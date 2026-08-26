México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 26 de agosto

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,76 pesos mexicanos, experimentando una ligera disminución del -0,03% en relación con el precio de cierre anterior de 19,77 pesos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del -0,12%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,75%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha presentado una tendencia negativa, con un cambio marcado en la dirección descendente. La volatilidad actual se sitúa en 2,63%, por debajo de la volatilidad de referencia de 5,54%, lo que sugiere una situación de estabilidad en el mercado cambiario.

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