiesa a Rosalía historia de abuso emocional y económico: “Por amor di el enganche para una casa”

Estas fueron las primeras palabras de María Vargas, ganadora de Miss Universo México 2026

Fátima Bosch deja la corona de Miss Universo México: “Lo di todo con el corazón, no tengan duda, aunque ha sido un año difícil”

Ella es María Vargas de Jalisco, la nueva Miss Universo México 2026 que se quedará con la corona de Fátima Bosch

DEPORTES

Real Madrid vs Málaga, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de LaLiga 2026-27

Real Madrid vs Málaga, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de LaLiga 2026-27

Abren fuego contra portero del Club León durante robo en su casa: ¿cuál es el estado de salud del futbolista?

Guillermo Ochoa vive emotivo reencuentro con Rafa Márquez, Henry Martín y Malagón en el Estadio Azteca

América sigue líder tras doblegar al Puebla; ahora enfrentará a Gil Mora y Club Tijuana en el Estadio Azteca

América logra convencer a Brian Rodríguez de no irse al Ajax