A dos años del gobierno de Sheinbaum, reunión con madres buscadoras y colectivos sigue pendiente. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

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En México, la crisis de personas desaparecidas ha ido en aumento desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Al paso de los años, las y los familiares de las víctimas se han conformado en colectivos, acompañados por organizaciones de derechos humanos, activistas y solidarios que se han sumado a su causa para exigir a los diferentes gobiernos acciones concretas para la localización con vida y mecanismos que lleven a la no repetición.

Actualmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenta con 132 mil 836 casos. Sin embargo, el gobierno actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, también ha sido criticado y señalado por minimizar la problemática, sin que hasta la fecha se haya hecho pública alguna reunión con madres buscadoras o colectivos, una demanda realizada desde el inicio de su administración.

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¿Qué ha dicho la presidenta sobre reunirse con familiares de personas desaparecidas?

La mandataria mexicana abordó en marzo de este año el tema en concreto, al ser cuestionada durante la conferencia conocida como “La Mañanera del Pueblo”, desde el micrófono que tiene réplica nacional confirmó que durante los casi dos años de gobierno se ha reunido con colectivos y familiares de personas desaparecidas, actos que no hace públicos por respeto al dolor de los involucrados.

Agregó que, durante las giras que realiza cada fin de semana, en ocasiones, ha entablado diálogo con “muchos de ellos... De manera directa”. Sin mencionar el nombre, Sheinbaum puso como ejemplo un acercamiento que tuvo con una madre buscadora, de quien dijo haber tomado sus datos y después de ponerse en contacto con personal de la Secretaría de la Defensa, días después, “encontraron a la persona”.

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Sheinbaum aseguró haberse reunido con familiares de víctimas de desaparición. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Uno de los momentos que causó indignación y cuestionamientos por parte de madres buscadoras y colectivos, se dio durante el Mundial 2026, con la visita del pato Merlín a la conferencia matutina, donde reiteró el discurso: “Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello”.

Descartó que los encuentros hayan sido con colectivos, ya que a decir de la presidenta, esas reuniones las realiza “con personas”, tanto en Palacio Nacional como en sus visitas en los estados. Comentó que las reuniones con grupos o colectivos las realiza de manera directa la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario, Arturo Medina, así como con la Comisión Nacional de Búsqueda.

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“Yo recibo un caso, otro caso, otro caso; casos muy difíciles y muy dolorosos, evidentemente, en donde hago una recepción de manera personal, aquí y también fuera de la ciudad, cuando salgo. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso, porque no creo que sea necesario”, puntualizó la presidenta a finales de junio.

Sheinbaum ha sostenido reuniones con padres de los 43 de Ayotzinapa

(Presidencia)

Desde que se convirtió en presidenta electa, Sheinbaum se ha reunido seis veces con los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en 2014, el encuentro más reciente fue hace unos días en Palacio Nacional.

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Isidro Vicario, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, destacó que “hay ciertos avances en la investigación”, pero refirió que se encuentran “lejos de saber el paradero de los estudiantes”.

Uno de los temas centrales fue la recién detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien ha sido acusado por las autoridades de ocultar y ordenar la destrucción de videos clave para llevar a la localización de los estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Los padres pidieron a la presidenta solicitar a las autoridades correspondientes el reforzamiento de la actuación del exmandatario estatal, resaltándolo como uno de los compromisos de la presidenta, exhortaron a no interrumpir la manifestación del próximo mes, en el marco de los 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

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“Informe” del registro de personas desaparecidas causó indignación

Al momento de ser levantadas las denuncias no anotaron datos de identificación como nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, información relevante para poder iniciar una búsqueda. (Gobierno de México)

La administración de Claudia Sheinbaum también ha tenido grandes tropiezos en materia de búsqueda de personas, tal como se dio en marzo de este año, cuando el gobierno presentó un informe sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que desató una ola de críticas.

El documento, expuesto el 27 de marzo en la conferencia mañanera por la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, reconoció la existencia de 132 mil 534 personas sin paradero conocido, pero al mismo tiempo señaló que 46 mil 742 de esos registros no tienen datos suficientes para iniciar una carpeta de investigación y, por tanto, no se están buscando.

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El gobierno argumentó que muchos de esos expedientes fueron ingresados con información incompleta o imprecisa: sobrenombres como “Juanito” o “El Tavo”, lugares descritos como “Muebles Gaby” o entradas bajo la categoría “Datos en reserva”. Con ese razonamiento, las autoridades sostuvieron que solo 43 mil 128 casos mantienen un estatus vigente de desaparición, una cifra que los colectivos de búsqueda calificaron de inaceptable.

Además, el informe señaló que 40 mil 308 personas registradas como desaparecidas habrían tenido actividad legal posterior, como contraer matrimonio o realizar trámites, lo que redujo aún más el universo oficial de búsqueda.

Durante la marcha del 8 de marzo, mujeres pegaron cientos de boletines de personas desaparecidas en el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Ante lo revelado por el gobierno, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD) y el colectivo Luz de Esperanza, de Jalisco, calificaron la estrategia gubernamental como una decisión política que invisibiliza a las víctimas y reduce la crisis a una gestión administrativa de expedientes.

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Advirtieron que, en un contexto donde el 93% de los delitos no se denuncian, condicionar el reconocimiento de una desaparición a la existencia de una carpeta de investigación distorsiona la magnitud real del problema. Al menos diez organizaciones firmaron un posicionamiento conjunto en el que también cuestionaron la afirmación oficial de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, por falta de claridad metodológica.