Carmen Campuzano respalda a Fátima Bosch ante posible orden de arresto en Tailandia: “Que no tenga miedo”

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Carmen Campuzano expresó su respaldo a Fátima Bosch ante la posibilidad de que las autoridades de Tailandia emitan una orden de arresto en contra de la actual Miss Universe México, a petición del empresario Nawat Itsaragrisil.

El conflicto, que involucra acusaciones graves como difamación y difusión de información falsa, marcó la recta final del reinado de Bosch, quien enfrenta la controversia mientras se prepara para entregar la corona.

¿Por qué quieren arrestar a Fátima Bosch?

El empresario tailandés pidió a las autoridades de su país la detención de Fátima Bosch por presuntos delitos cometidos durante su participación en el certamen internacional.

La denuncia surgió a raíz de un conflicto entre Bosch y Itsaragrisil, luego de una serie de desencuentros públicos en los que la modelo mexicana denunció tratos ofensivos y discriminación. El caso se encuentra bajo análisis de las autoridades, mientras la opinión pública mexicana observa el desenlace.

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Una publicación en la cuenta nawat.tv informa sobre la solicitud de una orden de arresto contra Fatima Bosch por difamación y difusión de información falsa. (Instagram: nawat.tv)

Carmen Campuzano defiende a Fátima

Durante un encuentro con la prensa, Carmen Campuzano tomó la palabra para respaldar públicamente a Bosch:

“Yo estoy encantada con Fátima Bosch. Sí dicen que va a ser el reinado más polémico, sí, pues qué bueno que deje esa huella de una mujer determinante y maravillosa y poderosa y que no le tenga miedo a nada. Porque es una mujer que se ha preparado para estar en el lugar donde está”.

Fátima Bosch reacciona ante posible orden de arresto por demanda de Nawat Itsaragrisil (Instagram: Fátima Bosch / Nawat Itsaragrisil)

Campuzano también resaltó la capacidad de Bosch para enfrentar adversidades y polémicas:

“Aplaudo el valor con el que Fátima ha manejado esta y todas las polémicas a su alrededor”, dijo la modelo. La ex Miss México consideró que el actuar de Bosch representa una postura firme y valiente ante el escrutinio internacional.

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Nawat Itsaragrisil pide arresto por difamación y difusión de información falsa

La denuncia formal contra Fátima Bosch fue presentada por Nawat Itsaragrisil, presidente del certamen Miss Grand International, ante autoridades de Tailandia. El empresario acusó a Bosch de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.

Las acusaciones habrían surgido tras la difusión de declaraciones de Bosch en las que relató presuntos maltratos y discriminación durante el certamen en Tailandia. Según la denuncia, estas afirmaciones dañaron la imagen del empresario y del concurso internacional.

La autoridad tailandesa evalúa si procede la orden de arresto, lo que podría generar consecuencias legales para la modelo mexicana.

Fátima Bosch sorprende al aparecer de la mano con Nawat Itsaragrisil tras polémica de Miss Universo 2025

Fátima Bosch denunció intimidación y defendió su integridad

Fátima Bosch respondió públicamente a las acusaciones en su contra.

“Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”, escribió en un comunicado.

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La modelo declaró que no teme a las represalias y acusó a Nawat Itsaragrisil de intimidación:

“Ninguna amenaza debe hacernos retroceder en la lucha por un mundo donde las mujeres puedan alzar la voz sin temor a represalias. El mundo entero vio lo que pasó aquel día. Todo quedó grabado. No hay nada más que decir”, destacó la Miss Universo.

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

Miss Universo también defendió a Fátima: “Miss Universo siempre ha creído en el poder de las mujeres para alzar la voz, apoyarse mutuamente y generar un cambio significativo. Hoy y siempre, abogamos por un mundo donde cada mujer se sienta vista, escuchada, respetada y empoderada. Porque en Miss Universo, empoderar a las mujeres no es solo lo que defendemos, es lo que somos”.

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