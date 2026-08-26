México

Fraudes digitales contra adultos mayores: claves para prevenirlos y detectar engaños

La brecha tecnológica sigue siendo un reto en México para la integración de las personas de la tercera edad en el mundo digital

Vista de espalda de un adulto mayor sentado frente a una computadora portátil abierta sobre una mesa de madera.
Un adulto mayor trabaja de noche en una computadora portátil dentro de una habitación en penumbra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las estafas digitales, los mensajes engañosos y las llamadas fraudulentas han pasado a formar parte del día a día de muchas personas dentro del entorno virtual.

Aunque estos riesgos afectan a todos los usuarios, los adultos mayores se encuentran en una posición especialmente frágil ante la expansión de estos delitos. Sus dificultades con la tecnología, el aislamiento social y la confianza en los demás los convierten en objetivos prioritarios para quienes buscan obtener información sensible o recursos económicos de forma ilícita.

José Luis Belmont, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, advirtió que los avances tecnológicos han traído consigo nuevos desafíos, especialmente porque este sector de la población suele tener menos experiencia con dispositivos digitales y, en muchas ocasiones, siente temor al utilizarlos, lo cual incrementa su exposición a fraudes. Además, destacó que la tendencia a actuar de buena fe y confiar en los demás puede facilitar que sean víctimas de engaños.

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La facilidad con la que los delincuentes logran engañar a este grupo se relaciona también con la falta de redes de apoyo sólidas. En muchos casos, las personas de la tercera edad viven solas o carecen de alguien cercano que pueda ayudarlas a identificar estos abusos.

Estrategias de engaño digital contra los adultos mayores

Uno de los métodos más habituales utilizados por los estafadores es el llamado phishing, que consiste en enviar mensajes falsos para extraer datos personales o contraseñas. Esta dinámica suele recurrir al miedo o a la premura, alertando por ejemplo sobre supuestas cuentas bloqueadas o paquetes retrasados. Ante esto, el especialista explicó que la ansiedad generada por estos avisos lleva a que las personas actúen sin consultar a nadie, exponiéndose aún más al peligro.

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Otro recurso frecuente es la suplantación de identidad, donde los criminales pueden utilizar cuentas hackeadas de familiares o hacerse pasar por bancos, autoridades o parientes en apuros. “Es muy común que reciban llamadas de urgencia de familiares que se encuentran en una situación de emergencia y, entonces, las personas mandan dinero sin validar primero si la situación es real”, detalló el académico.

La inteligencia artificial ha incrementado la sofisticación de estos fraudes, permitiendo la clonación de voces a partir de audios tomados de redes sociales. Gracias a esta tecnología, se puede simular la voz de un familiar y solicitar ayuda económica, lo que dificulta aún más la detección del engaño. También abundan mensajes sobre premios inexistentes, herencias falsas y promociones supuestamente irresistibles de tiendas reconocidas.

Infografía con ilustraciones y bloques de texto que explican métodos de fraude digital a personas mayores y recomendaciones de prevención.
Una infografía de Infobae detalla las estrategias de estafa digital contra adultos mayores en México y explica los métodos recomendados para prevenir fraudes en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes

Para protegerse, es fundamental que las personas mayores cuenten con una red de apoyo y puedan consultar dudas con familiares o allegados antes de brindar datos personales o realizar transferencias. Activar la autenticación en dos pasos en aplicaciones y revisar cuidadosamente cualquier mensaje sospechoso son pasos clave para reducir el riesgo.

El especialista recomendó no proporcionar información bancaria ni claves por teléfono, ya que las entidades legítimas no suelen solicitar datos confidenciales de ese modo. Además, aconsejó revisar siempre la autenticidad de los sitios web antes de realizar compras o ingresar datos personales, especialmente si se trata de ofertas muy atractivas. “En ocasiones, estos mensajes tienen errores o dominios extraños. Ese es un factor importante para proteger la información”, explicó Belmont.

Un aspecto que puede ayudar a identificar mensajes fraudulentos es la presencia de errores ortográficos, imágenes de baja calidad o direcciones electrónicas extrañas. Estos detalles pueden ser señales de alarma ante posibles intentos de estafa.

La brecha tecnológica sigue siendo un reto en México para la integración de las personas de la tercera edad en el mundo digital. Aunque existen organismos como el INAPAM o los sistemas DIF que imparten talleres y actividades, persiste la necesidad de programas básicos de alfabetización digital enfocados en la prevención de fraudes y el uso seguro de la tecnología.

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