Reportan tensiones entre Televisa y Endemol por rating y contenido de La Casa de los Famosos México

Los productores Paly Alonso y Rosa María Noguerón enfrentan diferencias creativas en la producción del programa La Casa de los Famosos México, según Todo para la Mujer. (Especial Infobae México)

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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 enfrenta un escenario distinto al de sus primeras ediciones. Aunque sus niveles de audiencia se mantienen cercanos a los registrados en la tercera temporada, el desempeño del contenido en redes sociales ha provocado cuestionamientos sobre las decisiones de producción.

Las críticas apuntan principalmente a la falta de conflictos entre los habitantes y a dinámicas que, según parte de la audiencia, no han conseguido generar el mismo impacto que en temporadas anteriores. En redes sociales incluso surgieron calificativos como “La Casa de los Amigos” y “La Casa de los Ositos Cariñositos”.

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En este contexto, el periodista Ernesto Buitrón aseguró que se realizó una reunión entre equipos de Televisa y Endemol para revisar el rumbo del reality y buscar una estrategia que permita fortalecer su presencia frente a programas de la competencia.

De acuerdo con Buitrón, existirían diferencias sobre quién debe asumir el control creativo del contenido entre los responsables de la producción. Señaló que Televisa buscaría que Rosa María Noguerón tenga mayor control, mientras que Endemol mantendría su respaldo a Palí Alonso, showrunner del formato desde su llegada a México.

“Hay una discrepancia de ideas o de lo que hacia dónde se está llevando el reality”, afirmó Buitrón.

Explotan contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026 por nueva dinámica para nominar (Especial Infobae México)

El periodista también sostuvo que Televisa habría puesto en marcha una estrategia para incrementar la promoción del programa en sus espacios en vivo, debido a la importancia que tienen las redes sociales para mantener vigente el reality.

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“Sí se les está cayendo, sobre todo la audiencia y sobre todo lo que es la casa en redes sociales”, afirmó.

Otro punto señalado por Buitrón fue el papel de Yahir, a quien atribuyó una intervención constante para detener las discusiones entre los habitantes. Según su lectura, esa dinámica estaría reduciendo los enfrentamientos que podrían alimentar las historias del programa.

Las versiones sobre una posible alerta interna llegan cuando el reality se acerca a su cuarta semana y enfrenta la llegada de nuevos programas de competencia en televisión abierta.

El cantante Yahír conversa con Aldo Rendón y Luis Chaparro durante su participación en el programa La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Noguerón desestima las críticas

Rosa María Noguerón ha respondido públicamente a los cuestionamientos y rechaza que el casting sea responsable del desempeño de la temporada.

“Yo creo que tenemos un muy buen casting”, afirmó durante una entrevista con Apio Quijano y Shiky en In Da House.

La productora también defendió el formato de convivencia y consideró que los habitantes deben generar sus propias historias sin que la producción tenga que provocar conflictos artificialmente.

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“Es un reality de convivencia y debería generarse sola”, explicó.

Rosa María Noguerón responde a las acusaciones sobre un supuesto favoritismo en el programa La Casa de los Famosos México. (Especial Infobae México)

Noguerón reconoció que la producción ha privilegiado un tono diferente al de otras temporadas: “Hemos privilegiado la diversión por sobre cualquier conflicto”.

También cuestionó las críticas provenientes de conductores de televisión y defendió los resultados de audiencia del programa.

“A mí me da mucha risa cuando escucho de pronto conductores de televisión cuyos programas tienen, no sé, doscientos, doscientos cincuenta mil puntos de rating y dices: ¿En serio? O sea, tienen casi una décima parte de lo que nosotros tenemos entre semana y se atreven a decir que al programa no le está yendo bien”, señaló.

La productora mantiene así su postura mientras las críticas se concentran no tanto en el rating televisivo, sino en la capacidad de la cuarta temporada para generar conversación y alcance en plataformas digitales.