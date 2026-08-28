Este 19 de septiembre sonará la alerta sísmica en todo México: así es el Segundo Simulacro Nacional 2026

La imagen ilustra la preparación de México para el Simulacro Nacional 2026, con un mapa del país y ondas sísmicas emergiendo de Guerrero, mientras un teléfono móvil muestra una alerta de "SIMULACRO". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El próximo 19 de septiembre, México realizará el Segundo Simulacro Nacional de 2026, un ejercicio que pondrá a prueba los protocolos de protección civil en hogares, espacios públicos y centros de trabajo.

A las 12:00 horas, la alerta sísmica sonará en miles de altavoces y teléfonos celulares en todo el país, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Autoridades federales, estatales y municipales coordinarán la respuesta ante escenarios de desastre múltiple, con la meta de fortalecer la preparación y participación ciudadana frente a emergencias sísmicas.

CIUDAD DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2021.- Es la primera vez que este ejercicio ocurre en sábado, lo que permitirá evaluar protocolos de evacuación fuera del entorno laboral y escolar tradicional, enfocado en espacios públicos, comerciales y hogares. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Así será el Segundo Simulacro Nacional 2026

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Es la primera vez que este ejercicio ocurre en sábado, lo que permitirá evaluar protocolos de evacuación fuera del entorno laboral y escolar tradicional, enfocado en espacios públicos, comerciales y hogares.

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Durante el simulacro, sonará la alerta sísmica en todo el país a través de más de 15,000 altavoces del sistema C5 en la Ciudad de México y zonas metropolitanas, así como en diversos municipios del Estado de México, Guerrero y otras entidades.

También se activará el sistema Cell Broadcast, que enviará una alerta masiva a los teléfonos celulares, independientemente de si tienen datos móviles o saldo. El mensaje aparecerá como “ALERTA PRESIDENCIAL - SIMULACRO” e irá acompañado de un sonido estridente diseñado para romper el modo silencioso del dispositivo, buscando alcanzar una cobertura del 98% de usuarios móviles en zonas de alto riesgo.

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La hipótesis principal del simulacro es un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla; sin embargo, por primera vez en un simulacro, se contemplan otros escenarios regionales a la par. Los otros escenarios que se presentarán durante el simulacro son los siguientes:

Noroeste: Sismo de 7.1 en Mexicali, Baja California.

Noreste: Sismo de 5.2 en Allende, Nuevo León.

Península de Yucatán: Sismo de 7.0 en Cabo Catoche, Quintana Roo, con hipótesis de maremoto menor.

Istmo de Tehuantepec: Sismo de 7.6 en Tonalá, Chiapas.

Treinta minutos después del inicio, el Comité Nacional de Emergencias se instalará en sesión permanente para recibir reportes de las 32 entidades federativas. A las 14:00 horas, el Gobierno Federal emitirá un balance sobre los tiempos de evacuación, el funcionamiento de la alerta celular y la eficiencia de los cuerpos de rescate.

La ciudadanía, instituciones y empresas pueden registrar su participación en la plataforma oficial del simulacro y descargar una constancia al finalizar el ejercicio.

Previo al simulacro, la presidenta de México encabezará el izamiento de la bandera nacional en el Zócalo en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

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TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2021.- Es la primera vez que este ejercicio ocurre en sábado, lo que permitirá evaluar protocolos de evacuación fuera del entorno laboral y escolar tradicional, enfocado en espacios públicos, comerciales y hogares. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Qué hacer con tu familia durante el Simulacro Nacional para mejorar el protocolo familiar

Durante el Simulacro Nacional, es importante que tu familia aproveche el ejercicio para fortalecer su protocolo de protección civil en casa. Aquí algunas acciones clave:

Reúnanse antes del simulacro para repasar el plan familiar de emergencia: acuerden puntos de reunión dentro y fuera del hogar, identifiquen rutas de evacuación y asignen responsabilidades a cada integrante.

Al sonar la alerta sísmica, evacúen de manera ordenada siguiendo las rutas previamente definidas, evitando correr, empujar o gritar.

Asegúrense de llevar consigo una mochila de emergencia con documentos importantes y un botiquín básico.

Si viven en un edificio, utilicen las escaleras; nunca el elevador.

Una vez en el punto de reunión seguro, verifiquen que todos los integrantes estén presentes y en buen estado.

Evalúen juntos el tiempo que tardaron en evacuar y detecten posibles obstáculos o áreas de mejora.

Al finalizar el simulacro, actualicen o ajusten el plan familiar según lo aprendido durante el ejercicio.

Una infografía detalla las recomendaciones de protección civil para elaborar y ajustar un plan de emergencia familiar antes, durante y después de un simulacro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos pasos ayudan a que cada miembro de la familia conozca su rol y refuerzan la capacidad de respuesta ante una emergencia real.