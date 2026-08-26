Por qué se me mueren las plantas suculentas en tu hogar: tres errores comunes y cómo solucionarlos rápido

Una colorida variedad de plantas suculentas, incluyendo echeverias y aloes, se exhibe en macetas de terracota sobre una mesa de madera clara, realzando la belleza natural del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las plantas suculentas, como la Echeveria, Aloe vera y Sedum, son populares en hogares de México por su apariencia visual atractiva y facilidad de cuidado, pero en muchos casos mueren rápidamente por errores en el riego y el sustrato, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Cactología y el Instituto de Ecología de la UNAM.

El exceso de humedad en las raíces es la causa principal, lo que provoca pudrición y caída de hojas en menos de tres semanas.

Suculentas más comunes y atractivas en el hogar

La Sociedad Mexicana de Cactología identifica a la Echeveria, el Aloe vera, la Haworthia, las Crassulas y la Sansevieria como las suculentas más frecuentes en hogares y criaderos. Entre ellas, la Echeveria y la Crassula ovata destacan por su forma de roseta y su variedad de colores, lo que las convierte en las favoritas entre quienes buscan plantas decorativas.

PUBLICIDAD

El Instituto de Ecología de la UNAM añade que la Sedum morganianum y la Kalanchoe también figuran entre las más compradas por su resistencia y por la diversidad de tonos en sus hojas. Estas especies suelen elegirse para interiores por su tamaño compacto y aspecto geométrico.

Unas manos trasplantan una planta suculenta con tierra y raíces visibles dentro de una maceta de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razones para elegir suculentas en interiores

Las suculentas se compran para interiores por su bajo mantenimiento y la capacidad de sobrevivir en ambientes con poca agua. Según la Sociedad Mexicana de Cactología, los consumidores valoran que requieren riego esporádico y toleran la sequía. El Instituto de Ecología de la UNAM explica que su adaptación a climas secos las hace ideales para departamentos y oficinas donde la humedad ambiental es baja.

PUBLICIDAD

El sitio especializado Succulents and Sunshine reporta que la tendencia a colocar suculentas junto a ventanas o escritorios responde a la necesidad de plantas que no demanden cuidados diarios ni grandes cantidades de luz directa. Además, su crecimiento lento permite conservarlas en macetas pequeñas durante años.

Exceso de riego y sustrato inadecuado: causas principales de muerte

El motivo más frecuente de muerte en suculentas es el exceso de riego. Según la Sociedad Mexicana de Cactología, regar con demasiada frecuencia ahoga la raíz y favorece la aparición de hongos. El síntoma inicial es el cambio de color en las hojas: se tornan amarillas, translúcidas o se desprenden al tocarlas.

Para evitar este daño, el Instituto de Ecología de la UNAM recomienda emplear el método del palito: insertar un palillo en el sustrato y no regar hasta que salga completamente seco. El sitio Succulents and Sunshine coincide en que la tierra debe secarse por completo entre riegos para evitar la pudrición.

PUBLICIDAD

El uso de tierra negra común es otro error frecuente. Esta tierra retiene demasiada humedad y no permite el drenaje rápido que requieren las raíces de las suculentas. El Instituto de Ecología de la UNAM aconseja cambiar a un sustrato mineral con perlita o arena gruesa. De acuerdo con Succulents and Sunshine, este tipo de sustrato facilita que el agua fluya y no se acumule en la base de la maceta.

Por qué se me mueren mis plantas suculentas en mi hogar: tres errores comunes y cómo solucionarlos rápido (RS)

Macetas sin drenaje y falta de luz: otros factores de riesgo

Las macetas sin orificio de drenaje son un motivo recurrente de muerte súbita en suculentas. La acumulación de agua en el fondo favorece la aparición de hongos y la pudrición radicular. La Sociedad Mexicana de Cactología recomienda trasplantar las suculentas a recipientes con agujero en la base para permitir la salida del exceso de agua.

PUBLICIDAD

La falta de luz natural también afecta la salud de estas plantas. El Instituto de Ecología de la UNAM señala que si la suculenta se estira o sus hojas se ven pálidas, necesita más sol. Colocarlas cerca de una ventana bien iluminada garantiza que reciban varias horas de luz al día y mantengan su color y forma compacta.

Entre los consejos más citados, Succulents and Sunshine subraya: “La mejor manera de mantener vivas a las suculentas es dejar secar por completo el sustrato antes de volver a regar y asegurarse de que la maceta tenga buen drenaje”.