México

Padres de Ayotzinapa conocerán avances sobre la detención del exgobernador Ángel Aguirre para transparentar la investigación

Rumbo a la conmemoración de los 12 años de la desaparición forzada de los normalistas, la mandataria aseguró que buscará informar sobre los avances sin dañar la investigación

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La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que este septiembre cumplen 12 años de haber desaparecido, tendrán la información sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta implicación en este caso.

“Hoy se les informará a madres y padres de familia cómo fue que se hizo la investigación para llegar a esta detención por parte del fiscal que lleva el caso”, declaró la presidenta durante su conferencia de prensa de este 27 de agosto.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Ángel Aguirre fue detenido el pasado 6 de agosto por su probable implicación en ocultar evidencias sobre lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuando 43 jóvenes de la normal Isidro Burgos fueron desaparecidos cuando se disponían a viajar a la Ciudad de México.

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Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron que Ángel Aguirre permanezca toda su vida en la cárcel Crédito: X/ @en_plano
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron que Ángel Aguirre permanezca toda su vida en la cárcel Crédito: X/ @en_plano

Busca transparentar avances en el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reunión de este jueves con los familiares de los normalistas tiene como objetivo brindarles información directa sobre los recientes avances. “La reunión les da información a madres y padres de familia de los avances de nuevas líneas de investigación y detenciones que se han abierto. Por ejemplo, el caso del exgobernador de Guerrero”, puntualizó. La titular del Ejecutivo añadió que el fiscal encargado del caso presentará el detalle de la investigación que llevó a la detención de Aguirre, así como de otras líneas abiertas.

Sheinbaum resaltó que ha solicitado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y espera contar con el aval de la fiscalía, que se pueda realizar una información pública antes del 26 de septiembre —fecha en que se cumplen doce años de la desaparición de los estudiantes— para transparentar el proceso y dar a conocer los avances sin poner en riesgo la investigación.

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“He pedido que pueda haber antes del 26 de septiembre... una información pública de cuáles son estas líneas de investigación sin que afecte, evidentemente, a la investigación”, manifestó.

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Avances en la investigación del caso Ayotzinapa

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de las nuevas herramientas de investigación utilizadas en el caso, en especial el análisis de las sábanas de llamadas telefónicas de la noche y madrugada de la desaparición. Según la presidenta, estos registros no habían sido revisados a fondo por las autoridades anteriores, lo que permitió identificar a personas que no estaban previamente involucradas y proceder a su detención. “Registros de llamadas telefónicas de esa noche y esa madrugada que nunca se analizaron a fondo... abrieron nuevas líneas a nuevas personas que han sido detenidas”, expuso.

La mandataria consideró que este enfoque ha sido relevante para el avance de la investigación y reiteró el compromiso de su gobierno con madres y padres, así como con el pueblo de México, para alcanzar la verdad y la justicia. “Nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México es alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, afirmó.

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