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UFC Shanghai, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la pelea Nurmagomedov vs Yadong

El evento se llevará a cabo durante la madrugada en México, por lo que los aficionados deberán ajustar sus horarios para seguir la función

(UFC)
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La UFC regresa a China este sábado 29 de agosto con una pelea estelar que pondrá frente a frente a Umar Nurmagomedov y Song Yadong en la división de peso gallo. El combate, pactado a cinco asaltos, tendrá como escenario el Oriental Sports Center de Shanghái y enfrentará al número tres y al número seis del ranking de las 135 libras.

Nurmagomedov llega con una marca de 20 victorias y una derrota, además de triunfos recientes sobre Mario Bautista y Deiveson Figueiredo. Del otro lado, Song Yadong buscará aprovechar su condición de local después de recuperarse de su derrota ante Sean O’Malley con una victoria por sumisión sobre Figueiredo. El resultado podría tener repercusiones en la carrera por el título que actualmente pertenece a Petr Yan.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde ver UFC Shanghai en México?

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La función se realizará este sábado 29 de agosto de 2026 en el Oriental Sports Center de Shanghái, China. Para los aficionados en México, las peleas preliminares comenzarán a la 1:00 horas, tiempo del centro del país, mientras que la cartelera principal arrancará a las 4:00 horas.

La transmisión completa estará disponible en Paramount+, plataforma que tendrá tanto las preliminares como la cartelera principal. El duelo entre Nurmagomedov y Yadong será el encargado de cerrar la función, mientras que Yan Xiaonan y Denise Gomes protagonizarán el combate coestelar.

¿Quiénes pelean en UFC Shanghai?

(Troy Taormina-USA TODAY Sports)
(Troy Taormina-USA TODAY Sports)

La cartelera contará con 13 combates y no tendrá participación de peleadores mexicanos. Entre los representantes latinoamericanos destacan el peruano Kevin Borjas, quien enfrentará al japonés Rei Tsuruya en peso mosca, además de los brasileños Denise Gomes, Andre Lima y Julia Polastri.

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La función también reunirá a peleadores de países como China, Rusia, Japón, Estados Unidos, Australia, Italia, Canadá y Nueva Zelanda, en una jornada que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Nurmagomedov y Yadong.

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