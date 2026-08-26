México

Carmen Campuzano respalda a Fátima Bosch ante posible orden de arresto en Tailandia: “Que no tenga miedo”

Nawat Itsaragrisil busca que la actual Miss Universo enfrente a la justicia por supuesta difamación

carmen campuzano y fátima bosch -México- 29 noviembre
(Instagram)
Guardar

Carmen Campuzano expresó su respaldo a Fátima Bosch ante la posibilidad de que las autoridades de Tailandia emitan una orden de arresto en contra de la actual Miss Universe México, a petición del empresario Nawat Itsaragrisil.

El conflicto, que involucra acusaciones graves como difamación y difusión de información falsa, marcó la recta final del reinado de Bosch, quien enfrenta la controversia mientras se prepara para entregar la corona.

¿Por qué quieren arrestar a Fátima Bosch?

El empresario tailandés pidió a las autoridades de su país la detención de Fátima Bosch por presuntos delitos cometidos durante su participación en el certamen internacional.

La denuncia surgió a raíz de un conflicto entre Bosch y Itsaragrisil, luego de una serie de desencuentros públicos en los que la modelo mexicana denunció tratos ofensivos y discriminación. El caso se encuentra bajo análisis de las autoridades, mientras la opinión pública mexicana observa el desenlace.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una historia de red social con un documento tailandés desenfocado y un recuadro de texto en tailandés e inglés
Una publicación en la cuenta nawat.tv informa sobre la solicitud de una orden de arresto contra Fatima Bosch por difamación y difusión de información falsa. (Instagram: nawat.tv)

Carmen Campuzano defiende a Fátima

Durante un encuentro con la prensa, Carmen Campuzano tomó la palabra para respaldar públicamente a Bosch:

“Yo estoy encantada con Fátima Bosch. Sí dicen que va a ser el reinado más polémico, sí, pues qué bueno que deje esa huella de una mujer determinante y maravillosa y poderosa y que no le tenga miedo a nada. Porque es una mujer que se ha preparado para estar en el lugar donde está”.

Dos imágenes en paralelo con el retrato de Fátima Bosch a la izquierda y el de Nawat Itsaragrisil a la derecha
Fátima Bosch reacciona ante posible orden de arresto por demanda de Nawat Itsaragrisil (Instagram: Fátima Bosch / Nawat Itsaragrisil)

Campuzano también resaltó la capacidad de Bosch para enfrentar adversidades y polémicas:

“Aplaudo el valor con el que Fátima ha manejado esta y todas las polémicas a su alrededor”, dijo la modelo. La ex Miss México consideró que el actuar de Bosch representa una postura firme y valiente ante el escrutinio internacional.

PUBLICIDAD

Nawat Itsaragrisil pide arresto por difamación y difusión de información falsa

La denuncia formal contra Fátima Bosch fue presentada por Nawat Itsaragrisil, presidente del certamen Miss Grand International, ante autoridades de Tailandia. El empresario acusó a Bosch de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.

Las acusaciones habrían surgido tras la difusión de declaraciones de Bosch en las que relató presuntos maltratos y discriminación durante el certamen en Tailandia. Según la denuncia, estas afirmaciones dañaron la imagen del empresario y del concurso internacional.

La autoridad tailandesa evalúa si procede la orden de arresto, lo que podría generar consecuencias legales para la modelo mexicana.

Fátima Bosch sorprende al aparecer de la mano con Nawat Itsaragrisil tras polémica de Miss Universo 2025
Fátima Bosch sorprende al aparecer de la mano con Nawat Itsaragrisil tras polémica de Miss Universo 2025

Fátima Bosch denunció intimidación y defendió su integridad

Fátima Bosch respondió públicamente a las acusaciones en su contra.

“Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”, escribió en un comunicado.

La modelo declaró que no teme a las represalias y acusó a Nawat Itsaragrisil de intimidación:

“Ninguna amenaza debe hacernos retroceder en la lucha por un mundo donde las mujeres puedan alzar la voz sin temor a represalias. El mundo entero vio lo que pasó aquel día. Todo quedó grabado. No hay nada más que decir”, destacó la Miss Universo.

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)
Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

Miss Universo también defendió a Fátima: “Miss Universo siempre ha creído en el poder de las mujeres para alzar la voz, apoyarse mutuamente y generar un cambio significativo. Hoy y siempre, abogamos por un mundo donde cada mujer se sienta vista, escuchada, respetada y empoderada. Porque en Miss Universo, empoderar a las mujeres no es solo lo que defendemos, es lo que somos”.

Temas Relacionados

Fátima BoschCarmen CampuzanoNawat ItsaragrisilMiss Universomexico-entretenimientoTailandia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adolescentes mexicanos, los más felices del país según el INEGI: adultos mayores reportan más dolor

El Módulo de Bienestar Autorreportado 2026 indica que el promedio nacional avanza frente a 2025

Adolescentes mexicanos, los más felices del país según el INEGI: adultos mayores reportan más dolor

El día que 30 marinos detuvieron a “El Grande” en un fraccionamiento de lujo en Puebla sin disparar un tiro

Sergio Villarreal Barragán pasó de agente de la PGR a jefe de sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva. Su captura en 2010, sin resistencia y sin armas, abrió una segunda vida como testigo colaborador que años después llevaría al banquillo a Genaro García Luna

El día que 30 marinos detuvieron a “El Grande” en un fraccionamiento de lujo en Puebla sin disparar un tiro

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de agosto? Reportan atrasos en Línea 1

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de agosto? Reportan atrasos en Línea 1

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 26 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 26 de agosto

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

El reclamo de más de 40 medios de comunicación por periodistas asesinados en México: ¿Cuántos tendremos que morir para que el Estado actúe?

El reclamo de más de 40 medios de comunicación por periodistas asesinados en México: ¿Cuántos tendremos que morir para que el Estado actúe?

El día que 30 marinos detuvieron a “El Grande” en un fraccionamiento de lujo en Puebla sin disparar un tiro

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM

Emma Coronel habla de su polémico tatuaje de pizza que ha sido relacionado con Los Chapitos

Decomisos y detenciones: los golpes contra Los Rusos que precedieron la alerta de seguridad de EEUU en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

La Sonora Santanera aparecerá en el Medio Tiempo entre Atlante FC y Club León

La Sonora Santanera aparecerá en el Medio Tiempo entre Atlante FC y Club León

Héctor Kotsifakis revela inquietante anécdota del “El Chapo” actuando en el Altiplano

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Yanet García es eliminada del reality

Eliminación de Yanet García y el regreso de Ese Pérez provocan ola de críticas al reality La Casa de los Famosos México 2026

Internautas tunden a Galilea Montijo tras lanzarse contra Yanet García durante la eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

La Sonora Santanera aparecerá en el Medio Tiempo entre Atlante FC y Club León

La Sonora Santanera aparecerá en el Medio Tiempo entre Atlante FC y Club León

Esta fue la inusual manera en la que el rapero Jay-Z impulsó la llegada de la Hormiga González a Olympiacos

Nuevo estadio de Cruz Azul sigue sin definirse, pero aseguran predio en CDMX

Afición mexicana dedica mensajes emotivos a Checo Pérez y lo vuelven tendencia en las redes sociales

Aficionados del Olympiacos ponen apodo “doble sentido” a la Hormiga González en Grecia