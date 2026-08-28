Cuándo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026: confirman sedes y horarios de los partidos

La Leagues Cup 2026 vivirá una semifinal inédita, con clubes de la Liga MX dominando el cuadro y asegurando el protagonismo mexicano en la recta final del torneo binacional.
La organización de la competencia ya confirmó sedes y horarios para los partidos que definirán a los finalistas, en una jornada que concentrará la atención de los aficionados en ambos lados de la frontera.
La primera semana de septiembre será clave para conocer a los clubes que avanzarán a la gran final. Los estadios elegidos están pensados para acercar el espectáculo a la afición mexicana que radica en Estados Unidos, asegurando tribunas repletas y máxima expectativa.
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Todos los semifinalistas son de la Liga MX y el campeón será mexicano
La edición 2026 de la Leagues Cup quedará marcada por la hegemonía de la Liga MX, que por primera vez monopoliza las semifinales y asegura un campeón mexicano.
Los cuatro clasificados a semifinales son: América, Monterrey, Toluca y León.
Aunado a ello, el dominio mexicano garantiza que los tres boletos a la próxima Concacaf Champions Cup quedarán en manos de la Liga MX.
Horarios y sedes confirmadas para las semifinales de la Leagues Cup
La programación de los partidos responde tanto a la audiencia mexicana como a la estadounidense, privilegiando horarios nocturnos que faciliten el seguimiento desde ambos países.
- Toluca vs. León abrirá la jornada a las 19:00 horas (centro de México) en Houston.
- América vs. Monterrey comenzará a las 21:30 horas (centro de México) en Carson.
- Ambos partidos están agendados para el miércoles 2 de septiembre, en una noche que promete grandesemociones.
De esta manera, la estructura de los horarios permitirá que la afición siga ambos partidos en tiempo real y maximiza la cobertura televisiva.
Sistema de competencia y definición de la gran final
El formato de la Leagues Cup para esta instancia agrega presión y emoción, apostando por el sistema de partido único para definir a los finalistas de la edición 2026.
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- Cada semifinal se disputará a partido único, sin margen para la revancha.
- En caso de empate, el pase a la final se resolverá mediante tanda de penales.
- Los ganadores accederán a la final del domingo 6 de septiembre.
- Los equipos derrotados se enfrentarán el mismo día por el tercer lugar del podio.
El sistema elimina la especulación y obliga a los equipos a buscar el resultado desde el inicio.
En este sentido, la jornada del 2 de septiembre será histórica, pues ninguna franquicia de la MLS logró acceder a la fase definitiva en esta temporada. La exclusividad de la Liga MX refuerza el poderío del futbol mexicano y anticipa una definición con alto atractivo para los aficionados.
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