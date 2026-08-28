México

Grecia Quiroz lanza mensaje: “La justicia tarde o temprano llegará” tras reunión con Vicefiscal

La alcaldesa de Uruapan rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que está dispuesta a que se investiguen todas las líneas relacionadas con el asesinato

Grecia Quiroz niega los señalamientos en su contra y reafirma su disposición para colaborar con la Fiscalía en el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo.
Grecia Quiroz niega los señalamientos en su contra y reafirma su disposición para colaborar con la Fiscalía en el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo.
Guardar

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró que continuará trabajando en coordinación con las autoridades para esclarecer el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, luego de que en los últimos días surgieran nuevos señalamientos relacionados con la investigación.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa informó que sostuvo una reunión institucional con Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Tras el encuentro, Quiroz publicó un mensaje en el que sostuvo: “El que nada debe, nada teme, la justicia tarde o temprano llegará”, acompañado de las banderas de México y emojis.

PUBLICIDAD

En medio de nuevos señalamientos, Grecia Quiroz asegura que colaborará con las autoridades y confía en que la justicia esclarecerá el caso Carlos Manzo.
En medio de nuevos señalamientos, Grecia Quiroz asegura que colaborará con las autoridades y confía en que la justicia esclarecerá el caso Carlos Manzo.

La presidenta municipal señaló que durante la reunión abordaron asuntos de relevancia y destacó que mantener coordinación con la Fiscalía permitirá avanzar en las investigaciones.

Fiscalía de Michoacán refuerza investigación sobre Grecia Quiroz

El encuentro ocurre un día después de que la Fiscalía estatal confirmara que reforzó una línea de investigación relacionada con un posible vínculo entre Quiroz y Samuel García Rivero, exfuncionario del Ayuntamiento de Uruapan actualmente procesado por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La nueva información surgió a partir de una ampliación de declaración realizada por Yesenia Méndez Rodríguez, quien fue secretaria particular del exalcalde.

Fiscalía de Michoacán refuerza línea de investigación relacionada con Grecia Quiroz. (Fb: Carlos Manzo)
Fiscalía de Michoacán refuerza línea de investigación relacionada con Grecia Quiroz. (Fb: Carlos Manzo)

Según su testimonio, García Rivero habría llegado al Ayuntamiento por recomendación de Quiroz y mantenido una relación cercana con ella.

La Fiscalía aclaró que esta hipótesis ya había sido considerada previamente, aunque cobró mayor relevancia tras los nuevos datos. Las autoridades realizarán diligencias para confirmar o descartar cualquier relación.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, no existe una imputación formal contra Grecia Quiroz por el asesinato. La investigación busca determinar si los señalamientos cuentan con elementos que puedan ser corroborados.

Juan Manzo acusa a Grecia Quiroz de ocultar celulares

A este escenario se sumaron las declaraciones de Juan Manzo, hermano del exalcalde y subsecretario de Gobierno de Michoacán, quien acusó públicamente a Quiroz de no colaborar con la investigación al supuestamente impedir que las autoridades revisaran teléfonos celulares que pertenecían a Carlos Manzo.

El familiar del exalcalde señala que los señalamientos del senador distraen del esclarecimiento del homicidio
Juan Manzo acusa a Grecia Quiroz de ocultar celulares de Carlos Manzo Crédito: FB: Juan Manzo

El funcionario incluso sostuvo que uno de los dispositivos habría sido retirado de la escena del crimen y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso para revisar las inconsistencias que, según su versión, existen en las pesquisas.

Entre los principales señalamientos realizados por Juan Manzo se encuentran:

  • La presunta retención de teléfonos celulares vinculados con Carlos Manzo.
  • Una supuesta alteración de elementos de la escena del crimen.
  • El posible vínculo entre Quiroz y Samuel García Rivero.
  • El señalamiento de que la alcaldesa utilizaría el caso con fines políticos y mediáticos.
  • La petición de que la FGR revise las investigaciones realizadas hasta ahora.

