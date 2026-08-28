Grecia Quiroz lanza mensaje: “La justicia tarde o temprano llegará” tras reunión con Vicefiscal

Grecia Quiroz niega los señalamientos en su contra y reafirma su disposición para colaborar con la Fiscalía en el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo.

Guardar

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró que continuará trabajando en coordinación con las autoridades para esclarecer el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, luego de que en los últimos días surgieran nuevos señalamientos relacionados con la investigación.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa informó que sostuvo una reunión institucional con Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Tras el encuentro, Quiroz publicó un mensaje en el que sostuvo: “El que nada debe, nada teme, la justicia tarde o temprano llegará”, acompañado de las banderas de México y emojis.

PUBLICIDAD

En medio de nuevos señalamientos, Grecia Quiroz asegura que colaborará con las autoridades y confía en que la justicia esclarecerá el caso Carlos Manzo.

La presidenta municipal señaló que durante la reunión abordaron asuntos de relevancia y destacó que mantener coordinación con la Fiscalía permitirá avanzar en las investigaciones.

Fiscalía de Michoacán refuerza investigación sobre Grecia Quiroz

El encuentro ocurre un día después de que la Fiscalía estatal confirmara que reforzó una línea de investigación relacionada con un posible vínculo entre Quiroz y Samuel García Rivero, exfuncionario del Ayuntamiento de Uruapan actualmente procesado por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La nueva información surgió a partir de una ampliación de declaración realizada por Yesenia Méndez Rodríguez, quien fue secretaria particular del exalcalde.

Fiscalía de Michoacán refuerza línea de investigación relacionada con Grecia Quiroz. (Fb: Carlos Manzo)

Según su testimonio, García Rivero habría llegado al Ayuntamiento por recomendación de Quiroz y mantenido una relación cercana con ella.

La Fiscalía aclaró que esta hipótesis ya había sido considerada previamente, aunque cobró mayor relevancia tras los nuevos datos. Las autoridades realizarán diligencias para confirmar o descartar cualquier relación.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, no existe una imputación formal contra Grecia Quiroz por el asesinato. La investigación busca determinar si los señalamientos cuentan con elementos que puedan ser corroborados.

Juan Manzo acusa a Grecia Quiroz de ocultar celulares

A este escenario se sumaron las declaraciones de Juan Manzo, hermano del exalcalde y subsecretario de Gobierno de Michoacán, quien acusó públicamente a Quiroz de no colaborar con la investigación al supuestamente impedir que las autoridades revisaran teléfonos celulares que pertenecían a Carlos Manzo.

Juan Manzo acusa a Grecia Quiroz de ocultar celulares de Carlos Manzo Crédito: FB: Juan Manzo

El funcionario incluso sostuvo que uno de los dispositivos habría sido retirado de la escena del crimen y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso para revisar las inconsistencias que, según su versión, existen en las pesquisas.

PUBLICIDAD

Entre los principales señalamientos realizados por Juan Manzo se encuentran:

La presunta retención de teléfonos celulares vinculados con Carlos Manzo.

Una supuesta alteración de elementos de la escena del crimen .

El posible vínculo entre Quiroz y Samuel García Rivero .

El señalamiento de que la alcaldesa utilizaría el caso con fines políticos y mediáticos .

La petición de que la FGR revise las investigaciones realizadas hasta ahora.

Alcaldesa rechaza acusaciones y pide esclarecer el caso

Grecia Quiroz ha rechazado los señalamientos en su contra y afirmó que los teléfonos de Carlos Manzo no estaban bajo su posesión cuando ocurrió el asesinato, sino que eran manejados por Esteban Constantino, entonces secretario de Obras Públicas y persona de confianza del exalcalde.

Alcaldesa rechaza acusaciones y pide esclarecer el caso. (Grecia Quiroz)

Sobre las acusaciones relacionadas con Samuel García Rivero, la presidenta municipal negó haber mantenido una relación de amistad con el exfuncionario y aseguró que lo conoció junto con su esposo.

Quiroz también cuestionó que Yesenia Méndez haya esperado nueve meses para ampliar su declaración y presentar nuevos señalamientos. No obstante, reiteró que está dispuesta a que las autoridades investiguen todas las líneas del caso.

PUBLICIDAD

Caso Carlos Manzo también impacta escenario electoral de 2027

La investigación ocurre mientras Quiroz gana presencia en el escenario político de Michoacán de cara a las elecciones de 2027.

El caso Carlos Manzo también repercute en el escenario político de Michoacán rumbo a las elecciones de 2027. (Crédito: X | )

La alcaldesa ha manifestado su intención de competir por la gubernatura mediante el Movimiento del Sombrero, organización ciudadana impulsada originalmente por Carlos Manzo.

Paralelamente, una reforma al Código Electoral de Michoacán estableció restricciones para las candidaturas independientes que busquen presentarse bajo símbolos, nombres o plataformas comunes, disposición que podría afectar la estrategia electoral del movimiento.

Movimiento Ciudadano impugnó esos cambios ante la Suprema Corte, mientras Quiroz ha respaldado jurídicamente el recurso.

Así, mientras la Fiscalía busca determinar si existen elementos que relacionen a la alcaldesa con personas investigadas por el homicidio de Carlos Manzo, Quiroz mantiene su postura de colaborar con las autoridades y defiende su proyecto político rumbo a 2027.

PUBLICIDAD