El reclamo de más de 40 medios de comunicación por periodistas asesinados en México: ¿Cuántos tendremos que morir para que el Estado actúe?

Reclamo de RSF y más de 40 medios de comunicación mexicanos por 17 periodistas asesinados desde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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¿Cuántos de nosotros tendremos que morir todavía para que el Estado mexicano actúe?”, cuestionó este miércoles Reporteros Sin Fronteras (RSF) junto con más de 40 medios nacionales, al reclamar acciones de las autoridades frente a los asesinatos de periodistas en México.

Como parte de una iniciativa conjunta, medios de distintas regiones del país difundieron de manera simultánea un mensaje de alerta acompañado de una lista con los nombres de periodistas asesinados durante el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciado el 1 de octubre de 2024.

De acuerdo con RSF, 17 periodistas han sido asesinados desde el comienzo de la actual administración, mientras que durante los primeros siete meses de 2026 los casos incluidos en su registro representan un promedio cercano a un periodista asesinado cada mes.

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La organización señaló que los homicidios son atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado y que la mayoría permanece impune. Por ello, reclamó una respuesta coordinada entre las autoridades federales, estatales y municipales, así como entre las fiscalías y el Poder Judicial.

RSF advierte sobre miedo y autocensura

El director de la oficina de RSF para América Latina, Artur Romeu, afirmó que México no puede acostumbrarse a contabilizar periodistas asesinados, al considerar que cada homicidio tiene consecuencias que trascienden a la víctima y a sus familiares.

(Crédito: Reporteros Sin Fronteras)

La organización sostuvo que la violencia contra periodistas también afecta el derecho de la población a recibir información, particularmente en comunidades donde el periodismo local representa una de las principales vías para conocer asuntos de interés público.

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RSF advirtió que las amenazas y asesinatos generan miedo y autocensura entre los comunicadores, una situación que afecta de manera especial a periodistas locales y puede provocar que comunidades enteras queden sin información sobre hechos de relevancia para sus habitantes.

El señalamiento ocurre después de que Sheinbaum asumiera la Presidencia en octubre de 2024 con compromisos para reforzar la protección de periodistas y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la profesión.

Piden plan nacional de emergencia para proteger a periodistas

Ante la continuidad de los asesinatos, RSF pidió al Gobierno mexicano poner en marcha un plan nacional de emergencia que permita coordinar a los distintos niveles de gobierno y fortalecer tanto las medidas de protección como las investigaciones de los ataques contra periodistas.

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Periodistas exigen justicia durante el funeral de Francisco Alejandro Leyva, comunicador asesinado mientras desayunaba en San Pablo Etla, Oaxaca, el pasado 22 de julio. (Crédito: Reuters)

La organización también exigió que las autoridades no se limiten a identificar a quienes ejecutan materialmente los homicidios, sino que investiguen y sancionen a los autores intelectuales de los crímenes.

Además, planteó establecer mecanismos que permitan evaluar las deficiencias existentes en materia de prevención, protección e investigación, con el objetivo de determinar por qué las agresiones continúan y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

El reclamo de RSF y de los medios participantes coloca nuevamente la violencia contra periodistas en el centro de la discusión sobre seguridad en México, particularmente por la persistencia de los asesinatos y la falta de resultados judiciales que, según la organización, mantiene la impunidad como uno de los principales obstáculos para frenar las agresiones contra la prensa.

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(Con información de EFE)