Alcaldesa rechaza acusaciones y pide esclarecer el caso

Grecia Quiroz ha rechazado los señalamientos en su contra y afirmó que los teléfonos de Carlos Manzo no estaban bajo su posesión cuando ocurrió el asesinato, sino que eran manejados por Esteban Constantino, entonces secretario de Obras Públicas y persona de confianza del exalcalde.

Grecia Quiroz con sombrero y camisa rosa, sosteniendo un micrófono. Se aprecian parcialmente dos hombres y un cartel con ilustraciones al fondo
Alcaldesa rechaza acusaciones y pide esclarecer el caso. (Grecia Quiroz)

Sobre las acusaciones relacionadas con Samuel García Rivero, la presidenta municipal negó haber mantenido una relación de amistad con el exfuncionario y aseguró que lo conoció junto con su esposo.

Quiroz también cuestionó que Yesenia Méndez haya esperado nueve meses para ampliar su declaración y presentar nuevos señalamientos. No obstante, reiteró que está dispuesta a que las autoridades investiguen todas las líneas del caso.

Caso Carlos Manzo también impacta escenario electoral de 2027

La investigación ocurre mientras Quiroz gana presencia en el escenario político de Michoacán de cara a las elecciones de 2027.

El caso Carlos Manzo también repercute en el escenario político de Michoacán rumbo a las elecciones de 2027. (Crédito: X | )
El caso Carlos Manzo también repercute en el escenario político de Michoacán rumbo a las elecciones de 2027. (Crédito: X | )

La alcaldesa ha manifestado su intención de competir por la gubernatura mediante el Movimiento del Sombrero, organización ciudadana impulsada originalmente por Carlos Manzo.

Paralelamente, una reforma al Código Electoral de Michoacán estableció restricciones para las candidaturas independientes que busquen presentarse bajo símbolos, nombres o plataformas comunes, disposición que podría afectar la estrategia electoral del movimiento.

Movimiento Ciudadano impugnó esos cambios ante la Suprema Corte, mientras Quiroz ha respaldado jurídicamente el recurso.

Así, mientras la Fiscalía busca determinar si existen elementos que relacionen a la alcaldesa con personas investigadas por el homicidio de Carlos Manzo, Quiroz mantiene su postura de colaborar con las autoridades y defiende su proyecto político rumbo a 2027.

Temas Relacionados

Grecia QuirozUruapanCarlos ManzoFGEMovimiento del SombreroPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Guadalajara: la predicción del tiempo para este 28 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guadalajara: la predicción del tiempo para este 28 de agosto

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

Rosa María Noguerón responde a las críticas y defiende el casting de La Casa de los Famosos México 2026

La productora defendió el elenco de la cuarta temporada y respondió a las críticas con datos de rating

Rosa María Noguerón responde a las críticas y defiende el casting de La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién fue la tercera eliminada en ‘Drag Race México: Latina Royale’?

La temporada actual no es regular, sino un formato all-stars que reúne a participantes de distintos países

¿Quién fue la tercera eliminada en ‘Drag Race México: Latina Royale’?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Balacera en Escuinapa termina con 7 detenidos y arsenal decomisado por el Ejército Mexicano

Condenan a 14 años de prisión a “Don Arturo”, integrante del CJNG detenido con arsenal bélico en León

Jefe de la DEA agradece a Harfuch la bienvenida y hospitalidad que le dan a sus agentes en México

Así fue como Terry Cole supo que "El Mencho" había caído: Harfuch lo llamó personalmente

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó la llegada de Dolce Vita, la esperada canción de Danna Paola y Belinda

Los mejores memes que dejó la llegada de Dolce Vita, la esperada canción de Danna Paola y Belinda

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Rosa María Noguerón responde a las críticas y defiende el casting de La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién fue la tercera eliminada en ‘Drag Race México: Latina Royale’?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen juntos y dejan atrás los rumores de separación

DEPORTES

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto

Guillermo Almada lleva a Santos Laguna a tribunales: qué motivó el conflicto con su ex club

Qué líneas del STC Metro ofrecerán servicio gratuito a participantes del Maratón CDMX 2026

Canelo Álvarez destapa lo que pasó antes de intimidar a los jugadores de Inglaterra en el partido contra México