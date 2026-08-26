Carmen Campuzano respalda a Fátima Bosch ante posible orden de arresto en Tailandia: “Que no tenga miedo”

Carmen Campuzano expresó su respaldo a Fátima Bosch ante la posibilidad de que las autoridades de Tailandia emitan una orden de arresto en contra de la actual Miss Universe México, a petición del empresario Nawat Itsaragrisil.
El conflicto, que involucra acusaciones graves como difamación y difusión de información falsa, marcó la recta final del reinado de Bosch, quien enfrenta la controversia mientras se prepara para entregar la corona.
¿Por qué quieren arrestar a Fátima Bosch?
El empresario tailandés pidió a las autoridades de su país la detención de Fátima Bosch por presuntos delitos cometidos durante su participación en el certamen internacional.
La denuncia surgió a raíz de un conflicto entre Bosch y Itsaragrisil, luego de una serie de desencuentros públicos en los que la modelo mexicana denunció tratos ofensivos y discriminación. El caso se encuentra bajo análisis de las autoridades, mientras la opinión pública mexicana observa el desenlace.
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Carmen Campuzano defiende a Fátima
Durante un encuentro con la prensa, Carmen Campuzano tomó la palabra para respaldar públicamente a Bosch:
“Yo estoy encantada con Fátima Bosch. Sí dicen que va a ser el reinado más polémico, sí, pues qué bueno que deje esa huella de una mujer determinante y maravillosa y poderosa y que no le tenga miedo a nada. Porque es una mujer que se ha preparado para estar en el lugar donde está”.
Campuzano también resaltó la capacidad de Bosch para enfrentar adversidades y polémicas:
“Aplaudo el valor con el que Fátima ha manejado esta y todas las polémicas a su alrededor”, dijo la modelo. La ex Miss México consideró que el actuar de Bosch representa una postura firme y valiente ante el escrutinio internacional.
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Nawat Itsaragrisil pide arresto por difamación y difusión de información falsa
La denuncia formal contra Fátima Bosch fue presentada por Nawat Itsaragrisil, presidente del certamen Miss Grand International, ante autoridades de Tailandia. El empresario acusó a Bosch de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.
Las acusaciones habrían surgido tras la difusión de declaraciones de Bosch en las que relató presuntos maltratos y discriminación durante el certamen en Tailandia. Según la denuncia, estas afirmaciones dañaron la imagen del empresario y del concurso internacional.
La autoridad tailandesa evalúa si procede la orden de arresto, lo que podría generar consecuencias legales para la modelo mexicana.
Fátima Bosch denunció intimidación y defendió su integridad
Fátima Bosch respondió públicamente a las acusaciones en su contra.
“Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”, escribió en un comunicado.
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La modelo declaró que no teme a las represalias y acusó a Nawat Itsaragrisil de intimidación:
“Ninguna amenaza debe hacernos retroceder en la lucha por un mundo donde las mujeres puedan alzar la voz sin temor a represalias. El mundo entero vio lo que pasó aquel día. Todo quedó grabado. No hay nada más que decir”, destacó la Miss Universo.
Miss Universo también defendió a Fátima: “Miss Universo siempre ha creído en el poder de las mujeres para alzar la voz, apoyarse mutuamente y generar un cambio significativo. Hoy y siempre, abogamos por un mundo donde cada mujer se sienta vista, escuchada, respetada y empoderada. Porque en Miss Universo, empoderar a las mujeres no es solo lo que defendemos, es lo que somos”.
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