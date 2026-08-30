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Real Madrid vs Málaga, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de LaLiga 2026-27

El conjunto blanco llega con seis puntos después de sus dos primeras presentaciones, mientras que Málaga suma un punto en su regreso a la máxima categoría del futbol español

(Infobae México)
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El Real Madrid afrontará su tercer compromiso de la temporada en LaLiga, nuevamente ante su afición en el Santiago Bernabéu. Los dirigidos por José Mourinho buscarán mantener el paso perfecto que consiguieron en las dos primeras jornadas.

Los Merengues llegan al encuentro con seis puntos y con Kylian Mbappé como una de sus principales figuras, luego del triplete que consiguió a media semana frente a la Real Sociedad. Enfrente estará el Málaga con un punto, que regresó a la Primera División española y buscará sumar en una de las canchas más importantes del futbol europeo.

Real Madrid vs Málaga: fecha, horario y dónde ver en México

(REUTERS/Bernadett Szabo)
(REUTERS/Bernadett Szabo)

El partido entre Real Madrid y Málaga se disputará este domingo 30 de agosto, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga 2026-27.

El encuentro comenzará a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Santiago Bernabéu.

La transmisión para México estará disponible a través de Sky e Izzi, dependiendo del paquete contratado.

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