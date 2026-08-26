Impuestos recaudados por cerveza, refrescos y cigarros no alcanzan para combatir tabaquismo y alcoholismo

La recaudado por los impuestos saludables no es suficiente para atender problemas como el tabaquismo y alcoholismo. Crédito: Getty

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La organización Alianza por la Justicia Fiscal advirtió que lo recaudado, actualmente, por los impuestos saludables no cubre lo necesario para poder prevenir problemas de salud pública como el tabaquismo y alcoholismo.

En ese sentido, la alianza detalló que los impuestos saludables –cobro extra a productos como la cerveza, refrescos y cigarros– se encuentran entre cinco y 10 veces rebasados por los costos públicos de atender padecimientos vinculados al tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad y la contaminación.

No obstante, recomendó que si dichos impuestos logran ampliar su capacidad podrían dejar al menos 124 mil millones de pesos adicionales a las arcas públicas para invertir en el sistema de salud que, actualmente, cuenta con la mitad de los recursos recomendados a nivel internacional.

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Recursos insuficientes para atender el tabaquismo y alcoholismo

Ante medios de comunicación, Regina Bonilla, integrante de la Alianza por la Justicia Fiscal, explicó que, con base en datos de 2025, el costo de atender a la población enferma por el consumo de productos dañinos, es de por cada peso recaudado directamente en tabacos gravados, se gastaron 4.9 en atender las consecuencias del tabaquismo.

Mientras que en el caso del alcoholismo y sus complicaciones, la pérdida se duplica: por cada peso ingresado vía Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a bebidas alcohólicas, el costo para la economía es de 9.5 pesos.

“México enfrenta una crisis simultánea de salud, desigualdad y subfinanciamiento público”, advirtió la Alianza.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe ampliar el alcance de los impuestos saludables. Foto: Presidencia

¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS?

Bonilla también apuntó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el gasto público en salud sea de 6 por ciento del producto interno bruto (PIB). En México oscila entre 2.4 y 2.9 por ciento. Y además de estar subfinanciado, replica las desigualdades de acceso a la atención médica entre las personas con y sin seguridad social”.

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Falta de recaudación pone en riesgo miles de vidas

Por su parte, Sophia Appl, coordinadora técnica de la Alianza por la Justicia Fiscal, urgió a atender la brecha de recaudación antes descrita como una medida que al final se traduce en salvar vidas.

Citando datos de la Secretaría de Salud federal, Appl advirtió que una de cada seis personas que actualmente tiene 30 años no llegarán a los 70, “como consecuencia de enfermedades no transmisibles, entre ellas diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas”.

Necesario ampliar alcance de impuestos saludables en Paquete Económico 2027

Las organizaciones agrupadas en la Alianza por la Justicia Fiscal solicitaron que durante la discusión del Paquete Económico 2027, las y los legisladores, consideren ampliar el alcance de los impuestos saludables.

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Aunque también será necesario acompañarlo con licencias y permisos de producción para no solo gravar el consumo –como ocurre con el IEPS–, sino cubrir directamente a las industrias productoras de alcohol, tabaco, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Necesario etiquetar los IEPS saludables

Otra recomendación que hizo la alianza, fue etiquetar los IEPS saludables para que se repartan en tres rubros:

“La inversión en el subsistema que atiende a personas sin seguridad social (IMSS Bienestar); en el Sistema Nacional de Cuidados y, por último, en organismos como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal del Consumidor, dado su rol en la prevención de adicciones y vigilancia de mercado”.

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El IMSS es una de las instituciones que requieren mayor inversión para atender enfermedades no transmisibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tales modificaciones, podrían dejar 25 mil millones de pesos adicionales a las arcas públicas y otros 99 mil millones provendrían del IEPS al carbono y el impuesto a la tenencia, que ya no cobran 13 estados, pese al incremento en el parque vehicular y las muertes registradas por la exposición a partículas contaminantes.

Cabe señalar que las estimaciones económicas hechas por la Alianza de Justicia Fiscal están plasmadas en un cuadernillo elaborado con el Instituto Urbano Sur.

Dato demoledor para un país con un precario sistema de salud, pues los impuestos recaudados por cervezas y cigarros alcanzan para combatir al alcoholismo y tabaquismo.

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