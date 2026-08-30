México

Wendy Guevara confiesa a Rosalía historia de abuso emocional y económico: “Por amor di el enganche para una casa”

La influencer fue la invitada que cerró los conciertos en México como parte de la gira LUX Tour

La aparición de Wendy Guevara en el confesionario de Rosalía dejó una de las historias más personales de la última fecha del LUX Tour en Ciudad de México.
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La aparición de Wendy Guevara en el confesionario de Rosalía dejó una de las historias más personales de la última fecha del LUX Tour en Ciudad de México.

Frente al público del Palacio de los Deportes, la influencer habló sobre una relación en la que entregó dinero, regalos y tiempo a un hombre que, según reconoció, nunca llegó a corresponderle.

La confesión de Wendy Guevara

Wendy contó que durante aquella relación compró una camioneta de último modelo y pagó el enganche de una casa. También relató que asumió gastos para complacer a su entonces pareja, aunque sabía que los sentimientos no eran recíprocos.

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“Yo pensaba que él me quería. Sabía que no me amaba, pero yo decía: ‘A lo mejor mañana, yo creo que un día se va a enamorar de mí’”, confesó.

La influencer resumió aquella experiencia con una frase contundente: “Lo peor de todo es que nunca fue una relación. Yo ya me di cuenta que fui yo la única. Me enamoré sola y me desenamoré sola”.

Rosalía reaccionó con humor al escuchar el relato: “No, tú no estabas en una relación. Tú estabas haciendo obra social”.

Wendy también habló de una etapa en la que llegó a acompañarlo a lugares que no disfrutaba con tal de hacerlo feliz. “La verdad, no se me hace justo que yo di muchísimo y a cambio recibí pura m…”, expresó.

El mensaje que cerró la conversación fue sobre las llamadas “migajas” de amor. “Hay que quitarnos de la mente eso de que ser migajera está de moda. No está de moda”, dijo.

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Rosalía respondió: “Tú eres una reina y a ti te tienen que llevar en palmitas”.

Después de que el fragmento comenzó a circular en redes sociales, Wendy aclaró que sus historias no se referían necesariamente a una sola persona y pidió evitar que los usuarios convirtieran la confesión en una persecución.

Wendy pide no poner nombre para alentar el odio colectivo

Después de que el fragmento comenzó a circular en redes sociales, Wendy aclaró que sus historias no se referían necesariamente a una sola persona y pidió evitar que los usuarios convirtieran la confesión en una persecución.

“No hagan protagonista a nadie, porque nadie es protagonista”, señaló en una transmisión posterior.

Guevara explicó que contó experiencias de distintas personas con las que ha convivido o mantenido algún tipo de vínculo y que algunas se aprovecharon de que ella se enamoró.

“Yo conté un poquito de muchas cosas, pero lo conté de muchas personas con las que he salido”, aclaró.

Marlon y Wendy en La Casa de los Famosos
(Vix)

Madonna también reconoció su talento

La aparición junto a Rosalía se suma a otro momento internacional de Wendy. En abril de 2024, Madonna la invitó a compartir el escenario durante uno de sus conciertos en el Palacio de los Deportes, donde ambas participaron en la dinámica relacionada con “Vogue”.

Además, meses antes de su encuentro con Rosalía, la cantante española ya había expresado públicamente su admiración por Wendy: “Wendy, tú no sabes, yo soy fan tuya, la más fan tuya que hay, no sabes cómo me río con los videos tuyos”.

La quinta y última presentación de Rosalía en el Palacio de los Deportes terminó así, con Wendy Guevara como protagonista de uno de los momentos más comentados del concierto.

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