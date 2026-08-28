México

Conoce el clima de este 28 de agosto en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este 28 de agosto en Monterrey.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes 28 de agosto, se prevé que en Monterrey habrá un 3% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 37.7 centígrados y una mínima de 21.3°. La nubosidad será del 6%.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

La sequía de Monterrey

La mejor temporada parair a la la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se presenta un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su apogeo entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, no obstante, ha habido veces en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro baja a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

PUBLICIDAD

Según las marcas, la temperatura más baja en la historia de Monterrey fue la de 1983, cuando el termómetro bajó a -7.5 grados, mientras que la última nevada ocurrió en diciembre de 2004; en contraste, el día con la temperatura más alta se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Guadalajara: la predicción del tiempo para este 28 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guadalajara: la predicción del tiempo para este 28 de agosto

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

Rosa María Noguerón responde a las críticas y defiende el casting de La Casa de los Famosos México 2026

La productora defendió el elenco de la cuarta temporada y respondió a las críticas con datos de rating

Rosa María Noguerón responde a las críticas y defiende el casting de La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién fue la tercera eliminada en ‘Drag Race México: Latina Royale’?

La temporada actual no es regular, sino un formato all-stars que reúne a participantes de distintos países

¿Quién fue la tercera eliminada en ‘Drag Race México: Latina Royale’?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Balacera en Escuinapa termina con 7 detenidos y arsenal decomisado por el Ejército Mexicano

Condenan a 14 años de prisión a “Don Arturo”, integrante del CJNG detenido con arsenal bélico en León

Jefe de la DEA agradece a Harfuch la bienvenida y hospitalidad que le dan a sus agentes en México

Así fue como Terry Cole supo que "El Mencho" había caído: Harfuch lo llamó personalmente

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó la llegada de Dolce Vita, la esperada canción de Danna Paola y Belinda

Los mejores memes que dejó la llegada de Dolce Vita, la esperada canción de Danna Paola y Belinda

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Rosa María Noguerón responde a las críticas y defiende el casting de La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién fue la tercera eliminada en ‘Drag Race México: Latina Royale’?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen juntos y dejan atrás los rumores de separación

DEPORTES

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto

Guillermo Almada lleva a Santos Laguna a tribunales: qué motivó el conflicto con su ex club

Qué líneas del STC Metro ofrecerán servicio gratuito a participantes del Maratón CDMX 2026

Canelo Álvarez destapa lo que pasó antes de intimidar a los jugadores de Inglaterra en el partido contra México