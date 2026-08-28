México

Kenia Os habla de Belinda y Danna Paola tras estreno de “Dolce Vita”: “Si alguien está molesto conmigo me pueden escribir”

La cantante de “Malas Decisiones” reaccionó a las controversias con sus compañeras del pop

Una colaboración que es muy esperado por los fans
La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)
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Kenia Os se pronunció sobre la polémica que la vincula con Belinda y Danna Paola en una entrevista que se publicó después del estreno de Dolce Vita, la colaboración de las dos últimas que encendió las redes sociales. La cantante aprovechó la charla con el programa Sale el Sol para despejar rumores de distanciamiento, aunque sin confirmar ni desmentir nada.

La entrevistadora Joanna Vega-Biestro le preguntó directamente sobre el escándalo. Kenia respondió con elogios hacia sus colegas: “Son artistas increíbles, con una trayectoria indiscutible, que no se discute en ningún momento, jamás”. Sobre Belinda en particular, señaló que entre ellas existe una relación cercana y una canción pendiente de estreno que aprecia.

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“Con Belinda me ha tocado convivir mucho más”

Belinda
(Facebook Belinda / Kenia Os)

La cantante reconoció que su vínculo con Belinda va más allá de lo profesional. “Tenemos una canción super linda que quiero muchísimo, y me encanta, no tengo nada malo que decir”, afirmó.

Sobre Danna Paola, Kenia Os fue igual de escueta: reconoció su trayectoria sin profundizar en los rumores de frialdad entre ellas. La polémica original arrancó cuando el estreno de Dolce Vita fue leído por seguidores como una señal de que las dos artistas se habían alineado al margen de Kenia.

“Me pueden escribir, me pueden citar”: la declaración de Kenia Os

Una mujer con un vestido blanco de cortes pronunciados permanece de pie mientras dos personas la asisten en un espacio oscuro
Kenia Os habla de Belinda y Danna (Kenia Os/Instagram)

La declaración que más circuló fue su apertura a resolver cualquier conflicto en privado. “Si alguien está molesto conmigo o si alguien tiene un problema conmigo, me pueden escribir, me pueden decir, me pueden citar”, dijo. No nombró a nadie en específico ni aludió a ningún episodio concreto, pero lo dijo inmediatamente después de hablar de Danna y Belinda.

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La postura de Kenia Os fue la de quien no da por hecho que existe una pelea, pero tampoco cierra la puerta a que algo haya pasado. Ni Belinda ni Danna Paola han respondido públicamente a sus declaraciones.

Los keninis, señalados por el hackeo a Danna Paola

Retrato de Kenia Os, una mujer joven con cabello oscuro y largo, vestida con un top rojo, luciendo pendientes largos, sobre un fondo oscuro y borroso
Kenia Os, la reconocida cantante y youtuber, posa en un evento mientras se destaca por su reciente apoyo económico de 1.5 millones de pesos a la madre de Kimberly Loaiza. (Kenia OS)

En la misma charla, Kenia abordó otro frente: las acusaciones contra sus fans, los keninis, por un presunto hackeo al perfil de Danna Paola en Spotify. “No es la primera vez que me acusan o a mi fandom de hacer algo malo”, dijo, y pidió que, si alguien quiere atacarla, al menos renueve el argumento: “Invéntense otra cosa, por favor, ya es la segunda vez que me acusan de esto”.

La cantante descartó cualquier participación en el incidente con ironía: “No hackeo, apenas y contesto WhatsApp, apenas y contesto mensajes”. No precisó cuándo habría ocurrido el primer episodio en que ella o sus seguidores enfrentaron señalamientos similares, pero lo calificó como un ataque orquestado en su contra.

Hasta este viernes 28 de agosto, Belinda y Danna Paola no se han pronunciado sobre las palabras de Kenia Os. El destino de la canción que las tres prometieron juntas sigue sin definirse.

La polémica que precedió al estreno de Dolce Vita

Texto dorado que dice Dolce Vita y Danna y Belinda con el dibujo de un cisne sobre fondo negro
(La Dolce Vita/captura de pantalla teaser oficial)

El detonador de todo fue una entrevista de Belinda en Vogue México y Latinoamérica, semanas antes del lanzamiento. Ahí afirmó que en México nunca se habían juntado dos pop stars para hacer música juntas. Los seguidores de Kenia Os lo interpretaron como un borrón: Belinda y Kenia ya tienen una colaboración, “Jackpot”, parte del álbum Indómita de 2025.

Belinda publicó una aclaración: sus palabras apuntaban a la rivalidad ficticia que durante años enfrentó a ella y a Danna, no a Kenia. Borró el mensaje días después, tras recibir amenazas de muerte. Kenia respondió desde Instagram sin nombrar a nadie y describió lo que vivía como “una nueva campaña de desprestigio”.

El 12 de agosto, Danna descartó cualquier enemistad: “No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien”. Sobre el fondo del asunto fue breve: “La verdad te hace libre. Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres”. La canción que grabaron las tres en octubre de 2025 permanece inédita. Oficialmente, la pausa se atribuye a problemas administrativos con la disquera.

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