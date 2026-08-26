Con la marca de “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel desafía los prejuicios en su aparición pública en Kick

Emma Coronel, esposa del 'Chapo', ha presumido los cambios en su vida durante el último año a través de redes sociales. (Infobae México/Jovani Pérez)

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La noche del 24 de agosto, Emma Coronel Aispuro reapareció ante miles de espectadores durante una extensa transmisión en la plataforma Kick, que se prolongó por cinco horas y media. En ese espacio, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán pidió a quienes la rechazan que se permitan conocerla antes de formarse una opinión, luego de que muchos espectadores abandonan el canal tras descubrir su identidad, situación que ella enfrentó con calma y resignación.

A lo largo de la transmisión, Coronel compartió que suele perder seguidores apenas se revela quién es, pero afirmó que no deja que el rechazo le afecte en el plano personal. “Es parte del show. No pasa nada, no me enojo ni me irrito ni nada”, expresó la exreina de belleza, quien insistió en que comprende la reacción de la audiencia y prefiere mostrarse con serenidad ante la hostilidad.

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En sus propias palabras, la también madre de dos hijas abordó de frente los prejuicios que la rodean. Según relató, existe una percepción errónea que la presenta como una persona insensible o superficial, una imagen que, afirma, no corresponde en absoluto a su realidad. “A veces he leído notas o he visto cosas que me describen de una forma que nada que ver”, puntualizó durante la emisión.

Coronel profundizó sobre el estigma con el que carga, reflexionando acerca del modo en que la opinión pública tiende a juzgar sin conocer las circunstancias personales detrás de cada historia. “Siento que piensan que uno no tiene sentimientos o no le duelen las cosas”, dijo, aludiendo a quienes desconocen el trasfondo de su vida y las decisiones que la llevaron a su situación actual.

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Quien es ‘Lonche de Huevito’, famoso de Sinaloa que ‘apadrinó’ a Emma Coronel en su nueva faceta streamer (RS)

El regreso de Coronel a la escena pública, acompañado por creadores de contenido como Víctor Ordóñez y Guillermo Peña, marcó su exposición más prolongada desde que recuperó la libertad en septiembre de 2023. Ella misma describió esta experiencia como una oportunidad para mostrarse “lo más franca y lo más abierta” en mucho tiempo, buscando que el público escuche su versión antes de juzgarla. La transmisión no solo fue un ejercicio de transparencia, sino también un intento por humanizar su imagen ante la audiencia digital.

Emma Coronel quiere una bioserie o película bajo su supervisión

La posibilidad de una producción sobre su vida fue otro de los temas de la transmisión. Coronel planteó que las versiones que circulan sobre ella en medios y redes sociales no corresponden a su experiencia real: “Se basan nada más en cosas que ven en Internet… noticias que muy pocas veces son reales”. Ante eso, propuso una alternativa: “Hay que sacar la película real o algo real”.

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Al recibir el comentario del streamer Lonche de Huevito, quien le sugirió aprovechar la atención mediática, Coronel respondió: “Voy a decir: esta sí es la real”. Dejó en claro que su interés está en controlar el relato: “Me gustaría hacerlo de lo que yo viví, de mi punto de vista. Obviamente va a haber personas que estuvieron en mi vida, pero a como fue, a como yo lo viví”.

La exreina de belleza descartó actuar en la producción. “Yo no he estudiado para eso. Yo sí le tengo respeto… hay muchas actrices y actores que pasan toda una vida estudiando”, dijo. Su rol, precisó, sería el de supervisar las decisiones creativas: “Me gustaría estar involucrada en las decisiones que se tomen, para que no sea una más donde cada quien hace lo que quiere, sino de que lo más apegado a la realidad”.

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Emma Coronel Aispuro posó en una serie de retratos generados con inteligencia artificial, que acompañó con una respuesta irónica a un comentario sobre su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Instagram/ICE)

Durante el live, la conversación sobre el formato fue informal y abierta al público. “¿La sacamos la película o qué? ¿O la serie o algo?”, preguntó Coronel a los espectadores conectados. El intercambio terminó con una invitación a los presentes: “Ustedes van ya a estar invitados a la premier”.

El nombre de Coronel figura en publicaciones periodísticas y libros sobre el narcotráfico en México. Uno de los textos más citados es el de la periodista Anabel Hernández, cuya obra sobre mujeres vinculadas al crimen organizado dedica varias páginas a Coronel.

La depresión tras la libertad y los lives como tratamiento

La transmisión también reveló el origen de su actividad como streamer. Coronel explicó que no fue una decisión de imagen: “Entré a hablar con mi psiquiatra y con mi psicólogo y me dijeron que me tenía que empezar a hacer cosas que me sacaran de mi rutina, a ver qué me motivaba, porque estaba cayendo como en depresión”. Siguió el consejo y comenzó con lives en TikTok antes de llegar a Kick.

