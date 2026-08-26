La Mañanera descansa en septiembre: estos son los tres días feriados en los que no habrá conferencia de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ofrece un discurso desde el podio oficial de la Presidencia de México ante un fondo con el logotipo institucional de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que durante septiembre habrá tres días en los que no se realizará “La Mañanera del Pueblo”: el martes 1, el martes 15 y el miércoles 16 de septiembre.

“Ni el primero de septiembre, ni el 15 ni el 16 de septiembre. No va a haber mañanera, pero todos los demás días sí va a haber”, explicó Sheinbaum. Los ajustes se relacionan con la presentación de su Segundo Informe de Gobierno y las celebraciones por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

Al responder una pregunta durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria aclaró que las actividades habituales se mantendrán durante el resto del mes, aunque los viernes cambiará la sede de Palacio Nacional por distintas entidades del país.

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¿Qué días de septiembre no habrá Mañanera de Sheinbaum?

De acuerdo con el calendario anunciado por la presidenta, las conferencias matutinas quedarán suspendidas en las siguientes fechas:

Martes 1 de septiembre: presentación del Segundo Informe de Gobierno y entrega del documento al Congreso de la Unión .

Martes 15 de septiembre: actividades relacionadas con la ceremonia del Grito de Independencia .

Miércoles 16 de septiembre: conmemoración del Día de la Independencia de México y realización del tradicional desfile cívico-militar.

Aunque la mandataria se refirió a estas fechas como días en los que descansará La Mañanera, únicamente el 16 de septiembre aparece en la legislación laboral mexicana como día de descanso obligatorio. El 1 y el 15 de septiembre no son feriados oficiales para todos los trabajadores, pero sí implicarán modificaciones en la agenda presidencial.

El 15 de septiembre, la titular del Ejecutivo federal encabezará por la noche la ceremonia del Grito desde el balcón central de Palacio Nacional. Al día siguiente participará en las actividades conmemorativas por el aniversario del inicio de la lucha independentista.

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La suspensión del 1 de septiembre, en tanto, responde a la entrega y presentación del informe presidencial. Esa fecha también marca el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, de acuerdo con el calendario constitucional.

Sheinbaum llevará su Segundo Informe de Gobierno a los 32 estados

Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo 1 de septiembre presentará su Segundo Informe de Gobierno, en el que expondrá los resultados alcanzados durante su segundo año al frente de la administración federal.

El documento será entregado al Congreso de la Unión, mientras que la presidenta ofrecerá un mensaje para presentar un balance de las principales acciones, obras y programas impulsados por su gobierno.

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Después de este acto, la mandataria emprenderá una gira por las 32 entidades de la República Mexicana para informar directamente sobre los proyectos desarrollados en cada región. La intención, explicó, es repetir el ejercicio realizado el año anterior y ofrecer reportes específicos sobre los avances correspondientes a cada estado.

“Los viernes vamos a estar en entidades de la República haciendo la mañanera”, señaló la presidenta este miércoles. Por ello, varias conferencias de septiembre se realizarán fuera de la Ciudad de México y formarán parte de su recorrido nacional.

Durante la gira, Sheinbaum prevé abordar temas como obras carreteras, infraestructura hidráulica y de saneamiento, construcción de puentes, programas sociales y proyectos de desarrollo regional. La seguridad también será uno de los ejes del balance presidencial.

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La difusión del informe comenzó con una serie de mensajes en los que el Gobierno de México presenta los resultados de diferentes políticas públicas. Los primeros materiales están dedicados a Salud Casa por Casa, programa que ofrece consultas médicas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad.

Según los datos presentados en los promocionales, a través de esta estrategia se han realizado más de 18 millones de consultas gratuitas a domicilio, con la participación de alrededor de 20 mil trabajadoras y trabajadores de la salud. Los siguientes mensajes estarán enfocados en rubros como vivienda, trenes e infraestructura.

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La Mañanera continuará durante el resto de septiembre

Fuera de las tres fechas señaladas, las conferencias de Claudia Sheinbaum continuarán con su programación habitual. Generalmente, La Mañanera del Pueblo comienza a las 7:30 horas y se transmite mediante las plataformas oficiales del Gobierno de México.

La diferencia será que las ediciones de los viernes podrán celebrarse desde los estados incluidos en la gira presidencial. En estas jornadas se espera la participación de gobernadores, integrantes del gabinete federal y funcionarios encargados de las obras y programas presentados.

Así, la agenda de septiembre combinará las conferencias regulares en Palacio Nacional, las mañaneras itinerantes y las actividades derivadas del Segundo Informe. Hasta ahora, la presidenta no ha dado a conocer el orden completo en que visitará las entidades ni las sedes de cada conferencia.

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El calendario confirmado establece que no habrá Mañanera los días 1, 15 y 16 de septiembre, pero las transmisiones se retomarán después de cada pausa. La gira por el país permitirá que el balance del segundo año de gobierno se presente tanto a escala nacional como con información específica de cada estado.