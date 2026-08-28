Graciela Domínguez alista junto al gobierno federal el Plan de Seguridad en Sinaloa: van por recuperar economía y pacificar al estado

Graciela Domínguez alista junto al gobierno federal el Plan de Seguridad de Sinaloa. (Foto: Gob. Sinaloa)

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A solo dos días de haber asumido el cargo de gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava adelantó que ya trabaja junto al gobierno federal -encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum-, para presentar la próxima semana un avance del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad con el que se conducirá su administración.

La estrategia combina atención a la economía local y recuperación de la tranquilidad ciudadana, dos de las demandas planteadas tanto por la ciudadanía como por la oposición, luego de que Rubén Rocha Moya pidiera por segunda ocasión su licencia y saliera del gobierno estatal tras no recibir el aval desde Palacio Nacional.

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Las microempresas concentran el 70 por ciento de la generación de empleo en Sinaloa, dato que la mandataria usó para justificar la prioridad que su gobierno dará al acompañamiento de emprendedores como parte de la política de recuperación económica del estado.

Gobierno de Sinaloa trabaja junto al federal en el Plan de Seguridad

Domínguez Nava confirmó que el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad se construye en coordinación con la federación. La gobernadora no ofreció detalles del contenido, pero anticipó que el documento se presentará en los próximos días.

La mandataria describió dos ejes de trabajo simultáneos: la atención a causas sociales y el fortalecimiento de la seguridad. Ambos, dijo, son condición para que los sinaloenses recuperen la confianza en sus instituciones.

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Graciela Domínguez alista junto al gobierno federal el Plan de Seguridad de Sinaloa. (Foto: Gob. Sinaloa)

“Vamos a profundizar una política de atención a los apoyos para la recuperación... para que acompañemos en la recuperación a la economía, pero también, atendiendo diversas causas sociales, que importan para que también recuperemos desde esa vertiente la seguridad”, expresó.

Graciela Domínguez recorrerá los 20 municipios de Sinaloa

La gobernadora señaló que la mesa de seguridad opera de forma cotidiana, con seguimiento puntual a todos los frentes. En esta primera etapa, el diálogo con sectores organizados y con la ciudadanía en general será la ruta principal.

“Estamos trabajando todos los días con la mesa de seguridad, hay un seguimiento muy puntual a todo y vamos a privilegiar el diálogo en esta primera etapa con todos los sectores organizados, con el pueblo en general, por eso vamos a recorrer los 20 municipios”, indicó.

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Las reuniones con cada integrante de su gabinete tienen el mismo objetivo: trazar propuestas concretas para reconstruir la confianza de la ciudadanía en el gobierno del estado.

Gobernadora lanza entrega de apoyos sociales como medida para recuperar economía

La gobernadora de Sinaloa trabaja en Plan de Seguridad para pacificar al estado. (Foto: Gobierno de Sinaloa)

Como parte de la estrategia de recuperación económica, Domínguez Nava encabezó la entrega de apoyos del Programa Equipa Sinaloa en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”, en Culiacán. Los beneficiarios recibieron equipos y mobiliario en cuatro modalidades:

Equipa

Estiliza

Atienda

Saber Hacer

En total se entregaron 835 equipos y mobiliario diverso a 220 beneficiarios, de los cuales 87 son mujeres jefas de familia y 133 son hombres. Una entrega similar ya se realizó en Escuinapa a inicios de la semana, y las próximas se llevarán a los municipios de El Fuerte y Choix.

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El secretario de Economía Diego Armando Aguerrebere Espitia subrayó que el programa se orienta principalmente a las mujeres, no por diseño, sino por demanda: el 60 por ciento de los apoyos entregados durante todo el sexenio han ido a ese sector. “La economía de Sinaloa tiene que salir adelante precisamente con el apoyo de las mujeres y con el trabajo de las mujeres”, dijo.