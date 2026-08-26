Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cuándo empiezo mi capacitación laboral si me registré en agosto

Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben cada mes un apoyo económico de 8, 480 pesos (Foto: Programas para el Bienestar )

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La entrega de tarjetas del bienestar para los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que se vincularon en la pasada convocatoria, ya tiene fecha confirmada para el inicio de la capacitación laboral: será el 7 de septiembre del 2026.

De acuerdo con fuentes oficiales, los nuevos aprendices recibirán próximamente el aviso para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar. Para poder recibirla, es indispensable presentar una identificación oficial vigente, como la credencial para votar con fotografía o pasaporte.

Quienes concluyen el proceso de formación de doce meses en Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un certificado que acredita las competencias adquiridas (X@avisosbienestar)

Detalles del programa

Quienes concluyen el proceso de formación de doce meses en Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un certificado que acredita las competencias adquiridas, con el objetivo de favorecer su inserción en el mercado laboral.

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Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de México desde 2019, está dirigida a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni tienen empleo. Durante su participación en el programa en 2026, los beneficiarios perciben un ingreso mensual de 9,582 pesos, equivalente al salario mínimo vigente, y cuentan con afiliación al seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y accidentes laborales.

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El proceso de formación dentro del programa se distingue por su enfoque práctico y la posibilidad de especialización. Los participantes pueden optar por alguna de las nueve áreas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

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El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)

Cada centro de trabajo fija la duración de las jornadas, que oscilan entre cinco y ocho horas diarias, repartidas en cinco días a la semana. Esta flexibilidad permite que los asistentes adapten la capacitación a sus necesidades y contexto personal.

Al completar el ciclo de doce meses, los participantes reciben un certificado oficial. Este documento acredita las habilidades que han adquirido y respalda su experiencia en el área elegida. La certificación facilita la inserción laboral o mejora la posición de quienes ya se encuentran empleados, validando su formación ante futuros empleadores.

Impacto social

Durante los primeros trece meses bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sumó 450 mil nuevos beneficiarios. Para sostener este crecimiento, se asignaron cerca de 21 mil millones de pesos hasta finales de noviembre.

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En este periodo, la iniciativa buscó ampliar su alcance con un objetivo claro: integrar a 500 mil jóvenes antes de 2026. Quienes se incorporen recibirán apoyos económicos de manera bimestral, una estrategia diseñada para brindar estabilidad y oportunidades de desarrollo a la juventud.

El programa, lanzado en años previos, ha alcanzado la cifra acumulada de 3 millones 423 mil 461 participantes. De ese total, un 58 % corresponde a mujeres, lo que refleja una tendencia de mayor participación femenina en las convocatorias y capacitaciones.