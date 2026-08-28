Eclipse lunar parcial: México será de los países donde el tono rojizo en la “luna de sangre” se verá con más intensidad

Una impresionante Luna de Sangre se eleva sobre montañas y árboles contra un cielo nocturno oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¡Es hoy, es hoy! El tan esperado Eclipse Lunar Parcial del 2026 por fin ocurrirá el día de hoy 27 de agosto y parte de la madrugada del 28 de agosto.

Se trata del último gran fenómeno astronómico que ocurrirá durante este año y a diferencia del Eclipse Total de Sol este será visible en México y somos uno de los países más privilegiados por su posición para disfrutarlo al máximo.

Y es que a pesar de que el evento será visible en todos los países en donde sea de noche en el planeta, en América Latina, principalmente la zona norte, el tono rojizo que adquiere la llamada “luna de sangre” se verá con mayor intensidad y aquí te contamos la razón.

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Durante el máximo del fenómeno, más del 96% de la Luna estará cubierta por la umbra, proyectando un característico tono rojizo en el satélite - crédito NASA

Por qué México será uno de los países donde el tono rojizo en la “luna de sangre” se verá con más intensidad

México será uno de los países donde el tono rojizo de la “luna de sangre” se verá con más intensidad debido a varios factores astronómicos y atmosféricos, entre los que se encuentran los siguientes:

América es el continente más favorecido para este eclipse, porque la Luna estará sobre el horizonte durante todo el fenómeno, lo que le otorgará una mejor visibilidad del tono rojizo a la zona norte, garantizando una visibilidad óptima en México. En el centro del país , el punto máximo del eclipse ocurrirá alrededor de las 22:13 horas del 27 de agosto , cuando casi toda la Luna estará en la umbra y el color rojizo será más evidente.

Durante el eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026, hasta 96% de la superficie de la Luna quedará cubierta por la sombra más oscura de la Tierra, conocida como la umbra. Esto generará un efecto visual muy parecido al de un eclipse total, favoreciendo la aparición del característico color rojo o cobrizo en la superficie lunar.

La razón científica de este fenómeno es que, durante el eclipse, la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar antes de que llegue a la Luna. Los colores azul y violeta se dispersan más fácilmente en la atmósfera, mientras que las longitudes de onda rojizas y anaranjadas logran atravesarla y se proyectan sobre la superficie lunar. Por eso, la Luna adquiere esos tonos cuando entra en la sombra terrestre.

En resumen, México tendrá una de las mejores vistas del eclipse porque la Luna estará alta en el cielo durante la fase máxima, y casi toda su superficie estará cubierta por la sombra terrestre, permitiendo que el fenómeno de la “luna de sangre” se aprecie con gran intensidad.

Personas con vestimenta tradicional maya realizan un ritual frente a la pirámide de Chichén Itzá en México bajo una luna llena de color rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las horas exactas por zona para ver el eclipse lunar hoy?

Estas son las horas clave en las que se podrá observar el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en México. Los horarios varían ligeramente según la zona horaria, pero el fenómeno será visible en los 32 estados del país.

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Una infografía de Infobae detalla los horarios por región para observar el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios generales por zona

Zona Centro (CDMX, Edomex, Puebla, Veracruz, Jalisco, etc.) Inicio de fase penumbral: 19:23 horas Inicio de fase parcial: 20:33 horas Punto máximo del eclipse: 22:12-22:13 horas Fin de fase parcial: 23:51-23:52 horas Fin de fase penumbral: 01:01 horas (28 de agosto)

Zona Pacífico (Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit) Resta 2 horas a los horarios del centro. Ejemplo en Baja California: inicio de fase penumbral a las 17:23 horas, máximo a las 20:12 horas.

Zona Noroeste (Chihuahua, Baja California Sur) Resta 1 hora a los horarios del centro. Inicio de fase penumbral: 18:23 horas, máximo a las 21:12 horas.

Zona Sureste (Quintana Roo) Suma 1 hora a los horarios del centro. Inicio de fase penumbral: 20:23 horas, máximo a las 23:12 horas.



Es importante recirdar que la intensidad del tono rojizo puede variar según las condiciones de la atmósfera en el momento del eclipse. Factores como la presencia de polvo, nubes o partículas suspendidas en el aire pueden intensificar o atenuar la coloración.