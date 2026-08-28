Alfredo Adame destroza a Aldo Rendón y cuestiona su carrera como stylist

Adame atacó directamente al stylist Aldo Rendón (Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

Guardar

Alfredo Adame arremetió contra Aldo Rendón con una serie de insultos sobre su apariencia y su trabajo como stylist, además de fijar su postura sobre los participantes de La Casa de los Famosos México que merecen llegar a la final del reality de Televisa.

Las declaraciones del conductor, ganador de la primera edición de La Granja VIP, donde se alzó con el premio de dos millones de pesos y el reconocimiento del Gallo de Oro, se produjeron durante un encuentro con medios en el que también señaló a sus favoritos para avanzar en la competencia: Mariana Ochoa y Yahir.

PUBLICIDAD

El actor y conductor no ocultó su rechazo hacia el stylist sinaloense y lo atacó directamente.

“Al que no estoy apoyando es a la marrana de Aldo, que dice que es stylist, que por cierto, se viste en una boutique que se llama ‘Me cago en la elegancia’. Gordo, feo, naco, apestoso, hediondo y todo lo malo que puede tener”, dijo el también conocido como Golden Boy.

El actor y conductor no ocultó su rechazo hacia el stylist sinaloense y lo atacó directamente. Crédito: Instagram/telemundo

El ataque no se limitó a la personalidad de Rendón, Alfredo Adame extendió sus críticas a la imagen con la que el stylist ingresó al programa y cuestionó abiertamente su trayectoria profesional en la industria de la moda.

PUBLICIDAD

“Velo como llegó a la casa, con un vestido que parece la Frida Kahlo chichimeca, más naco y más feo que nada, sin ningún valor estético, sin ninguna imagen”

Adame continuó su ataque cuestionando el trabajo y la carrera profesional del hoy habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

“Si quiere le mando unas 200 mil fotos de diseñadores en Europa, en Estados Unidos y en México, que tenemos grandes diseñadores para que aprenda el idiota”, agregó el conductor, de acuerdo con el mismo medio.

Aprovechando para anunciar que próximamente él también será stylist: “No es lo mismo salir de la calle y declararte: ‘Sí, mañana voy a ser yo stylist’ ¿No les había dado esa gran noticia? Ya voy a empezar yo de stylist. Voy a empezar a vestir a las estrellas que quieran y con mi buen gusto y con mi moda old money voy a empezar a vestir a mujeres y hombres"

PUBLICIDAD

Adame cuestionó el trabajo y la carrera profesional de Rendón. Foto: Getty Images

¿Cuál es el origen del enfrentamiento?

El choque entre ambos tiene un antecedente dentro del reality, Aldo Rendón comentó con sus compañeros de habitación que la única telenovela que había visto de Adame era Retrato de familia, restando peso a su carrera.

Esa declaración desató la respuesta del conductor, quien también calificó el programa de “aburrido, sin ritmo” y lo definió como “un fracaso total en rating, empezando por el elenco”.

Adame también puso en duda los conocimientos de Rendón al señalar que desconoce con qué figuras del entretenimiento ha trabajado como stylist y diseñador.

El stylist compartió que solo había visto una novela de Alfredo Adame. (Captura de pantalla )

La Granja VIP 2 como rival directo de La Casa de los Famosos México

En ese mismo contexto, el conductor anticipó lo que espera de la segunda temporada de La Granja VIP frente al reality de Televisa: “No, los va, los va a destrozar. La Casa de los Famosos es una porquería, es un fracaso total y absoluto”.

PUBLICIDAD

El reality de TV Azteca arranca el próximo 6 de septiembre a través de Azteca UNO y contará con un casting de 20 granjeros.

El actor aseguró que La Granja VIP será mejor que La Casa de los Famosos México. (Redes Sociales)

Las palabras del conductor generaron reacciones encontradas en redes sociales.

Mientras un sector de usuarios defendió a Rendón y expresó su apoyo a su participación y estilo dentro de La Casa de los Famosos México, otro coincidió con las críticas de Adame y respaldó sus palabras, de acuerdo con Heraldo de México.

Toda esta polémica llega luego de que los habitantes de La Casa de los Famosos México están siendo duramente criticados por los usuarios en redes sociales y seguidores del reality en general.

PUBLICIDAD