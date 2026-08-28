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Cuándo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026: confirman sedes y horarios de los partidos

América, Monterrey, Toluca y León vivirán una jornada que asegurará un monarca mexicano y repartirá tres cupos a la Concachampions

La edición de este año se definirá entre cuatro clubes de la Liga MX, con semifinales el 2 de septiembre y el juego por el título el domingo 6. (X/ @LeaguesCup)
La edición de este año se definirá entre cuatro clubes de la Liga MX, con semifinales el 2 de septiembre y el juego por el título el domingo 6. (X/ @LeaguesCup)
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La Leagues Cup 2026 vivirá una semifinal inédita, con clubes de la Liga MX dominando el cuadro y asegurando el protagonismo mexicano en la recta final del torneo binacional.

La organización de la competencia ya confirmó sedes y horarios para los partidos que definirán a los finalistas, en una jornada que concentrará la atención de los aficionados en ambos lados de la frontera.

La organización de la Leagues Cup confirma sedes y horarios para los partidos que definirán a los finalistas del torneo binacional. REUTERS/Eloisa Sanchez
La organización de la Leagues Cup confirma sedes y horarios para los partidos que definirán a los finalistas del torneo binacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

La primera semana de septiembre será clave para conocer a los clubes que avanzarán a la gran final. Los estadios elegidos están pensados para acercar el espectáculo a la afición mexicana que radica en Estados Unidos, asegurando tribunas repletas y máxima expectativa.

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Todos los semifinalistas son de la Liga MX y el campeón será mexicano

La edición 2026 de la Leagues Cup quedará marcada por la hegemonía de la Liga MX, que por primera vez monopoliza las semifinales y asegura un campeón mexicano.

Los cuatro clasificados a semifinales son: AméricaMonterreyToluca y León.

América, Monterrey, Toluca y León avanzaron a semifinales tras imponerse a la MLS como los cuatro clasificados de la Liga MX. (X/ @LeaguesCup)
América, Monterrey, Toluca y León avanzaron a semifinales tras imponerse a la MLS como los cuatro clasificados de la Liga MX. (X/ @LeaguesCup)

Aunado a ello, el dominio mexicano garantiza que los tres boletos a la próxima Concacaf Champions Cup quedarán en manos de la Liga MX.

Horarios y sedes confirmadas para las semifinales de la Leagues Cup

La programación de los partidos responde tanto a la audiencia mexicana como a la estadounidense, privilegiando horarios nocturnos que faciliten el seguimiento desde ambos países.

  • Toluca vs. León abrirá la jornada a las 19:00 horas (centro de México) en Houston.
  • América vs. Monterrey comenzará a las 21:30 horas (centro de México) en Carson.
  • Ambos partidos están agendados para el miércoles 2 de septiembre, en una noche que promete grandesemociones.
Toluca vs León abrirán la jornada este miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horaS, en Houston. (X/ @LeaguesCup)
Toluca vs León abrirán la jornada este miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horaS, en Houston. (X/ @LeaguesCup)

De esta manera, la estructura de los horarios permitirá que la afición siga ambos partidos en tiempo real y maximiza la cobertura televisiva.

Sistema de competencia y definición de la gran final

El formato de la Leagues Cup para esta instancia agrega presión y emoción, apostando por el sistema de partido único para definir a los finalistas de la edición 2026.

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  • Cada semifinal se disputará a partido único, sin margen para la revancha.
  • En caso de empate, el pase a la final se resolverá mediante tanda de penales.
  • Los ganadores accederán a la final del domingo 6 de septiembre.
  • Los equipos derrotados se enfrentarán el mismo día por el tercer lugar del podio.

El sistema elimina la especulación y obliga a los equipos a buscar el resultado desde el inicio.

América vs Monterrey se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas, en Carson, a partido único y con penales en caso de empate. (X/ @LeaguesCup)
América vs Monterrey se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas, en Carson, a partido único y con penales en caso de empate. (X/ @LeaguesCup)

En este sentido, la jornada del 2 de septiembre será histórica, pues ninguna franquicia de la MLS logró acceder a la fase definitiva en esta temporada. La exclusividad de la Liga MX refuerza el poderío del futbol mexicano y anticipa una definición con alto atractivo para los aficionados.

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