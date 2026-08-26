México

Caen 2 operadores de autobús que transportaban heroína y fentanilo en paquetes sellados con logo de una marca deportiva en Sonora

Los hombres colocaron la droga dentro de un compartimento oculto en el camarote de la unidad

Detenidos en Sonora con droga
Los narcóticos dieron un peso cercano a 20 kilos. Foto: SSPC
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Dos operadores de un autobús de pasajeros fueron detenidos por transportar cerca de 20 kilos de fentanilo y heroína ocultos en el compartimento de una unidad en Sonora.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la aprehensión de los sujetos se llevó a cabo como parte de labores de investigación y vigilancia para inhibir el tráfico de drogas en carreteras del país.

Detenidos con drogas en Sonora
Foto: SSPC

Los hombres fueron arrestados sobre la carretera México 15, en el tramo Hermosillo-Nogales del municipio de Hermosillo, donde los agentes de seguridad mantenían un operativo de seguridad e inspección, por lo que les realizaron una revisión preventiva.

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Al inspeccionar el área del camarote, los elementos de seguridad identificaron modificaciones irregulares en la parte de la alacena, donde hallaron 10 paquetes con fentanilo y 8 con heroína, de los cuales algunos contaban con logos de la marca deportiva “alo”, además de diversos dispositivos móviles.

Decomiso de drogas en Sonora
Foto: SSPC

Los dos hombres quedaron detenidos y, junto con las drogas aseguradas, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal para que determine su situación jurídica y continúe con las investigaciones.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer las labores de investigación y coordinación para combatir el tráfico de drogas y evitar que sustancias ilícitas lleguen a las comunidades”, detalló la SSPC en un comunicado.

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Detienen a hombre que transportaba 200 kilos de metanfetamina oculta en carretes industriales en Sonora

El pasado 29 de julio ocurrió un hecho similar, cuando elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Sonora detuvieron al conductor de un camión que transportaba 200 kilogramos de metanfetamina ocultos en carretes industriales dentro de un vehículo de paquetería.

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad
Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad

El conductor del camión fue arrestado sobre la carretera Internacional México, en el municipio de Caborca, cuando los elementos de seguridad mantenían una inspección y vigilancia.

Las autoridades identificaron que el método de ocultamiento aprovechó el volumen y la apariencia convencional de los carretes —objetos de uso comercial— para evadir revisiones de rutina.

Y es que el cargamento se encontró oculto al interior de carretes industriales, objetos de uso comercial que por su volumen y apariencia permiten disimular sustancias ilícitas.

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad
Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad

Otra acción similar se registró el 21 de julio, cuando autoridades federales aseguraron en Sonora más de 3 toneladas de metanfetamina camufladas en costales de alimento para ganado que viajaban a bordo de un tractocamión con destino a Tijuana, Baja California.

El operativo tuvo lugar sobre la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, en el kilómetro 91+000, donde elementos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron un vehículo durante labores rutinarias de vigilancia, luego de observar que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

Al verificar la documentación del transporte, los agentes confirmaron que la unidad tenía como destino final la ciudad fronteriza de Tijuana, lo que intensificó las sospechas y motivó una inspección exhaustiva de la carga.

Droga oculta en 60 costales de forraje

Las imágenes muestran el proceso del hallazgo y aseguramiento de múltiples paquetes en los que se ocultaba metanfetamina.

Dentro del compartimento de carga, los elementos hallaron 60 costales que, entre bultos de alimento para ganado, escondían recipientes de plástico con una sustancia identificada con características de metanfetamina. El peso total del cargamento ascendió a 3 mil 25 kilogramos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades no revelaron el punto de origen del envío ni la organización criminal a la que presuntamente pertenecía la droga. Sí precisaron que el cargamento no llegó a su destino.

El conductor del tractocamión, un hombre de 49 años, fue arrestado en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con la sustancia asegurada.

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