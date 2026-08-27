Cómo asistir gratis a las grabaciones de ‘¿Quién es la Máscara? 2026’ con Anahí en Televisa (Instagram/@anahi)

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Fans de Anahí pueden asistir gratis a las grabaciones de ¿Quién es la Máscara? 2026 enviando un correo electrónico a la dirección del creador de contenido Gabo Lojero, quien maneja actualmente las redes sociales de la cantante y actriz.

El mensaje, publicado en las cuentas de Lojero, confirma de forma indirecta el regreso de Anahí como investigadora en la octava temporada del programa dominical de Televisa, que se transmite en México por Las Estrellas y en Estados Unidos por Univision, con estreno tentativo en octubre de 2026.

El anuncio llegó sin fecha oficial de grabación. El PR indicó que los detalles exactos se comunicarán únicamente por correo y aclaró que la entrada no tiene ningún costo.

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Gabo Lojero confirma el regreso de Anahí a ¿Quién es la Máscara? 2026

El texto completo del mensaje de Lojero dice: “Holaa!! A quienes quieran asistir a las grabaciones de ‘Quien es la máscara’ 2026. Envíen un correo a gabolojero@gmail.com. Solo por ahí daremos la información exacta. P.D: La entrada es completamente gratuita.”

La publicación no menciona fechas ni foros de grabación. Quien quiera asistir debe escribir al correo indicado para recibir los datos de logística, horario y ubicación.

Gabo Lojero confirma el regreso de Anahí a ¿Quién es la Máscara? 2026 (Instagram/@gabolojero)

Aunque Televisa no ha emitido un comunicado oficial sobre el panel de investigadores de la octava temporada, el mensaje de Lojero funciona como una confirmación implícita: el productor gestiona la presencia pública de Anahí y no tendría razón para difundir el acceso a esas grabaciones si la cantante no estuviera en el proyecto.

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Los fans piden a Anahí una canción en solitario para el primer episodio

Antes de que comience la octava temporada, seguidores de Anahí ya circulan listas de canciones que les gustaría escucharla interpretar en el primer episodio del programa. La petición central es que cante un tema en solitario, como solista, a diferencia de los números corales que suelen protagonizar todos los investigadores y el conductor.

Las canciones más mencionadas hasta ahora son dos. La primera es “Pobre Tu Alma”, perteneciente al disco Mi Delirio (Edición Deluxe). La segunda es “Absurda”, sencillo independiente que cuenta con la participación de los compositores Claudia Brant y Noel Schajris.

Ambas canciones tienen en común que pertenecen a la faceta solista de Anahí, distinta a su trabajo con RBD, lo que explica el interés de los fans en verla interpretarlas en un foro de televisión abierta con el alcance que tiene Las Estrellas.

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Los fans piden a Anahí una canción en solitario para el primer episodio (Fotos: Televisa)

Cómo asistir: el paso a paso para enviar el correo

El proceso para solicitar un lugar en las grabaciones es el siguiente: enviar un correo electrónico a gabolojero@gmail.com. No hay un formulario ni una plataforma externa. La respuesta con los datos exactos —fecha, hora y ubicación— llegará directamente desde esa cuenta.

Lojero no especificó si hay un límite de lugares ni si se otorgarán por orden de llegada. Tampoco indicó si el acceso aplica para todas las grabaciones de la temporada o solo para episodios específicos. Esos detalles, según el propio mensaje, se comunicarán en la respuesta al correo.

La entrada es gratuita. No hay costo de registro ni de acceso al foro.

La octava temporada llega tras la nominación internacional de la séptima

¿Quién es la Máscara? cerró su séptima temporada el 14 de diciembre de 2025 con la actriz y cantante Paulina Goto como ganadora bajo el disfraz de Tropi Coco, y con el actor Gabriel Soto en segundo lugar como Carro Ñero. El ciclo tuvo 18 disfraces nuevos e incorporó por segunda temporada consecutiva la transmisión simultánea en Univision para el público de Estados Unidos.

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Ese mismo año, en noviembre de 2025 en Nueva York, el programa obtuvo una nominación a los Emmy Awards internacionales 2025, reconocimiento que posicionó al formato de Televisa entre los reality shows de entretenimiento con mayor proyección fuera de México.

Carlos Rivera sale del panel; Mauricio Ochmann entraría en su lugar

Anahí portó un vestido metalizado de la firma Iann Dey (Anahí)

Para la octava temporada, columnas de espectáculos han reportado la salida del cantante Carlos Rivera del panel de investigadores. El actor Mauricio Ochmann se perfila como su reemplazo, aunque Televisa no ha hecho un anuncio definitivo sobre la alineación completa.

De confirmarse, Ochmann se sumaría a Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, quienes continuarían en sus roles de investigadores. El conductor Omar Chaparro también se anticipa en la conducción, siguiendo el formato de las temporadas anteriores.

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La fecha estimada de estreno apunta al último trimestre de 2026, tentativamenteen octubre, una vez que concluya la temporada en curso de La Casa de los Famosos México en Las Estrellas.

Anahí regresó a Televisa con el programa tras el Soy Rebelde Tour

La participación de Anahí en ¿Quién es la Máscara? marcó su regreso a la pantalla de Televisa después de una larga ausencia. La cantante y actriz, conocida por su trayectoria en RBD, llegó al programa tras el éxito del Soy Rebelde Tour y se integró al panel junto a Rivera, Zurita y, más tarde, Ana Brenda Contreras.

Durante sus dos temporadas como investigadora, Anahí ha cantado en vivo en el foro. Entre los momentos que más reacciones generaron en redes sociales están su interpretación de “Sálvame”, uno de los temas más reconocidos de RBD, y un cover de Selena Quintanilla con “Baila esta cumbia”.

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Su presencia atrajo a la base de seguidores de la cantante y sumó audiencia al formato familiar del programa, que ya contaba con una fiel base de televidentes en México y en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos.