Saltillo reunirá a la élite del tiro con arco en la Final de la Copa del Mundo 2026

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Saltillo será escenario de una de las competencias más importantes del calendario internacional de tiro con arco. La capital de Coahuila albergará los próximos 12 y 13 de septiembre la Final de la Copa del Mundo 2026, evento que reunirá a 32 de los mejores arqueros del mundo.

La vigésima edición de la competencia marcará el cierre de la temporada internacional y contará con ocho participantes por categoría en arco recurvo femenil y varonil, así como en arco compuesto femenil y varonil.

La presentación oficial del evento estuvo encabezada por el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, junto al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; el director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón, y el presidente de World Archery México, Gabriel Ramos Rodríguez.

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También estuvieron presentes los arqueros Andrea Maya Becerra, Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero, Sebastián García y Rodrigo González.

México volverá a recibir una competencia internacional de tiro con arco

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Durante la presentación, Rommel Pacheco destacó la presencia de México como sede de eventos internacionales y el crecimiento que ha tenido el país dentro del tiro con arco.

“México no solamente se ha consolidado como una potencia mundial en el tiro con arco por los resultados de nuestras y nuestros atletas; también se ha convertido en un referente internacional por su capacidad para recibir, organizar y vivir eventos de la más alta categoría”, señaló.

El director de la CONADE también resaltó que la continuidad de México dentro del calendario internacional representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la disciplina.

“Ser una sede constante y una parada obligada dentro del circuito de Copas del Mundo habla de la confianza que existe en nuestro país y del gran trabajo que, desde México, estamos haciendo por el tiro con arco y el deporte en general”, agregó.

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Siete mexicanos competirán en Saltillo 2026

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La Final de la Copa del Mundo contará con la participación de siete representantes mexicanos: Andrea Maya Becerra, Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero, Alejandra Valencia, Sebastián García y Rodrigo González.

Entre ellos estarán los coahuilenses Matías Grande y Ana Paula Vázquez, quienes tendrán la oportunidad de competir ante su público en una de las citas más relevantes de la temporada.

La competencia de Saltillo pondrá punto final al calendario de la Copa del Mundo 2026 y reunirá a los mejores exponentes de la disciplina en territorio mexicano.

Pacheco también destacó la importancia de continuar trabajando en el desarrollo de nuevas generaciones de atletas y mencionó los procesos de detección de talento, así como la creación de nuevos centros de alto rendimiento.

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“Han tenido un año fuerte, intenso, lleno de competencia y de grandes desafíos, pero también de resultados que nos llenan de orgullo. Son parte de una generación prometedora, una generación que inspira, que abre camino y que se está convirtiendo en ejemplo para quienes vienen detrás”, expresó sobre los representantes nacionales.