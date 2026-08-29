Movimiento Ciudadano acusa a Morena y a Rocío Nahle de persecución política, llama a “rescatar” el estado de derecho en Veracruz

Dante Delgado denunció persecución política de Rocío Nahle en Veracruz contra su partido. | Jovani Pérez

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El partido Movimiento Ciudadano (MC) acusó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de emplear la justicia como herramienta de persecución política. El señalamiento surge tras una serie de hechos en los que, según el partido, se han utilizado instituciones del Estado para intimidar, investigar sin pruebas y limitar la participación de sus militantes y simpatizantes.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, el fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que el aparato estatal ha ejecutado acciones para presionar judicialmente a funcionarios y candidatos de su partido. El exgobernador de esa entidad sostuvo que en la administración actual de la morenista Rocío Nahle, los recursos públicos se han enfocado en obstaculizar la competencia política, lo que calificó como una forma de “intimidación y golpismo”. Ante este escenario, Movimiento Ciudadano llamó a “rescatar” el estado de derecho en la entidad.

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Movimiento Ciudadano acusa uso faccioso de la justicia

El partido denunció que durante la elección municipal de 2025, al menos 10 de sus candidaturas reportaron amenazas y que el Estado no ofreció protección. Mencionan como antecedente el asesinato de la fotógrafa Avisack Douglas en mayo de ese año, quien fue asesinada durante un ataque a la casa de Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, entonces candidata del MC a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara. Delgado señaló que “la obligación del gobierno era proteger vidas, atender las amenazas y garantizar una elección libre”.

Movimiento Ciudadano acusa persecución política de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Movimiento Ciudadano también enumeró casos recientes en los que, argumentan, la justicia se ha utilizado como mecanismo de presión política. Entre ellos, la detención de José Manuel del Río Virgen en 2021 y el retiro de constancias de mayoría en municipios como Papantla y Poza Rica. En el caso de Poza Rica, aseguran que “fue el primer gran fraude electoral de Morena en Veracruz”.

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En otras regiones del estado, el partido reportó presiones para que alcaldes, síndicos y regidores abandonen sus filas y se incorporen a Morena. Se mencionó que en diversas ocasiones los órganos de justicia han abierto expedientes contra funcionarios municipales del partido naranja, mientras que casos relacionados con integrantes de Morena no prosperan o se postergan.

Denuncias por represión y amenazas de Morena contra MC en otras entidades

El posicionamiento recogió hechos de represión en otros estados bajo gobiernos de Morena. Se hizo referencia al caso de Jesús Uribe en Las Choapas, quien fue presionado judicialmente hasta anunciar su incorporación a Morena. También se señalaron episodios en Nayarit, Puebla, Tabasco y Campeche, donde candidatos, alcaldes y funcionarios de Movimiento Ciudadano habrían sido objeto de investigaciones y detenciones tras vencer a Morena en comicios locales.

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La gobernadora de Veracruz aclaró que la propuesta surgió del propio gremio y que no existe una iniciativa de su gobierno para crear un registro de periodistas..

Delgado enfatizó que el uso de la justicia y el retiro de derechos políticos se dirigen especialmente a quienes se niegan a alinearse con el partido en el poder. Además, recordó el atentado contra el diputado Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Montoya, quien “recibió un disparo en la cabeza y perdió un ojo”, como parte de la violencia dirigida a integrantes del movimiento.

Movimiento Ciudadano exige freno a la persecución

El dirigente nacional aseguró que “nunca vamos a cobijar bajo las siglas de Movimiento Ciudadano a un criminal, quien cometa un delito debe responder ante la ley”. Sin embargo, advirtió que tampoco permitirán el “uso indiscriminado y faccioso del poder, la justicia selectiva ni la persecución contra quienes pensamos diferente”.

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El partido anunció que promoverá reformas para que las fiscalías vuelvan a depender directamente de los ejecutivos estatales y federal, con el objetivo de que “asuman el costo político de sus intervenciones arbitrarias”. Llamó a terminar con los abusos y engaños en la procuración de justicia y exigió que el sistema deje de emplearse como herramienta de presión política.

Finalmente, Dante Delgado afirmó que Movimiento Ciudadano ganará a la buena en la elección del próximo año y que para 2030 buscarán el gobierno de Veracruz y la Presidencia de la República.