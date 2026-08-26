México

Sabrina Sabrok se niega a ver a su hija autista: “Me pueden obligar a pagar, pero no a estar con alguien”

La modelo dejó en claro su postura frente a la pequeña, quien vive al cuidado de Erick Farjeat

Sabrina Sabrok
Sabrina Sabrok se ha distinguido por su exhuberante figura al paso de los años (Foto: Instagram)
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Sabrina Sabrok reafirmó que no tiene intención de convivir con su hija Metztli, quien es autista, y descartó que eso vaya a cambiar.

La modelo y creadora de contenido lo dijo en una entrevista transmitida por Al Punto Noticias desde el Cabaretito, donde recibió un reconocimiento como Orgullo de la Ciudad.

A sus 55 años, Sabrok cumple con la pensión que le fijó un juez, pero dejó en claro que ese es el límite de su vínculo con la menor. La niña vive con su padre, Erick Farjeat, músico, tatuador y comerciante radicado en México.

“Me pueden obligar a pagar, pero no a estar con alguien”

En el encuentro con la prensa transmitido por Al Punto Noticias, el periodista le preguntó si había considerado en algún momento acercarse a su hija. Sabrok fue directa:

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“No, no, no, no. Yo creo que está muy bien con el padre. El padre la cuida excelentemente y estoy tranquila porque está con el padre”.

El ex de Sabrina Sabrok dice que ella no cumple con la manutención (Instagram erickfarjeatx)
El ex de Sabrina Sabrok dice que ella no cumple con la manutención (Instagram erickfarjeatx)

Ante la pregunta de si la situación podría cambiar, volvió a cerrar la puerta. Señaló que paga la pensión y que nadie puede obligarla a más que eso. “Me pueden obligar a pagar, pero no a estar con alguien”, dijo.

Reconoció que el tema genera reacciones divididas, pero lo enmarcó como una cuestión de género. “Así como me tiran, la mitad de la gente o más está diciendo: ¿por qué no? Si muchos hombres lo hacen, es su decisión de ella”, sostuvo.

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“Ella tiene una condición y no debe saber ni que yo soy la mamá”

En un evento público anterior, Sabrok había sido más explícita sobre la situación de su hija. “No, no me interesa ver a mi hija, o sea, yo nada más cumplo con lo que me dicta el juez, la pensión y ya”, declaró ante los medios.

Sabrina Sabrok celebró 50 años con nuevos tatuajes en el rostro (Foto: Cortesía)
Sabrina Sabrok celebró 50 años con nuevos tatuajes en el rostro (Foto: Cortesía)

Cuando un reportero le preguntó si Metztli podría buscarla al crecer, Sabrok descartó esa posibilidad por la condición de la menor. “No lo creo porque ella tiene una condición y no, no debe saber ni que yo soy la mamá. Obvio”, respondió.

Sobre las razones por las que evitó el contacto, mencionó que en las visitas que sí tuvo, el padre de la niña habría colocado cámaras ocultas. “Porque las veces que la vi, el papá me pone cámaras escondidas y cosas, entonces no quiero lidiar con eso”, explicó.

“A mis 55 años tengo que seguir trabajando y pagar la pensión”

Sabrok también argumentó que su situación económica y laboral no le permitiría hacerse cargo de una hija. “A mí nunca me mantuvo ningún hombre. Yo siempre mantuve. Yo siempre trabajé y a mis 55 años tengo que seguir trabajando y seguir pagando la pensión. Entonces yo no puedo criar hijos”, afirmó ante los medios.

La cantante y actriz ha viajado por la República Mexicana y se ha encontrado con varias sorpresas (Foto: instagram)
La cantante y actriz ha viajado por la República Mexicana y se ha encontrado con varias sorpresas (Foto: instagram)

En el encuentro de Al Punto Noticias, la modelo amplió el argumento comparativo. Dijo que si se entrevistara a todos los hombres que no conviven con sus hijos ni pagan pensión, “deberían sacar un canal de noticias veinticuatro horas para sacarlos a todos”. Añadió que las críticas que recibe se deben a que es mujer, no a la decisión en sí.

Sabrok lleva más de quince años repitiendo la misma postura. En la entrevista reconoció que el tema “siempre es noticia” y “siempre se hace viral”, aunque aseguró que las críticas no le afectan. “Me rebota todo”, dijo.

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