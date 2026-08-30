Abren fuego contra portero del Club León durante robo en su casa: ¿cuál es el estado de salud del futbolista?

El portero del club León, Irving Martínez, salió ilesos del incidente. (Instagram / Captura de pantalla X)

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La madrugada del sábado, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio del portero del club León, Irving Martínez, ubicado en el fraccionamiento La Valenciana, sobre la salida hacia Lagos de Moreno.

Medios locales reportaron que el guardameta resultó ileso tras ser atacado a tiros al intentar frustrar el robo. Sin embargo, hasta las primeras horas del domingo el club deportivo no había hecho un pronunciamiento sobre el hecho.

Videos del robo son difundidos

Grabaciones del sistema de seguridad del inmueble fueron divulgadas en X, antes Twitter. Con base en datos de los videos, el robo ocurrió entre las 4:15 y 4:23 horas.

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Al menos seis sujetos ingresaron al domicilio por una propiedad contigua. Medios locales confirmaron que Irving Martínez arribó a su casa durante la madrugada, proveniente de Ciudad de México, donde León disputó un partido contra el club Atlante en el Estadio Azteca.

Martínez entró a su casa y, al notar la presencia de un sujeto en el jardín, descendió de su auto e intentó detenerlo. Una cámara de vigilancia ubicada en el patio registró al hombre subir por una escalera, mientras otros lo esperaban en el extremo de la barda.

Uno de ellos disparó contra Irving Martínez para frenarlo. A pesar de la corta distancia, el guardameta resultó ileso y pudo refugiarse.

En declaraciones para Multimedios, el arquero relató que durante el robo no había ningún familiar en el domicilio. No obstante, se desconoce si el hecho fue denunciado ante las autoridades.

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La madrugada del sábado, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio del portero del club León, Irving Martínez, ubicado en el fraccionamiento La Valenciana, sobre la salida hacia Lagos de Moreno. (X: Cristian Tapia)

¿Cuál es el estado de salud de Irving Martínez?

Irving Martínez no fue lesionado ni requirió atención médica complementaria por crisis nerviosa. No obstante, el caso ha sido manejado con hermetismo tanto por el futbolista como por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de Jalisco no ha brindado información sobre el avance de las investigaciones.

Mientras tanto, Irving Martínez mantiene un perfil bajo. En sus cuentas oficiales no ha compartido contenido.

¿Quién es Irving Martínez?

Irving Martínez es originario de León de los Aldama. Tiene 22 años y en 2023 fue fichado por La Fiera para formar parte del primer equipo.

Actualmente está registrado como el tercer arquero del León. Según el portal Transfer Market, suma 180 minutos en Primera División.

El viernes 28 de agosto, el entrenador Javier Gandolfi lo convocó para disputar el partido correspondiente de la sexta jornada del Apertura 2026 ante el Atlante en Ciudad de México.

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Martínez no vio acciones en el juego que terminó empatado a un gol y envuelto en la controversia, debido a cuestionamientos hechos por Miguel “Piojo” Herrera contra el arbitraje.

El incidente en su casa fue tema de conversación en X, donde los videos del robo y la agresión en su contra se volvieron virales durante la noche del sábado.