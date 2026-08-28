Confirman a ‘La Coreañera’ en la Granja VIP México 2: “Nunca he visto realities”

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Durante la mañana de este 28 de agosto se dio a conocer que Abigail Pak, mejor conocida como La Coreañera será la doceava integrante de La Granja VIP 2026.

¿Cómo fue el anuncio?

Tras el conteo de Kristal Silva, Coreañera salió de un enorme huevo entre confeti y cumbia. Ya sentada en el foro compartió que decidirse a estar en este reality de TV Azteca fue difícil para ella:

“Me sentía conflictuada porque nunca he salido en un programa de televisión, vengo a fluir, a veces soy más reservada entonces cuando hay mucha gente me cohibo”, puntualizó.

De igual manera, la joven que nació en Estados Unidos y tiene ascendencia coreana mencionó que se considera una persona tranquila.

“Yo creo que tengo miedo de todo y de todos, vengo a hacer amigos y la paz mundial”.

También reveló que su estrategia será ser ella misma y sorprendió al confesar que no está habituada a ver este tipo de programas.

“Como es de 24 horas creo que se trata de ser uno mismo, nunca he visto realities, como soy asiática nunca vi eso en la tele. Vi videos últimamente, pero antes no, nunca había visto realities”, dijo.

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Además, se tomó un momento para tocar su acordeón, lo cual generó que los conductores del matutino se levantaran a bailar muy animados.

La Granja VIP (Redes Sociales)

¿Quién es La Coreañera?

De acuerdo con TV Azteca, Abigail Pak, La Coreañera, es una multiinstrumentista originaria de San Antonio, Texas, hija de padres mexicanos y surcoreanos.

Inicia su carrera musical desde pequeña y debutó como pianista solista en el Carnegie Hall de Nueva York a los 13 años.

Se integró a la cultura mexicana y se convirtió en referente de la cumbia, colaborando con grupos tropicales y sonideros.

¿Quiénes son todos los confirmados de La Granja VIP 2?

Carlos Trejo Ivonne Montero Kenny Avilés Kevyn Contreras “El Bicolor” Kunno Rafael Mercadante Fernando Lozada María Karunna Niurka Marcos Mónica Escobedo La Bebeshita Coreañera

Lista de conductores confirmados

Mallezaa será la host digital de la temporada.

Adal Ramones será conductor estelar.

Kristal Silva será co-conductora

Lista de críticos confirmados

Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

Rey Grupero