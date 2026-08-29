Quién logró la salvación en La Casa de los Famosos México 2026: así queda la placa de nominados

Brianda se autosalva (especial)

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Brianda Deyanara volvió a respirar tranquila dentro de La Casa de los Famosos México luego de conseguir, por segunda ocasión, la salvación durante la quinta semana de competencia y quedar fuera de la placa de nominados.

Brianda primero tuvo que enfrentarse a Masad y Gema en el duelo para obtener su salvación, logró obtener 23 puntos y dejó en segundo lugar a Masad con 15 y en tercer lugar, sin posibilidad de alcanzarla, a Gema.

Al ser cuestionada de si salvaría a alguien de los nominados para evitar salir de la casa y seguir jugando, Brianda decidió autosalvarse, por lo cual siguen nominados para salir Luis Chaparro, Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Karina Torres y Gema Garoa.

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La participante no ocultó su felicidad por el resultado y aseguró que se encuentra agradecida con las personas que siguen el reality desde afuera, pues considera que el apoyo del público fue determinante para conseguir la victoria.

“Muy feliz, muy, muy agradecida. ¿Qué le puedo decir? Estoy con la sonrisa de oreja a oreja en este momento”, expresó Brianda durante una conversación con la jefa de La Casa de los Famosos México.

Brianda atribuye su salvación a la buena vibra del público

Brianda explicó que el reto de esta semana estuvo marcado por la suerte (Captura de pantalla TikTok)

Después de conocer que nuevamente había conseguido salvarse, Brianda explicó que el reto de esta semana estuvo marcado por la suerte, especialmente porque en tres ocasiones obtuvo el número seis al lanzar el dado.

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La participante consideró que el resultado pudo estar relacionado con la energía positiva que le enviaron sus seguidores desde el exterior de la casa.

“Yo creo que el juego de hoy era un juego de suerte y lo único que puedo pensar, y espero que sea así, es que había mucha buena vibra”, comentó.

Brianda destacó que la repetición del número seis durante el juego le hizo pensar que las personas que la apoyan estaban enviándole buenas energías.

“Tres veces cayó un seis. Entonces, lo único que puedo pensar es que había mucha buena vibra, mucha vibra positiva que estaba enviando la gente allá afuera”, señaló.

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La concursante aprovechó el momento para agradecer a quienes están detrás de la pantalla y que han seguido su participación en el reality.

“Solo me queda agradecerles porque sé que es gracias a las personas que están detrás de la pantalla”, afirmó.

¿A quién habría salvado Brianda de la placa?

Brianda señaló que si no estuviera nominada, le hubiera gustado salvar a Luis y Gema (Instagram: Luis Chaparro)

Durante la conversación, la jefa también cuestionó a Brianda sobre a quién habría decidido salvar si ella no hubiera estado entre los nominados.

La participante reconoció que habría sido una decisión complicada, aunque mencionó especialmente a Luis y Gema como dos de las personas a quienes le habría gustado ayudar.

“Luis ha sido mi amigo desde que entré a este juego, pero también me hubiera gustado mucho poder salvar a Gema”, explicó.

Brianda señaló que considera que varios de sus compañeros son fuertes dentro de la competencia, por lo que habría buscado apoyar a quienes percibe como más vulnerables.

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“Uno siempre trata de ayudar, ¿no?”, comentó.

La concursante también confesó que llegó a pensar que podía convertirse en una de las eliminadas de esta semana, por lo que su salvación terminó siendo todavía más significativa para ella.

“Tengo miedo, ya no quiero ser tan suertuda”

Aunque consiguió mantenerse una semana más dentro de La Casa de los Famosos México, Brianda reconoció que su racha de suerte incluso comienza a generarle cierta preocupación.

Tras recibir las felicitaciones de la jefa, quien le pidió disfrutar el momento, la participante respondió entre risas: “Tengo miedo, ya no quiero ser tan suertuda. No sé qué está pasando”.

La reacción provocó un momento de humor después de la tensión que vivió durante el juego de salvación.

Finalmente, Brianda recibió nuevamente la felicitación por haber asegurado una semana más dentro de la competencia y se mostró agradecida por el resultado.

Con esta victoria, la participante continuará dentro de La Casa de los Famosos México mientras el resto de los habitantes que permanecen en la placa enfrentan la decisión del público.

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La quinta semana del reality vuelve a estar marcada por las estrategias, las alianzas y la presión entre los habitantes, mientras cada participante busca mantenerse una semana más en la casa y acercarse al gran premio.