¿Más problemas en Cruz Azul? Aseguran que 3 jugadores habrían pedido aumento salarial

Cruz Azul ya suma 3 partidos sin ganar (REUTERS)

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Cruz Azul no la pasa nada bien y ya suma tres derrotas consecutivas en este Apertura 2026, además de su eliminación temprana en la Leagues Cup.

Las expectativas del conjunto cementero eran grandes luego de haber sido campeón del Clausura 2026 y ganar el trofeo de Campeón de Campeones contra Toluca. A esto se añade que al inicio del campeonato el equipo de Joel Huiqui comenzó con dos victorias consecutivas.

Tres futbolistas de Cruz Azul habrían pedido un aumento salarial

Sumado a esta racha negativa, ahora el ambiente en Cruz Azul se podría complicar más en pleno Apertura 2026: de acuerdo con información difundida por el periodista Agustín De León, al menos tres futbolistas extranjeros del primer equipo habrían solicitado un aumento importante de salario.

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Erik Lira no fue convocado con Cruz Azul para el partido contra el Atlas (REUTERS)

Cabe recordar que el club celeste solo incorporó a Juan José Calero y Alan Montes para este torneo, sin que ninguno de los dos figure como titular. Esta cautela obedece, según la misma fuente, a las contrataciones millonarias fallidas de años recientes. Los fichajes de Giorgos Giakoumakis y Mateusz Bogusz habrían costado cerca de 20,000,000 de dólares y afectaron las finanzas de la institución.

Según las declaraciones del periodista, la inconformidad salarial de los tres futbolistas no nacidos en México estaría relacionada con un bajo rendimiento en el torneo. El periodista señala: “Hay tres futbolistas no nacidos en México que han pedido un incremento considerable en su salario”. Hasta ahora, no se conocen los nombres de los jugadores implicados.

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¿Problemas entre Huiqui y Alonso?

La tensión se suma a otros conflictos internos. En la misma semana se filtró un quiebre en la relación entre Iván Alonso y Joel Huiqui, dos figuras de la directiva. El medio describe el vestidor como un “hervidero” que influye en los resultados deportivos.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Rogelio Gonzalez in action REUTERS/Eloisa Sanchez

La eliminación prematura en la Leagues Cup y las tres derrotas consecutivas en la Liga MX generaron presión sobre la directiva y el plantel. La falta de fichajes relevantes también responde, al riesgo financiero tras las inversiones recientes y a la necesidad de ajustar el presupuesto del club.

Próximos partidos de Cruz Azul

El calendario de Cruz Azul presenta una serie de compromisos clave que pueden definir su rumbo en el Apertura 2026. La próxima cita será el viernes 28 de agosto, cuando el equipo dirigido por Joel Huiqui visite a Necaxa en el Estadio Victoria a las 19:00 horas.

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Luego de este desafío, la escuadra celeste recibirá a Santos Laguna el domingo 6 de septiembre en el Estadio Banorte, en el marco de la jornada 7. Posteriormente, Cruz Azul enfrentará a su histórico rival, América, el sábado 12 de septiembre, en una edición más del Clásico Joven.

En cuanto a competencias internacionales, está programado un duelo contra el Inter de Miami por la Campeones Cup, el miércoles 16 de septiembre.