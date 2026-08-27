México

Congreso de la CDMX exige acciones contra violencia digital tras comentarios machistas a jugadoras del Cruz Azul Femenil

Legisladores de la capital consideran que se trató de una falta grave por parte de los creadores de contenido, por lo que ahora se debe regular lo que se difunde en plataformas

La Liga MX Femenil se pronunció sobre el caso de violencia digital contra las jugadoras de Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)
La Liga MX Femenil se pronunció sobre el caso de violencia digital contra las jugadoras de Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)
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El Congreso de la Ciudad de México aprobó este miércoles 26 de agosto un Punto de Acuerdo que exige a la Secretaría de las Mujeres local y al COPRED implementar acciones contra los discursos de odio y la violencia digital de género en podcasts y redes sociales.

La medida surge a raíz de los comentarios emitidos en el programa Pláticas del Mal, donde tres conductores sexualizaron a las jugadoras de Cruz Azul Femenil tras la derrota 10-0 ante América en la Jornada 2 del Apertura 2026.

Una mujer sentada frente a un ordenador portátil con una lámpara. Iconos de redes sociales, burbujas de texto con mensajes negativos y papeles arrugados.
Este caso destapó una serie de comentarios que denigran a diversos grupos de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido que detonó la polémica

El sábado 8 de agosto, América Femenil venció a Cruz Azul Femenil por 10-0 en el Estadio Azteca, en uno de los resultados más abultados en la historia de la Liga MX Femenil. El marcador colocó al conjunto cementero en el centro de las críticas de aficionados y medios deportivos desde el arranque del torneo.

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Tres días después, el 11 de agosto, reaccionó el creador de contenido Santiago Domínguez, integrante del podcast Pláticas del Mal junto a Mike Máquina del Mal y Criss Ángel “Babuino”. En la transmisión del 16 de agosto, Domínguez dijo: “Estas pendejas no representan a Cruz Azul y deberían de correrlas a todas y dejarlas sin trabajo. De hecho, deberían de mandarlas a un table dance a ver si les va mejor en lugar de ser futbolistas, porque de verdad, pésimo trabajo”.

La conversación escaló cuando Mike Máquina del Mal propuso: “Si quieren lana, métanse a OnlyFans”. Domínguez respondió con una referencia a que alguna de las jugadoras podría sustituir a su trabajadora doméstica. Otros conductores añadieron frases como “poquito pero les pagan” y “con vales de despensa pero les pagan”.

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El resultado provocó una ola de críticas contra La Máquina y una controversial reacción de Santiago Domínguez, quien cuestionó duramente al plantel femenil.

Los tres conductores salieron a defenderse argumentando que se trató de crítica deportiva legítima. Vadillo Obregón rechazó ese argumento desde la tribuna del Congreso: “Crítica deportiva es cuestionar los cambios, es cuestionar el desempeño, es cuestionar al entrenador. No cuestionar el derecho de las mujeres a estar ahí sexualizándolas”.

La legisladora también señaló que los conductores criticaron la vida privada de María Fernanda Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil, lo que amplía el alcance de las expresiones más allá de las jugadoras.

Después de la polémica que involucró a las jugadoras y a Mafer Pons, los tres conductores aseguraron que serán más responsables con el contenido que generan.
Después de la polémica que involucró a las jugadoras y a Mafer Pons, los tres conductores aseguraron que serán más responsables con el contenido que generan.

Cruz Azul y la Liga MX Femenil condenaron los comentarios

El Club Cruz Azul emitió un comunicado en el que califica los comentarios del podcast como violencia contra las mujeres y anunció acciones legales contra los responsables. La Liga MX Femenil también condenó las expresiones y señaló que menoscaban la dignidad de las futbolistas.

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México se pronunció en el mismo sentido y rechazó los comentarios discriminatorios. Vadillo Obregón reconoció estas reacciones institucionales, aunque advirtió que no son suficientes sin mecanismos de seguimiento y sanción.

Logotipo de Liga Femenil BBVA y texto de un boletín de prensa que reprueba la violencia digital y expresiones denigrantes hacia futbolistas
La Liga Femenil BBVA de México publica un comunicado para reprobar la violencia digital y las expresiones que denigran a sus futbolistas (X/ @LigaBBVAFemenil)

Qué pide el Congreso capitalino

El Punto de Acuerdo aprobado este 26 de agosto exige dos líneas de acción concretas. A la Secretaría de las Mujeres le pide reforzar campañas de prevención y sensibilización contra la violencia digital y el discurso de odio de género, con atención especial a espacios de comunicación digital de alto alcance como podcasts y redes sociales.

Al COPRED le solicita dar seguimiento a casos de discurso de odio y discriminación por razón de género difundidos en plataformas digitales con impacto en la capital, fortalecer los canales de denuncia y brindar acompañamiento a las víctimas.

Ambas instancias deberán diseñar, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, protocolos y guías dirigidos a creadores de contenido sobre cobertura con perspectiva de género, libre de estereotipos y expresiones discriminatorias.

“Cuando un hombre pierde se cuestiona su desempeño, pero cuando una mujer pierde se cuestiona su derecho a ocupar espacios”, dijo Vadillo Obregón ante el Pleno.

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