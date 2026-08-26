Dolores Hidalgo, celebrará la independencia con mega jornada de conciertos: Yuridia, Los Tucanes de Tijuana y Calibre 50 encabezan

Yuridia, Calibre 50, Los Tucanes de Tijuana y DLD encabezan el cartel de las Fiestas Patrias 2026 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde del 11 al 27 de septiembre se realizarán conciertos en tres sedes distintas con 24 artistas confirmados.
El presidente municipal Adrián Hernández Alejandri presentó la cartelera oficial de las festividades en la llamada Cuna de la Independencia. Adelantó que aún faltan cuatro artistas por revelar, entre ellos los dos encargados de amenizar el cierre del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre.
Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato/Instagram
Yuridia abre el Jardín Principal de forma gratuita
Las celebraciones arrancan el 11 de septiembre con un concierto en el Jardín Principal a cargo de una artista sorpresa. Ese mismo escenario recibirá a Yuridia el domingo 20, con acceso gratuito para el público.
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Se trata de uno de los eventos más esperados de la feria: una presentación al aire libre, en el corazón del municipio guanajuatense, sin costo de entrada para los asistentes.
La cartelera del recinto ferial, día a día
El grueso de los conciertos se desarrollará en el recinto ferial instalado frente al Panteón Municipal. La programación es la siguiente:
12 de septiembre: Los Tucanes de Tijuana
13 de septiembre: Calibre 50
14 de septiembre: Conjunto Primavera y Legítimo
16 de septiembre: Duelo
17 de septiembre: Los Ávila
18 de septiembre: Matisse
19 de septiembre: Marco Flores
20 de septiembre: Sonora Dinamita
21 de septiembre: Los Terrícolas, Los Caminantes y Viento y Sol
22 de septiembre: Tributo a Las Guerreras K-Pop
23 de septiembre: Mi Banda El Mexicano
24 de septiembre: Laberinto
25 de septiembre: La Adictiva
26 de septiembre: DLD
Costos, accesos y medidas contra fraudes
El acceso general al recinto ferial tiene un costo de 85 pesos. Los espacios VIP se comercializarán directamente en el recinto y en la Presidencia Municipal para evitar la reventa irregular de boletos.
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El 21 de septiembre habrá entrada al 2x1. Los niños de escasos recursos podrán ingresar sin costo en dos jornadas de matiné, y se aplicarán descuentos para menores y adultos mayores durante toda la feria.
35 juegos mecánicos y la posible vuelta de la rueda de la fortuna
En esta edición se amplía la oferta de atracciones: el recinto contará con 35 juegos mecánicos, más que en años anteriores, además de circo y actividades familiares.
Las autoridades municipales también evalúan reinstalar la rueda de la fortuna en el Centro Histórico, una atracción que había estado ausente en ediciones recientes de las fiestas.
La ciudad donde nació el grito que cambió a México
Dolores Hidalgo no es un escenario cualquiera para celebrar las fiestas patrias. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla tocó la campana de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, convocó a sus feligreses en el atrio y pronunció la arenga que dio inicio a la Guerra de Independencia de México.
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Ese episodio, conocido como el Grito de Dolores, marcó el arranque de un conflicto que culminaría once años después, el 28 de septiembre de 1821, con la declaración de independencia del país. En reconocimiento a ese papel, el Congreso del Estado decretó en 1947 que el municipio llevaría el nombre oficial de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional.
Cada 15 de septiembre, el presidente de México reproduce el ritual desde el balcón del Palacio Nacional en Ciudad de México, haciendo sonar la misma campana que Hidalgo utilizó en 1810 y que fue trasladada a la capital durante el gobierno de Porfirio Díaz.
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El 15 de septiembre, con artistas aún por revelar
La noche del 15 de septiembre tendrá su propia programación en el Centro Histórico, aunque el presidente municipal Adrián Hernández Alejandri no dio a conocer los nombres de los responsables de amenizarla.
Según el anuncio oficial, dos cantantes sorpresa serán los encargados de cerrar el festejo tras el Grito de Independencia. Ambos forman parte de los cuatro artistas que el municipio aún tiene pendientes por revelar.
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