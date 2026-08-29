Miguel Herrera intercambia insultos con aficionado tras el empate entre Atlante y León

El director técnico Miguel Herrera discute con un aficionado en las gradas durante un encuentro del club Atlante. (Instagram: paulinagodinez.m)

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El director técnico Miguel “Piojo” Herrera tuvo un desencuentro con un aficionado del club León al final del partido en el que el Atlante rescató un empate en el Estadio Azteca, la noche del viernes.

Un video difundido en redes sociales por la comunicadora Paulina Godínez registró el momento en el que Herrera se detiene en la entrada de uno de los túneles.

Un hombre con la playera del León que hace una seña obscena, al tiempo que expresa un insulto. “El Piojo” se queda parado y, entre risas, le devuelve el insulto: “Me lo dices aquí, porque si estuviéramos afuera, sabes cómo te cag..., sabes cómo te cag... entero”.

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¿Qué pasó después?

Posteriormente, el estratega se acerca a un hombre que forma parte del equipo de seguridad del estadio para explicar la situación.

Mientras dialogan, aficionados de ambos equipos intentan mediar la situación y elogian el trabajo que está haciendo actualmente Herrera al frente del Atlante.

Hasta el momento, se desconoce si la situación podría derivar en sanciones tanto para el aficionado como para Herrera, cuya personalidad ha tenido consecuencias dentro y fuera de las canchas en los últimos años.

Miguel Herrera expone a aficionado que lo insultó en el Estadio Banorte. (Instagram)

Miguel Herrera explota contra el arbitraje

Al margen del incidente, durante la conferencia de prensa, el entrenador reconoció sentirse frustrado por el trabajo arbitral.

Herrera cuestionó el trabajo del árbitro Martín Molina Astorga y reclamó que no existiera el mismo criterio en jugadas similares.

Recordó un penal marcado en contra de su equipo durante la Jornada 1 y consideró que la acción ocurrida ante León debió ser revisada por el VAR.

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“Yo perdí un partido en la primera fecha por una situación así. Lo único que digo es que el criterio sea parejo, porque en la Jornada 1 nos marcaron un penal mucho menos que este y este ni siquiera lo fueron a revisar. Si después quieren marcar penal o no, pues ya será decisión del árbitro, pero ni siquiera lo van a revisar”.

El entrenador del Atlante también hizo referencia a las explicaciones recibidas previamente por parte de Horacio Elizondo, responsable del área arbitral, y cuestionó que algunas indicaciones no se reflejen en los partidos.

“Horacio Elizondo fue y nos explicó muchas cosas que, la verdad, nos marcaron muy claras. Por eso es que me quejo, porque si el jefe de los árbitros va y te explica las cosas y luego vienen y marcan diferente, entonces o no le están haciendo caso o están marcando lo que quieren”.

Herrera cuestionó el trabajo del árbitro Martín Molina Astorga y reclamó que no existiera el mismo criterio en jugadas similares. (YouTube)

Respalda a Rafa Márquez

Finalmente, más allá de la polémica arbitral, Herrera también habló sobre Rafael Márquez y su incorporación al proyecto de la Selección Mexicana rumbo al proceso de 2030.

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El estratega respaldó la decisión y pidió que Márquez tenga continuidad para desarrollar su trabajo, sin que un resultado adverso provoque cuestionamientos inmediatos.

“Me parece fenomenal que se haya confirmado lo de Rafa. Ahora lo importante es que le den todo el proceso, no que el día de mañana pierda partido y empecemos a cuestionar. Rafa trabaja todo el proceso, tienen buen cuerpo técnico, tienen un buen equipo, y esperemos que entreguen buenas cuentas”, señaló.