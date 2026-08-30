Regreso a clases Edomex 2026: operativo de seguridad protegerá a más de 4.2 millones de estudiantes

La SSEM implementará operativo de seguridad por el regreso a clases 2026 (SSEM/FB)

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Más de 4.2 millones de estudiantes del Estado de México regresarán a las aulas este lunes 31 de agosto, con el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027, informó el Gobierno estatal, que aseguró tener listas las condiciones para un retorno seguro, ordenado y con acciones de apoyo para las familias mexiquenses.

De acuerdo con las autoridades estatales, el regreso a clases contempla la participación de 259 mil 595 docentes, quienes estarán al frente de las comunidades escolares de 24 mil 972 planteles educativos en toda la entidad.

Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que uno de los objetivos de la administración estatal es respaldar a las familias ante los gastos que representa el inicio del nuevo ciclo escolar.

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En este sentido, el gobierno estatal informó que se entregarán útiles escolares a más de 2.7 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, con el propósito de contribuir a reducir el impacto económico que representa el regreso a clases.

Los alumnos también contarán con atención médica gratuita mediante el Seguro Escolar, mientras que los Libros de Texto Gratuitos ya fueron distribuidos en las 19 mil 606 escuelas de educación básica de la entidad.

Regreso a clases en Edomex tendrá operativo de seguridad

Se reforzará el monitoreo de las zonas escolares con apoyo de las 20 mil cámaras operadas desde los C5 de Toluca y Ecatepec (Crédito: SSEM)

Como parte de las acciones para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará un operativo especial desde las 6:00 horas del lunes 31 de agosto.

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Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de Policía Estatal, informó que participarán mil 378 elementos de seguridad, respaldados por 413 unidades que serán utilizadas para realizar patrullajes y apoyar en cortes y control vial en las inmediaciones de los planteles educativos.

El operativo también contará con tecnología de videovigilancia. Las autoridades señalaron que se dispone de 20 mil cámaras operadas desde los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec, con las cuales se reforzará el monitoreo de las zonas escolares.

A estas acciones se sumarán 25 binomios caninos, destinados a tareas de inspección y prevención en las periferias de las escuelas, así como 25 binomios equinos, que realizarán labores de vigilancia en zonas donde el acceso vehicular resulta complicado.

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La estrategia busca atender tanto la seguridad en los alrededores de los planteles como las principales vialidades durante las primeras horas del regreso a clases, cuando se espera un incremento considerable en el flujo vehicular y peatonal.

Capacitación para docentes del Estado de México

Los docentes del Edomex tomaron talleres intensivos realizados en el marco del Consejo Técnico Escolar, así como en actividades de formación profesional (Foto cortesía MINEDUCYT)

Además del operativo de seguridad y los apoyos para las familias, el gobierno mexiquense destacó las acciones implementadas para fortalecer la preparación de maestras y maestros.

Rita Yáñez Garnica, subsecretaria de Educación Básica, informó que el personal docente participó en talleres intensivos realizados en el marco del Consejo Técnico Escolar, así como en actividades de formación profesional.

Entre estas acciones destacó el Segundo Congreso Internacional de Educación del Estado de México, encuentro que permitió generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias con especialistas nacionales e internacionales.

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Según la funcionaria, más de 406 mil docentes asistieron a este encuentro, donde se abordaron temas relacionados con pensamiento crítico, educación emocional, inclusión, bienestar docente, innovación tecnológica e inteligencia artificial.