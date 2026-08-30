México

Precio del gas LP esta semana: cuánto pagar por kilo y litro del 30 de agosto al 5 de septiembre

El costo del combustible cambia según la localidad; revisar las referencias vigentes ayuda a cuidar el presupuesto y evitar cobros fuera de rango

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Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026, el precio del gas LP continuará presentando diferencias entre las distintas regiones del país. Para los consumidores, conocer la referencia correspondiente a su municipio es importante antes de realizar una compra, ya sea mediante cilindro o para el llenado de un tanque estacionario.

No hay una tarifa idéntica para todas las familias mexicanas. El monto puede cambiar de acuerdo con la zona donde se comercializa el combustible, debido a factores vinculados con el traslado, almacenamiento y distribución. Por esa razón, localidades que pertenecen al mismo estado pueden registrar precios diferentes.

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Además de servir como referencia para calcular cuánto dinero será necesario destinar al combustible, estos valores permiten a los usuarios comparar el cobro de los distribuidores. Tener presente el precio aplicable a la zona puede ser especialmente útil para quienes realizan compras frecuentes o necesitan abastecer su tanque durante esta semana.

Precios del gas LP en algunas regiones del país

El pleno revisará la propuesta remitida por el órgano Ejecutivo, que pretende extender el marco legal vigente y mantener el actual mecanismo de subsidio destinado a proteger a la población ante variaciones en el mercado global (Foto cortesía Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas )
El pleno revisará la propuesta remitida por el órgano Ejecutivo, que pretende extender el marco legal vigente y mantener el actual mecanismo de subsidio destinado a proteger a la población ante variaciones en el mercado global (Foto cortesía Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas )

A continuación, se presentan los ejemplos proporcionados considerando el precio por kilogramo y por litro con IVA:

  • Aguascalientes Aguascalientes $19.87 $10.73
  • Zacatecas Jalpa $20.21 $10.91
  • Baja California Sur La Paz $21.64 $11.69
  • Baja California Mexicali $19.06 $10.29
  • Baja California Tijuana $19.06 $10.29
  • Campeche Carmen $19.18 $10.36
  • Chiapas Sitalá $20.03 $10.82
  • Ciudad de México Cuauhtémoc $19.18 $10.36
  • Hidalgo Tizayuca $19.18 $10.36
  • Coahuila de Zaragoza Torreón $19.63 $10.60
  • Durango San Juan de Guadalupe $20.19 $10.90
  • Guerrero Ometepec $20.07 $10.84
  • Oaxaca Santiago del Río $19.35 $10.45
  • Hidalgo Metepec $18.54 $10.01
  • Jalisco Tonalá $19.27 $10.41
  • Nuevo León Villaldama $18.61 $10.05
  • San Luis Potosí Ebano $19.07 $10.30
  • Sonora Álamos $20.07 $10.84
  • Tamaulipas Padilla $19.03 $10.2
  • Las cifras muestran que existen diferencias entre las localidades incluidas en la lista. Por ejemplo, La Paz, Baja California Sur, registra una referencia de $21.64 por kilogramo y $11.69 por litro, mientras que Metepec, Hidalgo, aparece con $18.54 por kilogramo y $10.01 por litro. Esto refleja cómo el precio puede variar dependiendo del territorio.

¿Por qué es importante revisar el precio antes de comprar?

Un pequeño tanque de gas LP amarillo y oxidado, con una válvula visible en la parte superior, descansa sobre un terreno arenoso y seco bajo un cielo azul claro.
Un tanque de gas LP amarillo y oxidado se encuentra en un terreno árido, simbolizando la fluctuación del precio del gas entre el 03 y el 09 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos busca establecer límites para la comercialización del gas LP y ofrecer a los consumidores una referencia que les permita conocer cuánto corresponde pagar en su región. Para las familias, revisar esta información puede ser una medida sencilla para administrar mejor sus gastos y evitar sorpresas al momento de solicitar el suministro.

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El impacto no es menor. El gas LP forma parte de las actividades cotidianas de millones de hogares, principalmente para cocinar y calentar agua. Cuando el precio cambia, el ajuste puede sentirse directamente en el presupuesto familiar, sobre todo cuando se necesita adquirir una cantidad considerable de combustible.

Por ello, antes de hacer una compra durante la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, conviene identificar la localidad correcta y comparar el precio correspondiente por kilogramo o litro. Más que memorizar una cifra nacional, la clave está en conocer el valor que aplica en cada zona y utilizarlo como referencia al momento de pagar.

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