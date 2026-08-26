México

Cuánto cobraría la imitadora de Claudia Sheinbaum por presentarse en evento privado

El interés por conocer cuánto cobra la artista surgió luego de su participación en el segundo informe de labores de la senadora de Morena Simey Olvera

La actriz Tamara Henaine, conocida por interpretar a “Claudita”, personaje inspirado en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

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La actriz Tamara Henaine, conocida por interpretar a “Claudita”, personaje inspirado en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cobraría entre 5,000 y 25,000 pesos por una presentación privada como imitadora, de acuerdo con métricas promedio en el sector del entretenimiento en México.

El interés por conocer cuánto cobra la artista surgió luego de su participación en el segundo informe de labores de la senadora de Morena Simey Olvera, realizado en Ixmiquilpan, Hidalgo, el pasado martes 25 de agosto de 2026.

Usuarios en redes sociales cuestionan si la intervención de la imitadora fue remunerada, ya que la actriz que también ha participado en obras de teatro y programas en Televisa se dedica profesionalmente a la representación de figuras públicas en espectáculos de comedia.

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Honorarios de imitadores políticios mexicanos en eventos privados

Un imitador o comediante especializado en la parodia de personajes políticos en México cobra en promedio entre 5,000 y 25,000 pesos por una presentación privada o un evento corporativo de tamaño medio.

Esta cifra depende del tipo de evento, la duración y el formato de la participación. Para una intervención breve en una fiesta particular o un evento corporativo, los honorarios oscilan entre 5,000 y 10,000 pesos. Cuando se trata de un show estelar, con producción escénica completa y un programa de imitaciones para teatros o foros masivos, el rango asciende de 15,000 a 40,000 pesos o más.

Cuánto cobraría la imitadora de Claudia Sheinbaum por presentarse en evento privado (Instagram/@tamhenaine)
Cuánto cobraría la imitadora de Claudia Sheinbaum por presentarse en evento privado (Instagram/@tamhenaine)

En el caso de intérpretes con trayectoria en televisión nacional o redes sociales de amplio alcance, las tarifas pueden ajustarse por proyecto o llegar a cotizarse con esquemas de exclusividad temporal. Hasta la fecha y hora de publicación original de esta nota, Infobae México solicitó información directamente a Tamara Henaine para precisar su tarifa, pero no se recibió respuesta.

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Controversia en el informe de Simey Olvera

El 25 de agosto de 2026, la senadora de MorenaSimey Olvera Bautista, presentó su segundo informe de labores legislativas en Ixmiquilpan, Hidalgo, con la presencia de la imitadora de Claudia Sheinbaum. El evento contó también con la participación del senador Gerardo Fernández Noroña.

La aparición de la actriz como “Claudita” en un acto de carácter legislativo generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios tomaron el hecho con humor, mientras otros cuestionaron la incorporación de un elemento de entretenimiento en un evento oficial. La discusión se centró en si la artista habría recibido pago por su presentación y en la pertinencia de su participación en un informe de labores, considerando que “ella se dedica a hacer dicha representación artística”.

Simey Olvera: trayectoria política y polémicas previas

Simey Olvera Bautista es senadora de Morena por Hidalgo en la LXVI Legislatura del Senado de la República, con periodo vigente del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027. Originaria de Mixquiahuala, Hidalgo, nació el 20 de agosto de 1983. Ha sido diputada federal en las legislaturas LXIV y LXV, diputada local y secretaria de Bienestar e Inclusión Social en el gobierno estatal.

En su carrera legislativa, Olvera integra comisiones de trabajo, bienestar, justicia, energía, cultura, salud y relaciones exteriores. En el ámbito académico, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue docente y obtuvo una maestría en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en 2018.

Dos mujeres sonríen y forman la figura de un corazón uniendo sus manos frente a un fondo de color guinda
La senadora de Morena, Simey Olvera Bautista, presentó su segundo informe de labores legislativas en Ixmiquilpan, Hidalgo, junto a Tamara Henaine, actriz conocida por interpretar a “Claudita”. (Instagram: Tamara Henaine)

El nombre de la senadora se asocia a intervenciones polémicas, como cuando intentó citar frases históricas de Vicente Guerrero y Benito Juárez en el Senado. En una sesión, dijo: “La patria es primero”, y más adelante intentó citar a Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”, variación de la frase original. Olvera sostiene que esa expresión es uno de los principios de la Cuarta Transformación.

Con su segundo informe de labores, la senadora regresa al centro de la conversación pública, ahora por la decisión de compartir escenario con una imitadora de la presidenta durante un acto legislativo.

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