México

SCJN desecha recurso de Emilio Lozoya y deja firme extinción de dominio de residencia en Lomas de Bezares

La residencia valuada en más de 51 millones de pesos queda definitivamente en manos del Estado mexicano

extinción de dominio
Residencia de Emilio Lozoya de 51 mdp pasa al Estado Mexicano al mantenerse la extinción de dominio Crédito: FGR
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por improcedente el último recurso presentado por la defensa de Emilio Lozoya Austin para intentar revertir la extinción de dominio de la residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, con lo que el inmueble queda definitivamente a favor de la nación.

La resolución fue emitida por el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y fue dada a conocer mediante el listado de resoluciones del máximo tribunal del país. Con esta determinación, queda firme la decisión judicial que estableció que la propiedad, valuada en más de 51 millones de pesos, debe permanecer en poder del Estado.

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El acuerdo de la SCJN señala que “se desecha por improcedente el presente recurso de revisión”, además de ordenar que la determinación fuera comunicada tanto a la parte demandante como al tribunal colegiado que había remitido el expediente.

Corte cierra la vía para recuperar residencia de Lozoya

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La SCJN desechó por improcedente el último recurso presentado por la defensa de Emilio Lozoya Austin para intentar revertir la extinción de dominio Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El recurso presentado por la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) buscaba impugnar la resolución relacionada con la extinción de dominio de la propiedad. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que el recurso no podía ser admitido.

El caso había llegado al máximo tribunal después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México remitiera el expediente para su análisis.

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Entre los temas planteados se encontraba la posible aplicación retroactiva del artículo 22 constitucional y de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en asuntos relacionados con delitos cometidos mediante recursos de procedencia ilícita.

Al desechar el recurso de revisión, la SCJN dejó sin efecto la última posibilidad de que la defensa de Lozoya buscara modificar la resolución que permitió al Estado quedarse con el inmueble.

Residencia fue vinculada con sobornos de Alonso Ancira

Así luce el interior de la lujosa vivienda. Crédito: FGR
Así luce el interior de la lujosa vivienda. Crédito: FGR

La propiedad de Lomas de Bezares se encuentra relacionada con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Emilio Lozoya por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el inmueble habría sido adquirido con parte de los recursos que Lozoya recibió como soborno del empresario Alonso Ancira, en el contexto de la operación relacionada con la compra de la planta de Agronitrogenados por parte de Pemex.

La FGR sostuvo que Lozoya recibió alrededor de 3.5 millones de dólares y que parte de esos recursos habría sido utilizada para adquirir la residencia.

Las investigaciones también señalaron el uso de transferencias a través del sistema financiero y de la empresa Tochos Holding para realizar movimientos de dinero. En el expediente también fueron señalados recursos que presuntamente provinieron de pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Extinción de dominio quedó firme desde mayo

El litigio por la propiedad se prolongó durante casi cinco años. En mayo de 2026, la Fiscalía General de la República informó que un tribunal colegiado había determinado de manera definitiva la extinción de dominio de la residencia.

Con aquella resolución, el inmueble, cuyo valor supera los 51 millones de pesos, pasó a favor del Estado mexicano.

Ahora, con el desechamiento del recurso por parte de la Suprema Corte, esa determinación queda firme. La resolución representa el cierre de la vía judicial intentada por la defensa de Emilio Lozoya para recuperar la propiedad.

La decisión del máximo tribunal ocurre en el contexto de uno de los casos de corrupción más relevantes relacionados con la administración de Pemex y las investigaciones sobre los recursos utilizados en la adquisición de Agronitrogenados, así como los presuntos pagos vinculados con Odebrecht.

Por lo tanto, la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares ya es propiedad de la nación, luego de que la SCJN rechazara el recurso de revisión promovido por su defensa.

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