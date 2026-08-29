¿Qué pasó en la fiesta de La Casa de los Famosos México 2026? Estrategias, confesiones y momentos inesperados

Tres participantes de La Casa de los Famosos México conversan ataviados con trajes temáticos durante una de las reuniones del programa. (YouTube)

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La fiesta de la India en La Casa de los Famosos México 2026 llegó después de que Brianda Deyanara ganara el reto de salvación y abandonara la placa de sentenciados.

La celebración cambió por unas horas el ritmo de la competencia, aunque las conversaciones entre los habitantes terminaron llevando el juego nuevamente al centro.

Fiesta inspirada en la India

La producción transformó distintos espacios de la casa con decoración inspirada en la India, vestuario temático, música y una cena con diferentes platillos. Los habitantes compartieron hummus, hojas de parra, tabule, carnes, botanas y bebidas mientras conversaban sobre viajes, familias y experiencias fuera del reality.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Masad habló sobre lo difícil que ha resultado permanecer dentro de la competencia. El habitante recordó una dinámica en la que no pudo elegir la fotografía de su hijo, situación que le provocó un fuerte impacto emocional y también conmovió a sus compañeros.

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Los integrantes de un programa de telerrealidad conversan sobre las alianzas y las percepciones del grupo durante una reunión temática. (YouTube)

La noche también dejó espacio para las conversaciones relacionadas con el posicionamiento. Karina Torres y Aldo dejaron claro que no pretenden bajar la guardia y hablaron sobre la necesidad de identificar a quienes consideran personas de doble cara dentro de la casa.

Aldo, además, cuestionó la manera en que algunos integrantes del medio buscan controlar su imagen frente a las cámaras. En la charla, defendió la importancia de mostrarse tal como son, incluso ante las críticas del público.

Brianda Deyanara ganó el duelo de salvación por segunda vez de forma consecutiva. (IG @briandadeyanara)

Estrategias y etiquetas salen durante la fiesta

La convivencia derivó en un análisis sobre las alianzas y las percepciones que existen dentro del reality. Los participantes reconocieron que, aunque pueden desarrollar amistades durante el encierro, cada uno mantiene objetivos propios para permanecer en competencia.

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También tomaron con humor las etiquetas que han recibido durante la temporada, entre ellas “conflictivo”, “manipuladora”, “la sombra” y “chismoso”. Luis y Aldo incluso bromearon sobre una de esas categorías mientras grababan videos y posaban para fotografías.

Otro momento que generó risas ocurrió cuando varios habitantes intentaron subirse a una figura decorativa de un elefante instalada como parte de la ambientación. La escena terminó convirtiéndose en una sesión improvisada de fotografías y bromas.

Durante la noche también aparecieron conversaciones más cotidianas: viajes a Abu Dabi, preferencias entre té y café, recuerdos de establecimientos, el manejo del presupuesto de la casa y las reservas de comida.

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Aunque la fiesta permitió momentos de relajación, las charlas dejaron claro que el posicionamiento seguía presente. Entre bromas, anécdotas y comida, los habitantes comenzaron a definir cómo enfrentarían las próximas confrontaciones y qué tan dispuestos estaban a responder a quienes cuestionaran su juego.