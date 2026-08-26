Dolores Hidalgo, celebrará la independencia con mega jornada de conciertos: Yuridia, Los Tucanes de Tijuana y Calibre 50 encabezan

El presidente municipal Adrián Hernández Alejandri presentó la cartelera oficial de las festividades en la llamada Cuna de la Independencia (Composición fotográfica/Redes sociales)

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Yuridia, Calibre 50, Los Tucanes de Tijuana y DLD encabezan el cartel de las Fiestas Patrias 2026 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde del 11 al 27 de septiembre se realizarán conciertos en tres sedes distintas con 24 artistas confirmados.

El presidente municipal Adrián Hernández Alejandri presentó la cartelera oficial de las festividades en la llamada Cuna de la Independencia. Adelantó que aún faltan cuatro artistas por revelar, entre ellos los dos encargados de amenizar el cierre del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre.

Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato/Instagram

Yuridia abre el Jardín Principal de forma gratuita

Se trata de uno de los eventos más esperados de la feria: una presentación al aire libre (Gobierno de Dolores Hidalgo/Redes sociales)

Las celebraciones arrancan el 11 de septiembre con un concierto en el Jardín Principal a cargo de una artista sorpresa. Ese mismo escenario recibirá a Yuridia el domingo 20, con acceso gratuito para el público.

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Se trata de uno de los eventos más esperados de la feria: una presentación al aire libre, en el corazón del municipio guanajuatense, sin costo de entrada para los asistentes.

La cartelera del recinto ferial, día a día

Los integrantes de la agrupación de música regional mexicana Los Tucanes de Tijuana posan en una imagen promocional con sombreros y trajes oscuros. (Gobierno de Dolores Hidalgo/Redes sociales)

El grueso de los conciertos se desarrollará en el recinto ferial instalado frente al Panteón Municipal. La programación es la siguiente:

12 de septiembre: Los Tucanes de Tijuana

13 de septiembre: Calibre 50

14 de septiembre: Conjunto Primavera y Legítimo

16 de septiembre: Duelo

17 de septiembre: Los Ávila

18 de septiembre: Matisse

19 de septiembre: Marco Flores

20 de septiembre: Sonora Dinamita

21 de septiembre: Los Terrícolas, Los Caminantes y Viento y Sol

22 de septiembre: Tributo a Las Guerreras K-Pop

23 de septiembre: Mi Banda El Mexicano

24 de septiembre: Laberinto

25 de septiembre: La Adictiva

26 de septiembre: DLD

El Gobierno de Dolores Hidalgo presenta el programa de conciertos para las Fiestas Patrias 2026 en Guanajuato, programado del 11 al 27 de septiembre. (Gobierno de Dolores Hidalgo, Guanajuato/ Redes sociales)

Costos, accesos y medidas contra fraudes

El acceso general al recinto ferial tiene un costo de 85 pesos. Los espacios VIP se comercializarán directamente en el recinto y en la Presidencia Municipal para evitar la reventa irregular de boletos.

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El 21 de septiembre habrá entrada al 2x1. Los niños de escasos recursos podrán ingresar sin costo en dos jornadas de matiné, y se aplicarán descuentos para menores y adultos mayores durante toda la feria.

35 juegos mecánicos y la posible vuelta de la rueda de la fortuna

En esta edición se amplía la oferta de atracciones: el recinto contará con 35 juegos mecánicos, más que en años anteriores, además de circo y actividades familiares.

Las autoridades municipales también evalúan reinstalar la rueda de la fortuna en el Centro Histórico, una atracción que había estado ausente en ediciones recientes de las fiestas.

La ciudad donde nació el grito que cambió a México

Una joven con elaboradas trenzas tricolores en verde, blanco y rojo, y maquillaje temático, celebra con entusiasmo en un fan fest mexicano, rodeada de banderas y ambiente festivo bajo luz natural vibrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolores Hidalgo no es un escenario cualquiera para celebrar las fiestas patrias. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla tocó la campana de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, convocó a sus feligreses en el atrio y pronunció la arenga que dio inicio a la Guerra de Independencia de México.

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Ese episodio, conocido como el Grito de Dolores, marcó el arranque de un conflicto que culminaría once años después, el 28 de septiembre de 1821, con la declaración de independencia del país. En reconocimiento a ese papel, el Congreso del Estado decretó en 1947 que el municipio llevaría el nombre oficial de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional.

Cada 15 de septiembre, el presidente de México reproduce el ritual desde el balcón del Palacio Nacional en Ciudad de México, haciendo sonar la misma campana que Hidalgo utilizó en 1810 y que fue trasladada a la capital durante el gobierno de Porfirio Díaz.

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El 15 de septiembre, con artistas aún por revelar

La noche del 15 de septiembre tendrá su propia programación en el Centro Histórico, aunque el presidente municipal Adrián Hernández Alejandri no dio a conocer los nombres de los responsables de amenizarla.

Según el anuncio oficial, dos cantantes sorpresa serán los encargados de cerrar el festejo tras el Grito de Independencia. Ambos forman parte de los cuatro artistas que el municipio aún tiene pendientes por revelar.