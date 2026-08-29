Sin Erik Lira, Cruz Azul regresa a la victoria tras vencer a domicilio al Necaxa

Cruz Azul se impuso 1-3 al Club Necaxa de visitante (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El campeón Cruz Azul respira en la tabla general del Apertura 2026 de la Liga Mx. Hoy en su visita a los Rayos del Club Necaxa el conjunto de Joel Huiqui volvió al triunfo luego de tres derrotas consecutivas contra Atlante FC, Xolos de Tijuana y Atlas FC.

Ante la posibilidad de perder a su capitán, Erik Lira, al estar a un paso de convertirse en nuevo jugador del AS Mónaco, de la Ligue 1, la Máquina debía reaccionar cuanto antes para no seguir en picada tras ser el actual monarca.

Al pisar el campo del estadio Victoria, los cementeros salieron arropados por su público mayoritario en el graderío, sin embargo los primeros instantes seguía siendo el mismo Cruz Azul, con poca idea y falta de definición.

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El impulso anímico tuvo que venir de un tiro de esquina hecho por Carlos Rodríguez para originar, quizá, el mejor gol de la jornada a cargo de Jeremy Márquez, quien remató de volea, en los linderos del rectángulo de Luis Jiménez, al minuto 23.

En ese momento el visitante lució diferente y con mayores intenciones de ampliar la ventaja. Además, era la primera vez en el torneo que Cruz Azul se iba adelante en el marcador y su ventaja no la desaprovechó en la período complementario.

El argentino marcó golazo en casa del Necaxa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicolás Ibáñez, quien ha sido duramente criticado por su falta de gol en Cruz Azul, en los primeros segundos del segundo tiempo prevaleció una jugada extraordinaria de Charly Rodríguez para rematar de primera y dejar sin oportunidad al arquero de Necaxa.

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El ambiente ya era celeste pero todavía quiso más Joel Huiqui y el turno vino desde la zaga central cuando Willer Ditta se lanzó al ataque para triangular con José Paradela y vencer en el mano a mano a Luis Jiménez para empezar a firmar el triunfo cementero.

Club Necaxa aunque prácticamente estuvo liquidado ante las tres anotaciones de la Máquina, consiguió el gol del honor a través de Miguel Emilio Rodríguez al 83′. El cierre del juego fue mero trámite y por fin llegó el silbatazo del árbitro para confirmar la victoria de Cruz Azul en Aguascalientes: 1-3 oficial.

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Los tres puntos conseguidos por el campeón de México lo ascienden a la décima posición con nueve unidades. En seis compromisos Cruz Azul tiene más vencimientos fuera del estadio Azteca, tras salir victorioso de San Luis Potosí y ahora en Aguascalientes.

En su estreno como monarca de la Primera División, los de La Noria remontaron al Atlético de San Luis, 2-3, para iniciar con el pie derecho. En la fecha 2 hizo lo mismo contra Puebla pero en el Coloso de Santa Úrsula para seguir con buen paso.

Foto de archivo de aficionados del Cruz Azul apoyando a su club en un partido del torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 24 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

A partir de la jornada 3 vinieron los descalabros del Cruz Azul, la mayoría en condición de local, frente al Atlante FC (2-3) y Atlas FC (0-2). Mientras que, en la frontera norte, cayó 2-1 contra Xolos del Club Tijuana reflejando una posible crisis cementera.

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La situación aumentó mucho más cuando se rumoró que el vestidor estaría roto en el Cruz Azul, además de mala relación entre Joel Huiqui e Iván Alonso. No conforme con eso, la probable salida de Erik Lira y su ausencia en las convocatorias del club.

Sin embargo, este viernes los resultados fueron diferentes para todos: Cruz Azul acuerda con el AS Mónaco para que Erik Lira cumpla el sueño en Europa y la Máquina volvió a ganar en el Apertura 2026 al ser mejor que el Club Necaxa.

El siguiente compromiso del campeón vigente será para el domingo 6 de septiembre en casa contra el sotanero Club Santos Laguna. El enfrentamiento correspondiente a la jornada 7 y se llevará a cabo a las 20:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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