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Lo que encontró en esas transmisiones no fue audiencia, sino compañía. “Empecé a hacer live y empecé a sentirme como con amistades, otro tipo de amistad cortés. Me empezó a gustar, me empecé a distraer”, relató. La dinámica que comenzó en TikTok fue la que la llevó a debutar en Kick el 24 de agosto de 2026.

En el documental ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’, la exreina de belleza reconstruye el origen del vínculo con Guzmán Loera. (Emma Coronel: Instagram / Captura de pantalla: YouTube)

El encarcelamiento en Estados Unidos: aislamiento, frío y tres cuarentenas

Coronel fue detenida el 22 de febrero de 2021 en el aeropuerto de Dulles, Virginia. En noviembre de ese año, el juez Rudolph Contreras la condenó a 36 meses de prisión y una multa de USD 1,5 millones por conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y participación en la fuga de su esposo del penal del Altiplano.

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El primer año de reclusión lo pasó en aislamiento casi total en Washington. La celda contaba con cama, baño y mesa. El único contacto social posible eran los gritos entre celdas y una hora de llamadas telefónicas al día, asignada en la madrugada.

La barrera del idioma sumó dificultad al encierro, ya que Coronel no hablaba inglés y los guardias que sabían español eran pocos. El trato, describió en el live, era racista. El frío fue otra condición que marcó ese primer año: “Casi te mueres del frío. Todo de fierro. Te dan algo como una mantita. Y no tienes permitido tener más. Tienen contaditas, no te pueden dar una más. Ahí te mueres”.

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La pandemia recrudeció las condiciones. Coronel cumplió tres cuarentenas: al llegar al penal, cuando tuvo una crisis de migraña que requirió atención hospitalaria, y cuando contrajo COVID-19. Durante esa última, estuvo encerrada las 24 horas sin luz solar, con la comida que le dejaban por debajo de la puerta.

Emma Coronel relató que la última vez que vio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en libertad fue durante una cena familiar, días antes de Navidad de 2015 . (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)

Al ser preguntada si hubo momentos en que sintió que no aguantaba más, no lo negó. “Sí, pero recibí tratamiento psiquiátrico. Hay gente que se hace loca ahí adentro”, respondió. Sobre la percepción del tiempo en prisión fue igual de directa: “El doble. Allá sientes todo doble”.

La espera de la sentencia: el momento más difícil según Coronel

Coronel fue precisa al identificar cuál fue el peor tramo de su reclusión. No fue el aislamiento del primer año ni el COVID: fue la espera antes de conocer su sentencia. “Cuando avanzó el tiempo antes de mi sentencia, porque es bien feo estar esperando”, dijo. Describió esa etapa como un tormento sostenido: “Porque te estás imaginando: ‘¿Cuánto me van a dar?’”.

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Paradójicamente, conocer la condena le trajo alivio. “Entra como una paz porque ya tienes en mente: ‘Okey’, y te resignas: ‘Voy a estar aquí tanto tiempo’. Ya tienes una paz interior y te haces una idea de cuánto tiempo vas a estar ahí”, explicó. Reconoció que la sentencia pudo haber sido más larga y que, a partir de ese momento, decidió cómo aprovechar el tiempo: con ejercicio y estudio.

Al segundo año fue trasladada al Centro Médico Federal Carswell en Fort Worth, Texas, donde tuvo acceso a áreas comunes, patio, sol y gimnasio. Describió ese espacio como “una cárcel adentro de otra cárcel, bien chiquita, que éramos diez nada más y supervigiladas”. Fue ahí donde conoció a una mujer del Líbano de más de 60 años que hablaba seis idiomas y cuyos consejos recuerda hasta hoy.

Emma Coronel Aispuro posa en diferentes ángulos con un pastel de cumpleaños decorado con velas, flores y globos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2023 fue trasladada a un centro de reintegración comunitaria en Long Beach, California, donde completó los últimos meses bajo supervisión federal. El 13 de septiembre de 2023 quedó en libertad. La noche anterior no durmió: “Emocionada de que... Y de que estás pensando: ‘¿Y si se arrepienten?’”, contó. Lo primero que hizo al salir fue comer tacos.

Coronel cumple actualmente una libertad condicional prevista para concluir en 2027. En enero de 2026, su defensa solicitó al tribunal federal de Washington D.C. el fin anticipado de esa condición, con el argumento de que le ha costado oportunidades laborales. La petición no tiene fecha de resolución.