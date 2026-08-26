México

Claudia Sheinbaum confirma su reunión con Michelle Bachelet, candidata a la ONU

La mandataria mexicana aseguró que anunciará la hora y el lugar del encuentro

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 26 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que se reunirá con Michelle Bachelet, candidata a la dirección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su visita en México.

“Sí, sí la voy a ver, nada más todavía no tengo el, el día y la hora, pero con gusto les informo”, aseguró durante la mañanera del pueblo de este 26 de agosto en Palacio Nacional.

México reafirma respaldo a Bachelet pese a retroceso en la ONU

El Gobierno de México reafirmó hace unos días su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, a pesar de que la exmandataria chilena quedó rezagada en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad. La jefa de Estado confirmó que mantiene el apoyo, junto con Brasil, luego de que Chile retirara su patrocinio en marzo pasado por considerar bajas sus probabilidades de triunfo.

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La expresidenta, quien fue alta comisionada del organismo para los Derechos Humanos, viajó a México para reunirse con la mandataria mexicana, quien destacó la trayectoria de la candidata y la visión que representa en materia de paz, derechos humanos y multilateralismo. A pesar de su desempeño en la primera consulta, donde finalizó cuarta, en la segunda ronda obtuvo solo dos apoyos y seis votos en contra, ubicándose en el séptimo lugar entre ocho aspirantes.

Sheinbaum manifestó la importancia de la igualdad entre naciones y la defensa de los principios de la ONU, valores que, a su juicio, Bachelet ha promovido durante su trayectoria política. Aunque reconoció la incertidumbre del proceso, insistió en que México continuará respaldando a la candidata latinoamericana para suceder a António Guterres al frente del organismo internacional.

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