Chino Huerta confiesa cuál fue la razón por la que decidió regresar a México: “No tuve ofertas”

El club belga reincorpora progresivamente a César Huerta, quien tras una larga rehabilitación busca sumar minutos decisivos con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA. (Instagram/ @cesarh_33)

Guardar

El mercado de transferencias del fútbol mexicano ha cerrado uno de sus episodios más comentados con la resolución sobre el futuro de César ‘Chino’ Huerta en México.

Tras varios meses envuelto en una ola de especulaciones que lo situaban en el balompié del Viejo Continente, el extremo mexicano rompió el silencio para esclarecer las razones detrás de su permanencia y su presunta reincorporación con los Pumas de la UNAM.

César Huerta está en búsqueda de un club tras no entrar en planes del Anderlecht. (REUTERS/Henry Romero)

¿Qué lo trajo de vuelta a México?

En una declaración cargada de honestidad, el atacante reconoció con franqueza que, a pesar de sus intensos deseos personales por dar el salto al extranjero, la ausencia de propuestas formales terminó por frenar su sueño europeo en esta ventana de fichajes.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa desde las instalaciones de la Cantera universitaria, el seleccionado nacional abordó de frente los rumores que lo colocaron en la órbita de diversos clubes de ligas europeas durante las últimas semanas. Con un discurso transparente y lejano a las evasivas habituales del medio deportivo, Huerta admitió que su prioridad absoluta era emigrar, pero la realidad de la industria internacional no coincidió con las altas expectativas mediáticas generadas en torno a su figura.

“Me aferré a Europa, pero no tuve ofertas concretas. Hubo sondeos e interés de varios lados, pero nada que se tradujera en una propuesta formal sobre la mesa para la directiva o para mi entorno”, confesó el futbolista ante los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Aunque su nombre llegó a sonar en versiones periodísticas que lo vinculaban con instituciones de competencias como la Serie A de Italia, la Eredivisie de los Países Bajos o la Superliga de Grecia, el atacante confirmó que ninguna de esas aproximaciones rebasó la etapa de simples averiguaciones, lo que obligó a tomar una decisión definitiva para no comprometer su ritmo deportivo.

Su estancia en Europa estuvo marcada por las lesiones y la falta de juego. (X / RSC Anderlecht)

Regresa a CU

A pesar del trago amargo que representa posponer de momento su aspiración internacional, Huerta dejó en claro que su compromiso con la institución auriazul se mantiene al cien por ciento.

El atacante reconoció la disposición mostrada por la directiva universitaria y el cuerpo técnico, quienes le brindaron el respaldo y los tiempos necesarios para explorar las alternativas en el balompié extranjero antes de reintegrarlo por completo a la dinámica del primer equipo. El jugador enfatizó que vestir nuevamente la indumentaria de Pumas no significa un estancamiento en su trayectoria profesional, sino la oportunidad perfecta para consolidar su nivel y seguir figurando en los primeros planos del fútbol mexicano.

PUBLICIDAD

“Estoy en un club de enorme grandeza, con una afición exigente que me ha brindado un apoyo incondicional desde el primer día que llegué. Si mi presente está aquí, voy a matarme por esta camiseta como siempre lo he hecho en cada partido”, afirmó el delantero, buscando disipar cualquier duda sobre su enfoque competitivo. El atacante es consciente de que mantener la titularidad indiscutible y un rendimiento sobresaliente en el Pedregal resulta vital para conservar su lugar dentro de la Selección Mexicana en una etapa crucial del proceso rumbo a las grandes citas internacionales.

La vivencia del ‘Chino’ Huerta retrata una realidad recurrente para los futbolistas aztecas que buscan dar el salto al balompié europeo: la marcada brecha entre los sondeos preliminares de los promotores y la concreción de ofertas formales que cumplan con los estándares exigidos. Al dar por cerrado este capítulo en el mercado de pases, el extremo enfoca toda su energía en el torneo local, con la clara convicción de que mantener un nivel estelar con Pumas volverá a abrir las puertas de Europa en las próximas ventanas de transferencias.

PUBLICIDAD